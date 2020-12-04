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漫遊山林「借問站」走透透！純樸漁村「卯澳海洋驛站」環島旅人東北角打卡點

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片來源：盧育君攝、圖片來源：何儀琳攝
圖片來源：盧育君攝、圖片來源：何儀琳攝

儘管是周五下午一點半，已經過了用餐時間，卯澳海洋驛站裡仍舊滿滿都是用餐旅客，老闆親切地跟各桌客人招呼閒聊，大伙彷彿造訪鄉居友人般自在，與其說是為了品嘗最新鮮的海味奔赴至此，不如說是為了體驗這座漁村的寧靜與自然而來。

▴面對大海的百年石頭屋，成為卯澳漁村最熱鬧的海洋驛站，歡迎旅客來借問。 / 圖片來源：何儀琳攝
▴面對大海的百年石頭屋，成為卯澳漁村最熱鬧的海洋驛站，歡迎旅客來借問。 / 圖片來源：何儀琳攝

位於東北角貢寮鄉的卯澳漁港，雖然面對著大海，漁村背後倚著的山脈卻也是雪山山脈的起點，往來車潮眾多的濱海公路，從後山經過，沒有直接穿過村落，意外的讓這座小漁村的人文風情、生態環境保留原始風貌。由百年石頭屋改建的卯澳海洋驛站，就坐落在社區廣場旁，面對著彩繪海堤與一望無際的大海，也成為遊客可以悠閒小憩的好去處。

▴寧靜的卯澳漁村，有著充滿海洋意象的彩繪海堤 / 圖片來源：何儀琳攝
▴寧靜的卯澳漁村，有著充滿海洋意象的彩繪海堤 / 圖片來源：何儀琳攝

善用再地特色  夫妻攜手認真跨界原本住在桃園從事鐵工工作的蕭大哥夫婦，因為想要親自照顧年邁的母親，決定返鄉回到貢寮生活。六年前，在好鄰居海大莊慶達教授與台灣海洋社會董事長蕭美女的建議下，接手了卯澳海洋驛站，也開啟了夫婦倆人的轉業人生。從來沒有做過餐飲業的兩人，原本規劃是賣些咖啡、果汁等飲料輕食就好，但在蕭大哥想要做出當地特色的求好心切下，覺得應該善用在地特產，因此決定餐點從海鮮米粉、海鮮粥開始做起。

▴店裡最招牌的海鮮粥，滋味濃厚充滿海鮮鮮甜味，加上檸檬石花凍飲更是爽口 / 圖片來源：何儀琳攝
▴店裡最招牌的海鮮粥，滋味濃厚充滿海鮮鮮甜味，加上檸檬石花凍飲更是爽口 / 圖片來源：何儀琳攝

「光是做這一碗粥，就讓我們夫妻兩個做到吵架。」蕭大哥回想起當年夫妻倆到處去吃別人家的米粉跟粥，為了大小碗、煮法、食材內容等跟太太討論很久，因為想法不同也激盪出不少「火花」，幸好還是磨合出了兩人都能接受的方向，才有了今日讓食客垂涎的海鮮粥。「我很會煮粥，因為之前回家照顧媽媽，老人家牙齒不好，只能吃粥。」蕭大哥說，這一碗有著鮮甜小卷、大蝦的海鮮粥，除了自製高湯調味外，他還加了石花凍入鍋，不但增加粥的稠度，更添清甜味道，也因為用心，這碗成為店裡招牌菜色。蕭大哥記得有次回港的漁獲不足，他沒有採購到大蝦，那天每碗粥乾脆直接升級放兩隻中蝦，算起來成本甚至還比一隻大蝦貴，就是為了維持品質，想讓客人吃到滿意。這樣的認真與熱情，加上蕭大哥天天用心採購的新鮮海鮮，讓來訪卯澳海洋驛站的人潮始終絡繹不絕。

