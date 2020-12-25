手毬壽司超萌！台北中山站「漁米島·海鮮丼專賣店」IG爆紅，還能客製化海味丼飯

漁米島·海鮮丼專賣店- 最近IG上很紅耶這間店，圓呼呼超可愛的手毬壽司，還有客製化許願達摩丼飯都好吸引人，特別提醒手毬壽司是小份量，適合小鳥胃的女生朋友喔！

最近IG上很紅耶這間店，覺得大家拍的丼飯還有手毬壽司實在太可愛，而且在捷運中山站附近，交通也方便，就來朝聖一下囉！

漁米島在捷運中山站(中山地下街)R4出口最近，過個馬路就可以看到了，照片中的是R2出口，然後沒有R3，其實這個位置已經快到京站了，只是台北轉運站太複雜，還是中山站比較方便。

店內空間不大，所以沒有提供訂位，只能現場候位，中午大約一點過後比較不用排隊，但其實也不會等太久啦，吃個簡單丼飯平均用餐時間半小時差不多，桌子下方有插座和USB孔，手機剛好沒電的話還可以急救一下。

門口有兩個座位，這裡拍照特別好看，是網美寶座來著，椅子是沒有靠背的，不過底下有格子可以放包包算是方便，而且台灣治安很好不用擔心，如果在歐洲就不能這樣隨便亂放了。

漁米島的菜單在兩邊的黑板上，各種丼飯，最近很熱門的是比目魚緣側松葉蟹肉，聽到好幾組客人都點這個。

還可以客製化丼飯或刺身，自己搭配喜歡的食材，例如你要幾顆干貝幾隻蝦或是再加個什麼魚，然後師傅會報價，如果覺得可以才會製作。

許願達摩(丼飯/刺身) 400元起

還有茶碗蒸

點完餐之後先結帳，入口處有熱茶可自行取用。

餐前會附贈一碗味噌湯，是用蝦頭去熬的，滿滿蝦味好鮮好好喝。

裡面還有不少小魚塊，而且肉質很細緻，不會乾乾柴柴。

好豐盛丼飯 520元

看似小碗但其實份量不少。

當日魚生8片、花枝、蝦子x2、干貝x2、鮪魚泥、玉子燒

兩隻很大隻的蝦蝦應該是天使紅蝦吧，好鮮甜，生魚片也都很棒！

一串串晶瑩剔透的海葡萄真漂亮，讓人懷念起之前沖繩的旅遊，唉…2020年哪裡都不能去好煩。漁米島的芥末是純天然山葵，顏色特別淡而且還帶有一點纖維呢。

手毬壽司 380元

這個就是IG打卡必點美食啦，超可愛的對吧，但是我一進來就跟師傅說我要”毛球”壽司，結果她很淡定地回我”好的，一份手毬壽司”，啊~~超丟臉的啦！

一共有8個小壽司和玉子燒，難怪會列在小份量的選項裡面，這真的很迷你，幾口就沒了，對我來說大概就算是前菜而已，於是我就一直吃朋友的丼飯啦，哈哈~~搞到之後兩個人還去隔壁吃了雞蛋糕，欸也不錯啊，兩間店家都有光顧到。

透明如果凍般的昆布吃起來真特別，最喜歡的是炙燒比目魚緣側壽司，下次來我一定要點比目魚緣側加松葉蟹那個丼飯！！

特別要說一下他們家的蘿蔔絲切得好細好透喔，而且還有加入一些紫蘇，增添獨特的風味。

很少看到日式料理店有女性師傅呢，而且刀工超好。

吃完握壽司手上難免會沾染到魚腥味，門口設有可愛的水龍頭和肥皂，超級貼心啊！

漁米島的食材新鮮又美味，可愛文青的日式風格食堂也很討喜，很值得推薦！

漁米島·海鮮丼專賣店

地址：台北市大同區長安西路78巷1弄2號

電話：無

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30，週一公休

文章來源：魚樂分享誌 FB：美食魚樂誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」