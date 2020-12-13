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基隆最後一塊淨土！坐在絕美海港秘密景點「綠寶石秘境」眺望和平島

聯合新聞網 / 行遍天下
坐在基隆綠寶石秘境遙望和平島，好讓人放鬆。
坐在基隆綠寶石秘境遙望和平島，好讓人放鬆。

【圖／文：行遍天下】

從台灣極北的火車站海科館站為起點，除了可以順遊寓教娛樂的海科館之外，尋著海味更可抵達極少人知道的絕美海港秘境「大坪海岸」，忘憂地像是來到另一國度，感受潮夕潮退的驚世景觀。

萬般愜意的基隆大坪海岸浪潮洶湧，著實令人陶醉其中。
萬般愜意的基隆大坪海岸浪潮洶湧，著實令人陶醉其中。

大坪海岸品味藻遍海餃好滋味

忘憂谷下方、八斗子海港旁的大坪海岸，在歷經數萬年的海浪日日沖刷下，擁有典型海蝕平台，及海蝕洞、豆腐岩、海蝕溝等瑰麗地質的鬼斧神工奇觀。隨著千變萬化的四季氣候，呈現不同的海景盛況，不僅是釣客間相傳的祕密景點，在三面臨海的基隆市東北方小半島，與和平島遙遙相望中，每當冬、春季節，更因奇岩怪石上覆蓋一整片亮綠油油的海藻、藻田，獲得基隆最後一塊淨土「綠寶石祕境」之美名。而可就近一窺潮間帶的魚、蝦、蟹之豐富生態，靜坐於大岩石上，聆聽海浪與潮水拍打岩壁的聲音與景象，陣陣濤聲在退潮時，還可驚見「海豹岩」的呆萌奇景。

就近處漁村小巷裡的「藻遍海餃」更將本地港口新鮮漁獲入菜，巧手變成彩色水餃，有以綠藻皮包裹龍鬚菜、豬肉的「海菜水餃」，以及墨魚汁製成的黑餃皮內餡包上小卷和豬肉、韭黃「小卷水餃」，與由胡蘿蔔特製的黃色水餃皮裡面則有QQ的飛魚卵與豬肉混搭成的「飛魚卵水餃」，都咀嚼得到在地鮮甜的人情海味。

藻遍海餃手工製的海菜水餃、小卷水餃、飛魚卵水餃、瓠瓜水餃，配上XO海藻乾麵、海菜丸子湯，大飽海洋風味之可口。
藻遍海餃手工製的海菜水餃、小卷水餃、飛魚卵水餃、瓠瓜水餃，配上XO海藻乾麵、海菜丸子湯，大飽海洋風味之可口。

八斗子車站騎乘深澳鐵道自行車

順著山海同行，來到位在基隆和新北市瑞芳交界的「八斗子車站」，這座全台首座跨縣市的車站，在2016年再度啟用下，與天然美景地勢融合，被譽作是台灣最美海岸支線之一，而與台東多良車站齊名，形成「南多良、北八斗子」各具風采，讓旅人在一到站即是觀景台，享有無邊際海景的絕佳視野。

斗子車站襯著翠綠巍峨的山景，隔著馬路在海天一色的世界裡，深感心曠神怡。
斗子車站襯著翠綠巍峨的山景，隔著馬路在海天一色的世界裡，深感心曠神怡。

若想深度來趟鐵軌之旅，更可搭上一旁的「深澳鐵道自行車」，從八斗子出發，沿著這條全台最美太平洋海岸支線踩踏，行經彩繪民宅和特色貨櫃屋、建基礦坑、建築遺跡與廢墟、五彩燈光的隧道，到相距1.3公里的深澳車站，一路充實走訪好山好水的讚嘆景色。

坐進河豚造型車體，來一趟深澳鐵道自行車輕旅行，盡情探索北海岸迷人山海郊野風情。
坐進河豚造型車體，來一趟深澳鐵道自行車輕旅行，盡情探索北海岸迷人山海郊野風情。

一邊是山、一邊是海的美景，唯有悠閒騎著車才能好好欣賞。
一邊是山、一邊是海的美景，唯有悠閒騎著車才能好好欣賞。

　

景點介紹

大坪海岸

地址：基隆市中正區漁港一街底

　

藻遍海餃

地址：基隆市中正區八斗街65-2號

電話：0937-869-568

營時：11:00∼14:00、16:00∼19:00（週一休）

價位：海菜水餃、小卷水餃、飛魚卵水餃一粒8元;瓠瓜水餃一粒6元；XO海藻乾麵50元；海菜丸子湯小碗30元

　

八斗子火車站

地址：新北市瑞芳區建基路二段119號

電話：02-2497-2033

　

深澳鐵道自行車

地址：八斗子月台—新北市瑞芳區建基路二段121號（八斗子火車站旁）、深澳月台—新北市瑞芳區建基路二段1-1號（建基煤礦-深澳電廠旁）

電話：02-2406-2200

網址：www.railbike.com.tw

營時：八斗子站09:00∼17:00每1小時發車一班、深澳站9:30∼17:30每1小時發車一班單趟票價150元、來回優惠票價250元

　

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水餃 基隆 秘境

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