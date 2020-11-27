6個數字秒懂！再次和「基隆」相遇的23個日常關鍵字

每逢周末，網路同溫層就被基隆洗版，踩踏著深澳自行車、潮境公園的掃把、偶爾瞥見哪個地方又舉辦了市集…，一切早習以為常。

無論是國慶晚會、陽明海運好港節、正濱漁港光雕、星濱山的各式體驗工作坊等，都不由得擔心少去一週，就會錯過基隆的精彩片段。而確實，那些有趣的事，都在基隆一次次發生。再次與基隆相遇，在地主編和編輯團隊激盪出不同視角，帶你看見深刻、又日常的基隆。

六個數字秒懂基隆

#4 基隆人口密度排行全台第4

常常覺得基隆很擠？內政部戶政司統計，基隆人口密度排行全台第4，平均每平方公里有2,779人。前3名依序為台北市每平方公里9,732人、嘉義市4,460人、新竹市4,309人，看到數據後，擁擠感是不是頓時減輕很多？

#5 2020縣市長之施政分數林右昌市長排名全台第5

基隆的幸福革命，我覺得是市府跟市民團結的成果。市長林右昌於《遠見》2020縣市長施政分數排名全國第五。這項分數，來自對縣市長在教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等八大面向表現評價，表現不俗。

#15 基隆房屋坪單價15萬

在雙北買不起房的壓力，在基隆似乎得到喘息空間，即使是新成屋坪單價也約莫落在20-25萬之間。但基隆也是有豪宅區的，目前最貴的田寮河岸豪宅建案坪單價約落在36-38萬，也頗驚人。

#20 基隆市區到台北市的車程時間僅20分鐘

基隆對台北而言是「遠得要命王國」嗎？實際上，基隆距離台北市約莫不到20分鐘車程時間，台北人真的誤會基隆了啦！

#60 平均每餐只需要花費60元

基隆平均一餐這價位就能吃飽飽，煎餃配酸辣湯、滷肉飯配豬血湯、乾拌麵配豆干包湯，街邊到處都能自由配，選擇還不少。

#199.9 基隆一年降雨天數近200天

據氣象局統計，號稱「雨都」的基隆平均一年下雨天數為199.9天，僅次於蘇澳和大屯山鞍部。所以基隆人不管去哪都要帶傘，早已成為了一種習慣。

在地人ㄟ日常關鍵字 「吃」是基隆人的動詞

像米苔目、雞捲、大腸圈這種外地人的午晚餐組合，正是在地人的早餐選項。雨都人的早餐彷彿就從「街頭小吃」開始，其中還不乏蔥油餅加餛飩湯、滷肉飯配肉羹湯的組合。對基隆人而言，吃飽就得上工去，早餐有湯、有肉、有主食，就是幹活兒前身子骨的強力後盾。

#燒賣

經由主編極力推薦，我們見到「基隆燒賣」本尊。基隆小吃以經濟實惠「粗飽」聞名，不是編輯團隊不會吃，只是基隆就連燒賣也是港式燒賣的兩倍大，十字路口吃兩攤就已經全軍覆沒。

舉凡咖哩飯、咖哩炒麵、沙茶咖哩到咖哩肉餅，「咖哩系」美食是另一種代表基隆的美食指南。

#黑白切

到處都有黑白切，肝連、大腸不稀奇，如果想體驗一下正港基隆人的黑白切，絕對要點大腸圈（糯米腸）、吉古拉（竹輪）、豬皮，嘗嘗基隆口味的黑白切。

#馬露醬

台北人用愛之味甜辣醬，台中人愛淋東泉辣椒醬，基隆店家淋在乾麵、雞捲、甜不辣上的橘橘甜甜微辣醬汁，其實是基隆從日治時代就有的「丸進辣椒醬」，因為漢字「丸」的日文發音為MaRu，所以也被稱作「馬露醬」。

#剝皮魚

代表基隆的魚，在地主編覺得是「剝皮魚」，小時候在外木山漁港非常好釣。剝皮魚的漁獲豐收期在秋天，食用前必須把身上的厚皮剝除，是它命名的由來，也因鮮嫩肉質與刺少的特性受到喜愛。

