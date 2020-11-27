另類基隆Style！ 認清楚再入內 藏在「二樓以上」的驚喜

在基隆，無論是藏身在巷弄或轉角，試著走上狹長的樓梯後，你可以來杯咖啡，亦或享用一份美味甜點，看本書消磨一個完美午後，或今晚心血來潮，就到樓上酒吧喝一杯吧！對在地基隆人來說，這些都是再也正常不過的事，這就是基隆另類Style，讓基隆人上樓的理由。

結合生活脈動的二樓空間「小獸書屋」#閱讀 #自然生態

推開一樓鐵門，循著樓梯往上走到二樓，換上居家室內拖，眼前兩側書架上散落著四大主題，在小獸書屋，你可以透過自然探索、動物平權、環境友善跟文學漫遊這四大主題，與自然和生態建立關係。書店內的空間不大，卻有著溫馨氣息，少了書店的刻板印象，就像走進家中，找個讓你放鬆的一隅，重新認識理解你現在的環境。

二樓的小獸書屋原為辦公室空間；攝影／倪佩琳

基隆的一樓店面多為在地人自家老宅，像是廟口或市府等黃金路段，高價的租金往往讓人卻步，尤以青年要創業最後只能往二樓以上發展，義九路上新成立的「小獸書屋」座落於二樓，會在二樓開書店，對小獸書屋策展人立儀來說她的出發點可能和其它在樓上的店面有些微不同；主要是因為當時找辦公室，辦公室不可能在一樓，都是往二樓以上找，所以小獸書屋前身其實是辦公室改造而來的，是空間的善加利用。然而實體書店與書本的式微，經營書店這件事大概十之八九的人都會建議不要，但自己心裡想做什麼，關心著什麼？本身就規劃著退休後想開書院的立儀，因疫情關係沈澱後，加上夥伴支持，心想何不試看看？於是，大膽的她，成立了小獸書屋，她從自己內心關懷層面出發，她認為很多人喜歡自然與生態，雖然關心著環境問題，但並沒有好好先去瞭解它，於此，以小獸為名延伸出書屋的四大主題，也希望每個人如同小獸一樣，長出觸角，用本能感受，用心好好探索並共享這座島嶼的無限可能。

【小獸書屋】資訊

地址：基隆市義九路2號2樓

https://www.facebook.com/BBeastBooks/

藏身於三、四樓老宅內的「阿波羅11」#酒吧 #市集

「三、四樓好像真的是只有我們，其它家頂多只到二樓。但我在基隆還蠻常去二樓店的。」穿梭於舊巷道中，一個通往二樓開放式鐵扶手樓梯旁，有個別具特色的太空人霓虹招牌，讓人不禁直覺想起充滿特色的香港城市景觀，這裡是「阿波羅11」，同時也是初見咖啡創辦夫妻的小鳳這麼說著。

作為初見咖啡二館的阿波羅11，營業樓層在義二路上的三樓與四樓，主要內容是酒吧與市集。來自香港的小鳳，現是臺灣媳婦，和老公閎仁今年買下這個地方，一個空的閒置老屋，經過他們的用心改造，開始有了新的故事；我們都知道霓虹燈之於香港的意義，就和紅色電話亭代表著倫敦，這些都是城市的視覺符號，夫妻倆將香港獨特的霓虹燈文化保存在阿波羅11，結合代表夢想升空的登月艙，讓阿波羅11是一個同時保有時代感與未來感的老屋風情。

三樓主要作阿波羅11的酒吧空間；攝影／倪佩琳

「為什麼台北、台中、台南都有在地常態市集，基隆卻沒有？」除了常態市集，小鳳認為在基隆要找一個可以租借的私人空間，在室內同時也要有冷氣，其實還蠻難的，這也是夫妻倆當時籌備二館的概念。而選擇在室內主要是基隆常下雨，外面並不會有這麼大的空間，再加上「一樓店面太貴，年輕人要創業只能選二樓以上，即便是三四樓也是可行的，因為基隆還蠻多在樓上的店，這邊年輕人的生態也是很習慣上樓逛逛；然後可能還有個性，我自己覺得基隆的人比較內斂一點吧，所以店面開在二樓也很正常。」小鳳也相信其實只要能結合一些吸引人的特點，有讓人喜歡的與眾不同之處，不管是開在哪個樓層都是可行的。

買下基隆的閒置老房，小鳳希望每個人踏出的一小步，將來可以成為基隆的一大步，如同登上月球第一句名言；攝影／倪佩琳

【阿波羅11】資訊

地址：基隆市中正區義二路53號3樓

https://www.facebook.com/apollo11moon/

在基隆，還有許多二樓以上的特色風格小店等你來尋覓：

古著X甜點

【金派甜點 • 24N4X服飾】

特色：二樓古著，三樓甜點

地址：基隆市仁愛區愛三路75號2樓

復古風格的傢俱、擺飾、骨董、彩繪等都是金派店內主要的佈置品；攝影／倪佩琳

咖啡

【多好咖啡】

特色：仁愛市場開放式文青咖啡店

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2樓 攤位B31

小小的店面搭上幾盞燈，多好咖啡悠悠地隱身在市場內；攝影／倪佩琳

【貓小路cafe】

特色：位在三樓內僅有療癒貓咪，絕無惡犬

地址：基隆市仁愛區孝二路83號3樓

貓小路咖啡拉花當然是可愛無敵的貓咪，療癒感十足；攝影／倪佩琳

甜點

【寂人甜食】

特色：藏身於漁市二樓的神秘甜點

地址：基隆市仁愛區孝一路31號2樓

店內的空間配置是自成一格的寂人特色，讓人專注於品嚐甜點，品嚐寂寞；攝影／倪佩琳

手搖飲

【廖媽媽珍珠奶茶專賣店】

特色：二樓的手搖飲店

地址：基隆市仁愛區孝三路84號

老字號珍奶是許多莘莘學子的回憶，主打所有的配料都現煮現調；攝影／倪佩琳

下次，不妨大膽推開一樓大門，試著從二樓、三樓甚至四樓的視角看看基隆，來探索基隆另類的Style吧！（但請確認清楚再入內，千萬不要誤闖私宅喔！）

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