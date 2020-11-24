整台餐車搬入店內！全台獨有「大馬道地沙爹火鍋」站著也能吃、100種食材串任選

台灣火鍋品牌、型態、吃法數不盡，但這款來自馬來西亞的道地滋味，保證鍋控們沒試過！全台唯一「沙爹火鍋」前陣子進駐台北公館，結合大馬在地街邊小吃「碌碌（Lok Lok）」及「沙爹朱律（Satay Celup）」，直接將整台餐車放入店內，超過一百種食材任選，兩種獨特形式讓饕客體驗大馬美食文化，也讓大馬僑生、留台遊子能藉由品嚐「碌碌沙爹火鍋」重溫家鄉味。

「碌碌車」為大馬常見的街邊小吃。圖／編輯葉穎樂攝

10月正式開幕的「吧生仔碌碌」鄰近捷運公館站4號出口，位於另一熱門大馬餐廳「池先生」公館店正對面。店內入口處設有一輛貨車，還原大馬路邊常見的「碌碌車」，車上擺放著一串串食材，選好偏好的食材放入小火鍋內燙熟即可食用，湯底分別有叻沙湯底或清湯，站著就能直接開吃，一個人享用也沒問題。若選擇內用鎮店的沙爹火鍋，店員亦會協助汆燙。

叻沙為大馬著名美食之一，現場可選擇叻沙湯頭嚐鮮。圖／編輯葉穎樂攝

店內備料區高達百種食材可選，雖價位相較大馬當地偏高，但結合整體味道及服務氛圍，皆讓人免出國就能體驗道地美食，多人相聚分食最划算。圖／編輯葉穎樂攝、吧生仔碌碌授權

除了顯眼的餐車，店內也有整櫃「沙爹火鍋」豐盛食材，一列列都是用竹籤串在一起的各款肉類、丸子、海鮮、蔬菜，大家可從百種備料中隨意自取，再放入桌上的火鍋汆燙即可。而沙爹火鍋最大亮點莫過於從大馬引進的湯頭，沙爹醬基底加入辛香料熬煮，店員現場還會再加入花生粉、椰糖與砂糖攪拌，打造大馬獨有的濃郁級湯頭，附贈的吐司塊、油條浸泡後徹底吸收醬汁，花生香氣四溢。

花生香氣濃郁的「沙爹朱律火鍋」附贈厚吐司、小黃瓜、油條及椰子雪糕。圖／編輯葉穎樂攝 釀豆腐及炸南乳豬肉皆為大馬客家華人名菜，現場供單點嚐鮮。圖／吧生仔碌碌授權、編輯葉穎樂攝

除了特色火鍋，「吧生仔碌碌」也販售家鄉味招牌「炸釀豆腐」，包含釀茄子、釀秋葵（羊角豆）、釀紅辣椒等，還有炸雲吞、炸豆皮等炸物料理提供單點，每種都採手工製作、現點現炸，尤其炸南乳豬肉令人驚艷，特別的五香風味為嚐鮮必吃。而餐後還能吃得到大馬人氣椰子冰淇淋第一品牌SANGKAYA的雪糕，口味含椰子、榴蓮、抹茶等，用綿密的甜點作為火鍋體驗的美好結尾。

店內販售大馬美食攤經典飲品，包含薏米水、羅漢果茶、甘蔗水及椰水，而冰淇淋中以榴蓮及椰子口味最驚艷。圖／編輯葉穎樂攝

吧生仔碌碌

地址：台北市中正區羅斯福路3段284巷13號1樓（捷運公館站4號出口）營業時間：1700-2130（2030最後入場、週一公休）食材顏色價位（每支）：無色30元、紅40元、黃50元、藍60元、綠70元收費標準：碌碌車用餐每人低消150元；沙爹朱律火鍋每人酌收150元鍋底費、附贈小菜、大馬冰淇淋品牌SANGKAYA雪糕乙球（4至6人鍋底費每人120元、7及以上為100元）學生優惠：出示學生證，開鍋加飲料現折50元

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