#垃圾船

基隆港最早的船，不是台馬輪，不是探索夢，而是垃圾船、清潔船。每天靠它固定清理海上的垃圾，維護港口與水域環境，才會有人願意親近這片海。如果你遇見行駛中的白色清潔船，那正是港務公司2020年最新採購的法國新型多功能清潔船。

十個旅人關鍵字 邀請你從這接地氣 #Keilang

目前我們認知的基隆英文拼音是「Keelung」，但1597年西班牙人Hernando在《An Explorer of the Southeast》提到「雞籠」用的拼音是「Keilang」，這也是首次西方文獻上出現關於基隆的記載，而當時西班牙人對軍事位置和物產資源，都賦予極正面的評價。

#防空洞

什麼，基隆家家戶戶旁邊很常出現防空洞？是的，基隆防空洞源自日據時期大量建置做為戰爭指揮據點跟避難所。經過社區居民以及業者陸續改善，像是台大城鄉所的防空洞小組－化被洞為主洞不但考古、蒐集資料，同時結合基隆青年陣線、星濱山等地方團隊，讓黑暗不為人知、疏於管理的洞窟變成一趟趟小旅行，洞裡的傳奇故事也重新被揭開。

#委託行

基隆仁愛區「委託行」堪稱是台灣1960、1970年代的國外選貨一條街。由於靠近港口又有美軍停泊補給軍需，舉凡服飾、玩具、藥品等所有國外來的「舶來品」都在這邊聚集交易流通。如今的委託行街區靠著近年商圈振興再生，青年們在這裡紛紛開設個性小店、特色餐廳與咖啡店，展現基隆的另一種當代風華，卻又不失地方氣味。

#雞籠中元祭

若要論誰是台版「可可夜總會」，「雞籠中元祭」絕對當仁不讓。農曆七月是台灣人戰戰兢兢的月份，基隆在這為期一個月的時間，開燈放彩、祭祀遊行，近年更融入了燈節、表演、嘻哈元素者，讓這所謂的「國家文化資產」擁有源源不絕的活力。

#潮藝術

潮藝術活動從海科館發跡，過去秉持「海洋永續」透過環境藝術與美學串起藝術家和居民的生活。而逐年整體展區，從八斗子海科館一帶，走到正濱漁港以及和平島靠岸的船舶上、要塞司令部校官眷舍等，海港文化藉由「藝術」展現這個老城市的新潮流。

#漁夫鍋

來基隆的時候，吃過「漁夫鍋」嗎？原本是基隆產業發展局與地方漁會主辦的「漁夫嘉年華」特色，2018年起變身為海鮮版食神大賽「漁夫鍋競賽」，讓火鍋、乾鍋、創意鍋百家爭鳴。每年秋天獲選決勝的鍋物，也成為在地餐廳的冬令指定菜色，必須嚐嚐。

#魚市場

既然提到了海鮮，就不能不提到基隆版築地市場「崁仔頂」。深夜開市營業到清晨的崁仔頂，從清朝迄今有百年歷史，深夜熱鬧的人潮與漁獲叫賣，總讓人忘了睡意。擔心人生路不熟的旅人們，可以隨著地方團隊雨都漫步的導覽，夜探基隆。

#繪本插畫

基隆應該是最愛用繪本、插畫做行銷的城市！除了市府歷年推出「香味旅行」、「基隆的N種吃法」、「簡單輕旅行！走走基隆」等手繪地圖，在地的星濱山團隊也發起「大魚來了-正濱港灣共創插畫節」募集藝術家駐港創作，推出繪本故事書。2020年市府也推出LINE原創貼圖，緊緊抓住年輕人的心。

#好像很多人在基隆做地方創生

有這種感覺吧！像是雞籠卡米諾、雨都漫步、星濱山、基隆青年陣線、雞籠怪奇博物館，粼島旅宿、八斗邀Badauyao餐廳、海洋廢人、山海工作營、基隆特色公園養成計畫、地方媒體基隆海嗨與東北風雜誌...等，感覺你認識的某個人就為了基隆的美好而努力著。

#基隆城市設計博覽會

2021基隆最值得期待的盛事，就是「基隆城市設計博覽會」。很多人說，基隆近年改變很大，它也是一個典型從「都市設計」出發改造的城市。明年，基隆會怎麼演出，我們、你們、在地人想必都拭目以待！

文／老Ｍ

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