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聖誕節走花路！淡水老街「櫻花隧道、樹下月光鞦韆」12/19點燈　白天還能搭藍海線

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2020聖誕節愛在淡水燈飾裝置示意圖，以下皆同。圖／新北市政府官網 淡水區公所
2020聖誕節愛在淡水燈飾裝置示意圖，以下皆同。圖／新北市政府官網 淡水區公所

台北人聖誕新據點加一！去年淡水耶誕節憑藉5大繽紛聖誕燈飾備受民眾好評，今年「聖誕節愛在淡水」將於12/19亮燈，現場將有櫻花隧道、月光鞦韆、耶誕薑餅屋、翻糖花園等裝置亮點，展期還比往年升級，截至明（2021）年2/28都能打卡，一共長達72天得以盡情暢遊限定版浪漫小鎮。

圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所

淡水區公所本回同樣將「淡水老街廣場」及「馬偕銅像三角公園」精心佈置成耶誕景點，「2020聖誕節愛在淡水」以「聖誕金美好」為主題設置了亮眼吸睛的巨型金黃聖誕樹，而透過科技投影打造的櫻花隧道「櫻雪迷蹤」更是朝聖必訪。大家不妨走在隨著光影變化的粉嫩道路上，將2020的不愉快送走，準備迎接2021的櫻花路。

圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所

此外，老街廣場及馬偕銅像三角公園還有由螢火蟲燈光投射成的樹下「月光鞦韆」、「耶誕薑薑」、「翻糖花園」、「甜蜜蜜的微笑」、「炫彩光廊」等，12/19當天下午2點半至4點半在真理大學大禮拜堂也有聖誕音樂會，後續每日下午5點至晚上11點則可放心揪團爽拍新燈海。值得一提的是，淡水燈飾未來也會因應跨年、農曆新年、情人節等再變裝，化身「福氣屋、財源廣進、一炮而紅、春節元寶大道」等，讓大家的美照圖庫能夠不斷更新。

圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所
圖／新北市政府官網 淡水區公所

除了夜間美景，民眾白天也能先搭乘11月新開通的淡海輕軌藍海線，安排到淡水各古蹟景點吃喝玩樂，最重要的還是一睹120公尺的「藍海橋」、遠眺淡水河出海口壯闊景色，晚上再回到淡水聖誕小鎮體驗獨特風情，正式完整了淡水一日遊行程。

圖／新北捷運公司提供
圖／新北捷運公司提供

聖誕節愛在淡水

活動地點：淡水老街廣場、馬偕銅像三角公園
活動期間：2020/12/19至2021/02/28
亮燈時間：每日17:00-23:00（12/19當天16:30點燈）

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