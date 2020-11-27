台北「寧夏夜市」道地小吃、米其林級美食推薦！加碼新開幕隱藏版宵夜

編輯/VVN@ReadyGo

位於台北市大同區的寧夏夜市，常常因為出眾的美食料理獲得雜誌和網路報導，以台灣小吃為主，寧夏夜市之所以深受老中青世代的喜愛，在於那一排小巧迷人的路邊攤子、每走幾步路就有高達數十樣種類的夜市美食，加上與攤販老闆互動的獨特人情味，形成一間間歷久不衰的老店，就讓編輯帶大家嘗遍最道地的台灣夜市美食推薦吧！

圓環邊蚵仔煎

被網友喻為寧夏夜市「最好吃的蚵仔煎」，雞蛋蚵仔煎內的鮮蚵粒粒飽滿又大顆，品質新鮮且沒有腥味，整體吃起來也不會有令人害怕的粉味。蚵仔、青菜和粉漿的比例拿捏得很剛好，最後淋上的醬汁不會搶走主角的味道，這點很加分！唯一小缺點的是人多需要排隊一陣子， 不過，美味的東西是完全值得等待的！

圖 / IG @en.ha.ha

圖 / IG @en.ha.ha

圖 / IG @qbsee.food

地址：台北市大同區寧夏路46號

營業時間：週二至週日 12:00-14:30，16:30-01:00 週一公休

順路來紅燒肉羹

這間順路來紅燒肉羹，不是最為知名的，卻是一些寧夏夜市忠實饕客的最愛，點一碗滷肉飯再加紅燒肉羹湯，十足的最佳拍檔！滷肉飯是偏肥的肉燥，口味也稍微偏甜，炸過的紅燒肉香氣足又酥脆，泡在湯裡不會過於軟爛，而店家販賣的炸三鮮、炸豆腐和炸鮮蚵等炸物也是必點拿手菜之一哦！

圖 / IG @lolitafoody

圖 / IG @lolitafoody

地址：台北市大同區寧夏路34號84攤

營業時間：週一至週日 17:00-23:00

開小伙 宵夜 炸雞 鐵板麵

「今晚，不讓你餓。」開小伙是2020新開幕的創意宵夜，也是間寵物友善餐廳，雖不在寧夏夜市裡，不過距離近、步行約2分鐘就能抵達，是間隱藏版美食選擇！主打炸雞排或鹽酥雞+早餐半熟蛋鐵板麵的結合，創新度、新鮮感和豪邁的雞排份量都很足！店家推薦川味鐵板麵，喜歡吃又麻又辣的人一定會愛上。

圖 / IG @albee033880

圖 / IG @albee033880

圖 / IG @sheru_0219

地址：台北市大同區天水路2-4號

營業時間：週二、週四到週日17:00-01:00，週一、三公休

方家雞肉飯

這間方家雞肉飯的知名度我想我不用多說，受米其林必比登推薦「具品質且經濟實惠的美食」，雞肉飯口味獨到，肉絲不柴且雞油香氣足，淋上滷汁再撒上少許胡椒簡直絕配，滷豆腐、炒青菜和蔥蛋都是許多人推薦的品項，桌上自行取用的醃蘿蔔搭配著吃，替口味上的鹹甜香氣增色不少！

圖 / IG @681food

圖 / IG @681food

地址：台北市大同區寧夏路060攤位

營業時間：週二至週日 17:30-24:00，週一公休

豆花莊

豆花莊至今開業超過50年，共有一二樓空間，在一樓點餐付款完畢後，拿到二樓座位區享用，特色在於店家以甘蔗冰沙取代糖水碎冰，甜味不會隨著碎冰融化而被稀釋，若因配料裝不下太多甘蔗冰沙，可以去櫃台續很貼心！豆花莊招牌配料是粉粿，滑嫩Q彈在口中散發出淡淡清甜，除了豆花，還有傳統刨冰、雪花冰等品項哦！

圖 / IG @pipi_food

地址：台北市大同區寧夏路49號

營業時間：週一至週日 10:00-01:00

阿川蚵仔麵線

在地雙連人也愛的一間傳統小吃，綜合蚵仔麵線的鮮蚵肥美大顆新鮮實在，滷大腸軟嫩入味又處理得乾淨，若不愛其中一種料，也可以點全鮮蚵或全大腸的麵線，麵線多、吃起來不會有單薄稀釋感，桌上有多種調味料選擇，如烏醋、蒜泥和辣椒等酌量添加後，增加了口感上的層次！

圖 / IG @yh_2545

地址：台北市大同區民生西路198-17號

營業時間：週一至週六 7:00-17:00，週日公休

越春真越式傳統牛肉河粉

寧夏夜市旁的連鎖越式餐廳，裝潢整齊乾淨明亮，生意很好，服務態度也沒有因為生意好而怠慢，這點值得加很多分！河粉湯頭順口、熬得入味，生春捲的紮實內餡包了許多米線、整隻鮮蝦和肉片，搭配酸甜清爽的醬汁非常開胃，而招牌烤肉法國麵包夾著肉片、生菜與荷包蛋，吃起來很有飽足感，若到夜市想來點東南亞風味不妨來嘗嘗！

圖 / IG @bualonefoodie

圖 / IG @piggypenny

地址：台北市大同區重慶北路二段57巷19號

營業時間：週一至週日 11:30-15:00，17:00-23:00

延伸閱讀>>台北寧夏夜市怎麼去? 交通資訊懶人包

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