語言不是問題　熱情借問外國人也通

蕭大哥接手店面的同時，也把借問站的服務延續了下來。雖然這裡離台二線稍遠，但是也常有許多自由行、環島旅客經過，也因此蕭大哥接觸到不少旅人故事。讓他印象最深刻的是有一位騎自行車環島的日本旅客，在下著大雨時來到店裡，因語言不通兩人只能用翻譯軟體溝通，原來對方自行車的輪胎沒氣。借了他打氣筒輪胎卻還是打不飽，蕭大哥乾脆再拿出電動幫浦充氣，才發現原來是輪胎已經破損無法充氣，必須找車行換輪胎。

但卯澳附近最近的自行車行在福隆，原本這位先生想請蕭大哥幫他叫計程車，蕭大哥索性跟村長借了貨車，幫他連人帶車送到福隆，但因這位騎士的車子輪框規格不同，福隆的車行沒有合適的輪胎可以換，因此蕭大哥再幫他找帶自行車的火車班次，讓他搭回台北再處理。

▴卯澳漁村曾經因為漁業興盛而有小基隆之稱，最繁華時期曾經有一百多戶人家，戶戶都是石頭屋，如今大多人去樓空，徒留斷垣殘壁 / 圖片來源：何儀琳攝
▴卯澳漁村曾經因為漁業興盛而有小基隆之稱，最繁華時期曾經有一百多戶人家，戶戶都是石頭屋，如今大多人去樓空，徒留斷垣殘壁 / 圖片來源：何儀琳攝

也因為這次經歷，第二次再遇到兩個西方人，騎了破胎的自行車來求救時，蕭大哥一樣送他們到福隆。有趣的是這兩個外國人因為長期在大陸工作，中文很溜，到福隆解決車子問題後，一聽說蕭大哥晚上要去海邊抓魚，馬上就近找民宅住上一宿，說什麼也要跟著去體驗，十分入境隨俗，讓蕭大哥印象頗為深刻。

趁年輕勇敢挑戰　旅行也是成長

另外一個讓蕭大哥印象深刻的故事，主角是四個年輕女孩。在某天晚上11點蕭大哥準備打烊時，她們經過店門口，想要跟他問路。原來聽說當天會有流星雨，因此她們結伴搭夜班火車在福隆下車，打算徒步走到三貂角。確認方向沒錯後，蕭大哥還在考慮要不要載他們一程，又怕老婆覺得他多事，這四個女孩就直接離開了。

巧的是第二天清晨六點，蕭大哥下樓打開店門，在三貂角看了一夜星星的四個女生又剛好走回到門口，這次蕭大哥沒有想太多，拿起車鑰匙就送她們去福隆搭火車，「看她們這麼熱血又有勇氣讓我滿感動的，有些事情真的要趁年輕的時候做」，蕭大哥頗有感觸的說。

▴寧靜的卯澳小漁村，因風貌純樸，成為許多旅人心中的東北角秘境 / 圖片來源：盧育君攝
▴寧靜的卯澳小漁村，因風貌純樸，成為許多旅人心中的東北角秘境 / 圖片來源：盧育君攝

不過，年輕也不該莽撞，蕭大哥記得，有次傍晚來了一個年輕男孩，一進門就癱在座位上，彷彿三天三夜沒休息般，直說不走了要叫計程車。一問之下，原來他本想挑戰徒步環島，沒想到第一天才從基隆走到卯澳（大概40公里），就累到不想繼續。這個第一次徒步環島就失敗的男孩，最後是騎著腳踏車回去的。

在這寧靜漁村中，卯澳海洋驛站默默承載了蕭大哥夫妻倆的夢想，來來去去的旅人，在此短暫交會停留之後，或許也為彼此旅行增添了不少新想法，有機會經過這裡的朋友，不妨進來借問一下。

借問站Info

1.名稱：卯澳海洋驛站

2.地址：新北市貢寮區福興街1-1號

3.電話：02-24991617

4.官網：無

5.提供服務：□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他旅遊諮詢

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欣台灣Yilin Ho

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漁村 海鮮 福隆

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