秒飛東京漫步「蔚藍燈海隧道」、逛屋台市集！台北捷運耶誕璀璨美景必拍

聖誕節就想在國外過？2020受疫情波及無法實際出國也沒關係，因為「2020出口音樂節」貼心幫你省下機票錢，直接將東京特色美景搬到台灣囉！在全台夯耶誕季的時期，捷運中山站及雙連站間已悄悄串聯成一條「蔚藍燈海隧道」，12/19起還有日本主題的屋台市集，讓大家在台北就能度過濃郁異國風情的聖誕節。

圖／出口音樂節官方臉書專頁

為迎接出口音樂節系列活動，心中山線形公園處設置了媲美東京聖誕燈海的「閃耀心中山」藍海長廊，放眼望去的湛藍景色浪漫指數爆表，乍看之下也有燈海版水族館的錯覺，美得令人停不下快門！喜愛日本旅遊的人除了能在大道上散步拍照，也可到附近搜尋熟悉的東京鐵塔聖誕樹等打卡一波。

圖／台北捷運官網

而市集的粉絲們也要注意了，台北捷運攜手東京著名百貨品牌「atre艾妥列」，結合神似在地路邊攤的日本屋台文化，於12/19至12/27期間將心中山線形公園打造成異國風戶外市集。屆時大家不僅吃得到日本道地甜點「Butter Butler」、人氣麵包吐司名店「Le Boulanger de Monge」，日系攤位上也有經典的玉子燒、鯛魚燒等小吃等著大家，秒飛東京街頭。此外，出口音樂節也與河合鋼琴合作，12/19當天將在大安森林公園站陽光大廳，舉辦河合鋼琴明日之星演奏會，用古典音樂為今年聖誕增添優雅氣息。

圖／台北捷運官網

另外，「Metro Taste 捷客鮮」12/7亦舉辦一日快閃好康，首次於捷運中山站獨家快閃推出寒冬暖胃系「麻油雞腿炊飯」，還有中山站鰻魚料理店「江戶川」的招牌「鰻魚華飯」也將跨站到台北101/世貿站，兩款美食即日起至12/7下午3點前開放APP預購，再於指定時間領取即可，通勤族不妨筆記下來準備開吃。

「閃耀心中山」聖誕燈海

地點：心中山線形公園展期：即日起至2021/2/28

圖／台北捷運官網

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