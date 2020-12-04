傑利鼠乳酪蛋糕Q爆！台北大安韓系咖啡廳「擬真地瓜、南瓜麵包」IG爆紅秒殺

ChocoChez Bakery- 這間在公園旁巷弄裡的韓系咖啡廳，一開幕就爆紅，每天11:00和15:00兩個時段出爐就秒殺的超可愛擬真麵包，好好看又好好吃，還有長得很卡通的老鼠乳酪蛋糕，連湯匙也可愛死了啦！

ChocoChez Bakery在仁愛醫院附近的東豐公園旁，店名很難記，而且招牌很不明顯，只有韓文，為什麼大家都知道要往這裡跑蛤？很厲害內!據說這間是台韓夫妻開的店。

ChocoChez Bakery排隊須知

其實我看不太懂(搔頭)，因為我們是約三點，然後朋友提早兩點半到了，店員說不用排隊，然後三點再過去就變成預約已滿，要現場候補，總之每日麵包有兩個出爐時間：11:00、15:00，數量有限，售完為止。

之前經過的時候曾看到門口擠滿人，結果這次來的時候正好趕上第二批麵包出爐15:00，店裡滿滿的人好誇張，好險很多人都是來外帶的，內用反而有座位。

看到滿滿的麵包好開心，結果輪到我們點餐的時候，最右邊的六角大蒜麵包已經被搶光了，真的是秒殺耶，可惡….下次一定要早點來！！

其他三種口味的麵包都還有，那就各來一個吧！

旁邊有水杯和開水可自取，還有販賣一些文創小物。

看到IG上很多網美會坐在旁邊的鏡子這邊拍照，噗~那要有旁若無人的勇氣耶，恥度很高…

這個角落是網美熱門打卡點

可愛的乳酪蠟燭當背景很適合

剛好椅子上擺了樣品給人家拍照，欸…不是….，後來發現這幾樣東西都不見了耶，才驚覺我好像拍到別人的食物了啊啊啊~~真是不好意思啊！

中間也有一個熱門打卡點

然後門口也很好拍，椅子啊、竹籃都幫妳set好了呢！

等到前面拿號碼牌的人都買完之後，才輪到現場排隊的我們，內用還有架上這些蛋糕飲料可以選，中間的飲料是特調奶茶和草莓牛奶，超可愛的瓶子！

字很小的菜單，內用低消為一杯飲品，客滿狀態內用限制90分鐘，除了各種飲品，還有辣炒年糕等鹹食，所以這裡不單純只是麵包甜點店而已喔！

終於輪到我們點餐了，好興奮啊~~~(喂..)

包裝盒子是要另外購買的，上面的韓式便當盒 單盒子10元，加裝飾15元，下面的地瓜紙箱20元。

好多個南瓜麵包滿滿的堆在紙盒裡看起來好療癒喔！

這三種麵包分別是地瓜麵包、馬鈴薯麵包、南瓜麵包

這三種麵包的數量也是以光速在減少中

點好餐結完帳之後會得到一個號碼機，震動就可以去取餐了。

熱拿鐵 120元

不算貴耶，而且拉花漂亮，也好喝。

青葡萄氣泡冰茶 130元

這杯子實在太可愛了啦，上面是店家的logo，看起來像奇異果又像檸檬的傢伙，其實是地瓜唷，那個地瓜麵包上面就有這個圖案。

好了，這才是我們點的，趕快忘掉剛剛的糗事…

lotus乳酪布朗尼 120元

lotus餅乾+乳酪蛋糕+布朗尼的組合，朋友可能是看它剩一個在架上很可憐就點了，但老實說我不喜歡這個，可能太扎實了吧，只有上面那塊lotus餅乾得我的心。

為了拍照買的紙盒，其實內用就是盤子裝就好啊，外帶的話不買紙盒也是可以的，會有牛皮紙袋裝。

不得不說它們實在太可愛了啊(大心)

經過一陣混戰，櫃台終於回歸平靜，南瓜麵包是第二個賣完的呢！

老鼠乳酪蛋糕 160元

這次有一半原因是為了它來的，因為實在太好玩了，怎麼會有蛋糕做得跟卡通裡面畫的乳酪一模一樣啊，連附的湯匙也是乳酪造型耶！

然後它也是一個超級扎實的乳酪蛋糕，外層是起司冰淇淋的口感，裡面是海綿蛋糕體，不是簡稱海綿體(喂~~)，冰淇淋融化會比較好切，但變軟之後吃起來就有點膩了，還是要盡快解決它。

南瓜麵包 70元

剛好萬聖節前一天來的，吃這個好應景喔，中間還放了一顆南瓜籽。

裡面是QQ的麻糬口感，內餡是香甜的南瓜乳酪，是絲狀的，真的超級好吃耶，難怪一個要70元也這麼受歡迎。

地瓜麵包 65元

用香甜台農66號紅肉地瓜做的，外皮撒上天然紫地瓜粉，真的一臉地瓜樣，難怪它們叫做擬真麵包。

麵包本身也是QQ的口感，感覺都有加麻糬，裡面是地瓜餡就不用多說了，真的好像剝開一顆地瓜在吃一樣。

馬鈴薯麵包 65元

這個更不用說了，這樣拿著活脫脫就是一顆馬鈴薯它本人啊!!太可愛了吧!!

表面撒的是黃豆粉+芝麻粉

裡面據說有牽絲起司，但可能要加熱才會牽絲吧我想。

滿滿的滑順馬鈴薯泥好吃，口感超棒又不膩，這三款麵包都很棒，超喜歡~~

下次一定要早點來搶那個殘念的大蒜麵包(握拳)

ChocoChez Bakery

地址：台北市大安區復興南路一段279巷24號

電話：02 2325 5062

營業時間：11:00–18:00，週二公休

文章來源：魚樂分享誌 FB：美食魚樂誌

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