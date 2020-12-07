View太美捨不得離開！ 板橋「美麗殿商旅」隱藏在都市中的景觀住宿

Shelly@ReadyGo

2020板橋新北耶誕城還沒開城就已經吸引許多人前往搶先拍照打卡，開城後更是每天都人滿為患，今年新北耶誕城以迪士尼為主題，地標竹筍也重新換上了裝扮，化身成夢幻音樂盒，整點和半點耶誕小火車都會發車繞圈，燈區更擴大至府中商圈，亮眼又精彩的主燈、聖誕裝置、市集再加上一系列活動，今年絕對值得造訪！

往年來板橋新北耶誕城總是當天往返，捷運、台鐵火車像擠沙丁魚一樣，這次決定放慢步調在新北耶誕城附近下榻一晚，找了板橋美麗殿商旅作為今晚的歸宿。美麗殿商旅位於捷運板南線府中站1號出口，步行2分鐘即可到達，對向人行道上就是新北耶誕城熱門打卡景點之一的府中商圈燈區，距離板橋車站也僅10分鐘路程。

美麗殿商旅接待大廳位於大樓2樓，客房分佈於5到10樓，出電梯後左手邊是check in櫃檯，可見櫃檯後方掛了好幾個時鐘顯示世界各大城市的時間，一旁的台北市夜景圖也很符合都市的意象；右手邊則是早餐用餐處，有提供24小時免費點心自助吧，消夜時段若肚子餓也能向櫃檯索取免費泡麵，雖然樓下就有便利商店，但這服務十分貼心。

這次入住的城市景觀房位於美麗殿商旅10樓，進出搭電梯都須要房卡感應，現代都市風格的走廊壁畫，每層樓都不相同。

進入房內第一眼就深深地被這三大片弧形落地窗吸引，因為在高樓層的關係，夜景、日景都令人期待。很喜歡窗前小檯面的設計，可以放行李、包包，也能是欣賞板橋的座位區，房內設備簡約齊全，懸掛在牆上的電視，高度適中並可依視角需求些微轉動稍作調整，除一般電視台之外，也能看 Youtube 影片，選擇自己喜歡的節目、追劇或者單純放音樂，多功能設計滿足不同住客的需求。

城市景觀房是美麗殿商旅少數有浴缸的房型，偌大的鏡子很適合早上梳妝，搭配壁掛式吹風機及免治馬桶，乾濕分離、簡單明亮，浴缸的大小一個人泡剛剛好，腳也能伸直，辛苦玩樂、工作一整天後，是該泡個熱水澡放鬆一下肌肉。

美麗殿商旅的床和枕頭屬柔軟，喜歡枕頭支撐力強一點的，建議將兩個枕頭疊在一起睡，羽絨被蓋起來的恆溫感受相當舒適，半夜不會熱到踢被。床頭兩方皆有床邊桌，插座位在其中一側，整體舒服好眠，很快就進入夢鄉。

隔天早上叫醒我的不是鬧鐘，而是窗外撒落的陽光，起身靠坐在床上，欣賞著眼前的美景，反覆拍了好幾張照片才終於肯起床盥洗，要是每天早上睜開眼就能看見這樣的藍天白雲就好了。

自助早餐位於2樓，和接待大廳同樓層，每天菜色都會做更換，提供3-4樣中式熱炒、白稀飯及小菜，也有西式烤土司、炸物、牛奶麥片及水果，種類不多但該有的都有，以這個價位來說CP值蠻高的。

這次入住板橋美麗殿商旅地理位置十分優越，不但靠近捷運藍線府中站，也可以沿路逛到新北耶誕城，而捷運板南線，到西門町、台北車站、台北東區、信義商圈都在同條捷運線上，更是台北旅遊住宿相當棒的選擇，早上的城市景色更是令人驚豔，在熱鬧都市中有這樣簡單優質的落腳地，推薦給要去新北耶誕城、在新北板橋跨年的大家。

美麗殿商旅

地址｜新北市板橋區府中路67號

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