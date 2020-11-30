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五星板橋凱撒推「299元異國料理吃到飽」！義麵、燉飯無限吃，2021年菜開訂享8折優惠價

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
飯店旗下「卡拉拉餐廳」推出的平日午餐299元吃到飽，可無限爽吃廚特製沙拉、異國開胃小菜、多款經典義大利麵、義式燉飯、現烤手作披薩、每日例湯與飲品等超過20種料理。 圖／板橋凱撒大飯店官網
飯店旗下「卡拉拉餐廳」推出的平日午餐299元吃到飽，可無限爽吃廚特製沙拉、異國開胃小菜、多款經典義大利麵、義式燉飯、現烤手作披薩、每日例湯與飲品等超過20種料理。 圖／板橋凱撒大飯店官網

作爲板橋首間五星飯店的凱撒大飯店，近年不斷推陳出新，除了保持優質的住宿服務外，也提供多樣化的餐飲服務讓消費者選擇。這回飯店旗下餐廳「卡拉拉餐廳」推出的299元吃到飽，可無限爽吃廚特製沙拉、異國開胃小菜、多款經典義大利麵、義式燉飯、現烤手作披薩、每日例湯與飲品等超過20種料理，優惠只限定週一至週五平日中午，快揪團預約享用囉！

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店旗下共有五種不同風格的餐廳酒吧，其中卡拉拉餐廳以地中海風格為餐飲延伸，選用的料理包含法國、西班牙、義大利與希臘等地，充滿濃厚的異國風味，其用餐環境也採用舒適明亮的裝潢設計，非常愜意優雅。而此次推出的「299元吃到飽」活動其實早在今年7月就開跑，至今仍維持消費者多數正面的用餐體驗，過去不定時推出的雞翅、燉飯與現烤手作披薩更是受到一致好評。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

另外，板橋凱撒大飯店因應2021新春的到來，提前公布年菜預訂優惠，只要即日起預購並於2021年1月31日前付款完成，即可享有早鳥8折優惠，限量100組喔。菜色包含年年熱銷NO.1的乾隆一品佛跳牆、蟲草野菌燉雞湯、手工蘿蔔糕及豪華雙醬禮盒等。若是家庭圍爐人數六人以下，飯店還特別客製針「中小家庭六人份凱撒鴻運年菜組」，詳情請上官網查詢。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店「卡拉拉餐廳」平日午餐299元吃到飽

優惠時間：週一至週五午餐時段(11:30-14:00)，未滿六歲不收費，滿六歲以上需照常收費（服務費10%另計） 

注意事項：菜色將依照季節與需求不定期更新，以現場實際為主

預訂專線：02-8964-3951

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網
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圖／板橋凱撒大飯店官網
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吃到飽 義大利麵 年菜 披薩 燉飯

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