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搭公車就會到！陽明山「七股野溪溫泉」爽泡Tiffany藍牛奶浴

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

在台北市陽明山和新北金山區交界處的下七股溫泉，為台灣少數合法的野溪溫泉，位於大屯火山地帶的魚路古道鄰近處之金包里大路的大油坑溪。可從台北車站搭乘往金山方向的皇家客運1717號公車至大油坑站下車；或是自駕開車，定位於上磺溪停車場，在到達後即能直接停妥車。

上磺溪停車場即是面向大油坑火山壁的擎天崗步道入口。
上磺溪停車場即是面向大油坑火山壁的擎天崗步道入口。

挑戰度2星　到陽明山秘境泡泡牛奶浴

小心車況沿著馬路往台2甲陽金公路9K處行走，約5分鐘即可見隱密的岔路口，同時可見入口的柏油路上漆有黃色箭頭和野溫泉指標。

上磺溪停車場往台2甲陽金公路9K處前行出口及可見。
上磺溪停車場往台2甲陽金公路9K處前行出口及可見。

金包里大路上分岔，往荒煙蔓草處的黃箭頭指標前行至森林野溪。
金包里大路上分岔，往荒煙蔓草處的黃箭頭指標前行至森林野溪。

沿斜坡右走，經過一私人民宅再右行，接著即可跟著部分樹幹上的噴流標示，於陡峭泥土路上一路下坡健行，隨著硫磺味愈來愈濃郁，約10分鐘路程，即先看到溫泉沈澱物的湯花，隨水波蕩漾的粉狀物，如瓣葉般飛舞於溪流中，跨越後的前方即有一池一池如Tiffany夢幻湖水藍的乳白濁湯，讓人躍躍欲試地緩泡於不太深的暖呼呼牛奶浴中。

富含豐富礦物質的白色粉末沈澱物出現，即代表神秘的山中湯池在不遠處。
富含豐富礦物質的白色粉末沈澱物出現，即代表神秘的山中湯池在不遠處。

超奢侈地以天地為家的溫泉池，約有總達50公尺左右的一坑一坑範圍聚集，不同時節去，都需視氣候和水源流量而定是否有熱氣裊繞的雲霧湯池可泡。而在高低落差的石階聚中，純淨的泉水池溫度也有高有低，因此在這林間瀑布秘境裡，還可如三溫暖般，在熱池中泡得紅通通，再至一旁溪中沁涼一下，天然無料地在散發淡淡雞蛋香氣的山巒間，泡一番水嫩古溜的人間至福肌膚之湯。

以天地為家，在林間瀑布秘境中享受陽明山裡下七股野溪溫泉的牛奶浴。
以天地為家，在林間瀑布秘境中享受陽明山裡下七股野溪溫泉的牛奶浴。

　

景點介紹

下七股野溪溫泉

交通方式：開車循著台2甲陽金公路9K標誌方向行去，再將車輛停在上磺溪停車場。

地圖定位：上磺溪停車場

準備物品：輕便衣物或比基尼和水母衣、防水袋、溯溪鞋或水陸兩用涼鞋。

注意事項：請勿擅闖入口直行處的私人住宅區或禁止進入生態保護區、特別景觀區和潛在危險區之三個區域管制內；部分山林較為陡峭，需注意落石和泥濘土壤鬆動、溪水水流、青苔等等避免滑倒及地熱高溫、孔洞蒸汽之燙傷；夜間或霧大、下雨時請勿前行，可事先查詢天氣預報及天氣狀況，不要強行前往；離開時，請隨手將垃圾帶走。

　

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