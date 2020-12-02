此生吃過最臭的臭豆腐！基隆「胡記臭豆腐、曾豆腐」臭豆腐口感酥鬆軟嫩

將近十年前我曾在基隆的山上吃過胡記臭豆腐，只是用餐環境不是太好，加上比較遠，雖然覺得很有特色但一別就是十年，直到突然看到電視節目又在介紹胡記臭豆腐，而且還提到有了女婿來繼承，節目畫面看來是大幅改善了用餐環境～好像變成很文青感的臭豆腐店了？這又讓我重新燃起再訪的興趣啦！

先來回顧一下十年前我去山上胡記臭豆腐的照片：

以上兩張就是我十年前去吃胡記臭豆腐時所拍的照片，是不是多少能夠體會到我所講的用餐環境不是太好？看電視節目裡面的介紹，現在這位胡大哥還多養了一匹小馬呢！

不過這次我就不去山上那家了，因為知道有分店了，就來分店試試看吧！分店其實就在本店的附近山腳下而已，寫著胡記臭豆腐分店。

店面挺小，但這哪是電視畫面中的文青裝潢？這就很一般的台灣小吃店啊？

走進去吼～我的媽呀！超臭！怎麼可以那麼臭！而且我從進去到出來，從來沒有習慣過臭味，古人所謂：「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」在胡記臭豆腐分店是完全不成立的！

這位正在炸臭豆腐的一看就是胡大哥本人啊？不但沒看到電視畫面中的文青店面，也沒有看到他的女婿接班人，更何況，分店都是胡大哥在顧？那山上的本店呢？不管了，先來吃臭豆腐吧！胡記臭豆腐分成四種，且依照臭度排列為木棉、大胖、一口酥、小胖。

那我就點份大三元好了，大三元不包括一口酥那種臭豆腐，價錢倒是和十年前一樣，份量也不算少，一個人吃是相當足夠的。

胡記臭豆腐就是用自製的臭豆腐和自製的泡菜來和饕客做正面對決，沒什麼擺盤。

上圖中離鏡頭最近、右下角那一塊臭豆腐，有沒有覺得顏色和其他臭豆腐不太一樣？它就是標示為「特臭」的小胖本人，發酵到帶點綠色，令人頭皮發麻啊！

轉個角度再看一下這份大三元臭豆腐。

整份大三元臭豆腐品嚐過後，我還是想把重點放在「小胖」，就是帶點綠色的這傢伙：

我還特別與大胖放在一起看一下切面的顏色，大胖就是一般臭豆腐那種白色，而小胖的綠色很顯而易見吧？

顏色並不是唯一的噱頭！特臭的小胖最讓人驚訝的是其口感，相當的軟綿滑嫩。胡大哥不諱言的說，有些客人甚至怕這種口感，想想也是，畢竟又臭又軟，說「噁心」有時候並不過份，但胡記臭豆腐這軟嫩的內裡，搭配炸到酥鬆的外表，真的是超好吃呀！

我建議大家多觀察上面幾張臭豆腐的照片，看看臭豆腐的邊緣，是不是有炸到酥鬆的感覺？口感真的是棒極了！

木棉和大胖吃起來比較像是一般的臭豆腐，但胡記比別人厲害的地方就是炸功了，不知道是不是因為連臭豆腐都是自製，新鮮（臭豆腐可以用新鮮形容嗎？）產地直送油鍋所以能呈現特別酥鬆的外皮口感？

一般我們吃臭豆腐，店家會自製的大概就是只有泡菜了，臭豆腐都是批來的，只有胡記臭豆腐，你會很清楚的知道，連臭豆腐也是他們自己發酵製作的，那種對臭豆腐產生的信任感就不是一般臭豆腐店可以比得上。

吃完大三元，稍微和胡大哥聊了兩句，終於揭開謎底，胡大哥白天是在山上做臭豆腐、賣臭豆腐，晚上則到山下的分店繼續營業。而他也很大方的說，如果要燈光美氣氛佳的就去他女婿的店，叫做「曾豆腐」！喔喔！電視節目中看不出來的店名終於 get！

只是沒想到，等我回家後超過三個小時，打嗝都還是出現臭豆腐的味道… 臭豆腐真是臭啊～臭好久～

過了兩天，揪了朋友一起來到曾豆腐啦！曾豆腐的斜對面就有一個很大的收費停車場，所以要開車前來的朋友不必太擔心啦！只是到門口一看，這整家店的氣氛真的太不像是臭豆腐專賣店了吧…

可以看到曾豆腐寫著大大的「胡記分店」，在廚房裡面的一男一女想必就是胡大哥的女兒和女婿吧！

走進店內，只有淡淡的臭豆腐臭味而已，與我前兩天在胡記分店內被燻到天翻地覆有著極大的不同。我想這間曾豆腐，一定花了很多功夫在廚房油煙的除臭功夫上，不然以他這個開店位置，如果像胡記那種毫不遮掩的臭法一定會被鄰居投訴檢舉到爆炸死吧！

所幸，雖然店內空氣是淡淡的臭，但臭豆腐吃進嘴裡還是一樣超臭。

二樓也有座位區，而且二樓的座位區配有電磁爐？老闆說如果點的是豆腐鍋而且坐二樓的話，就會用火鍋的方式呈現並且搭配電磁爐直接從生煮到熟，這樣也免去一般這類規模的臭臭鍋店使用酒精膏加熱可能比較危險的疑慮。

品項與胡記很像，同樣分成木棉、大胖、一口酥、小胖。但這裡沒有大三元，取而代之的是臭臭拼盤，而且是四種豆腐都有，每種各一塊。

想要一網打盡曾豆腐所有臭豆腐的話，2-3 人可以點「套餐」，就是臭臭拼盤＋清蒸臭豆腐＋藥膳麻辣豆腐鍋共三樣，比你單獨點這三樣還少20元，很划算！

首先是臭臭拼盤。對了，旁邊那兩瓶是店內的特調冬瓜檸檬，不含在套餐內喔！重點是好喝！很推薦！

可以發現曾豆腐的擺盤就比較講究一點，醬油膏和辣椒醬是單獨擺在旁邊的，而且曾豆腐也不會像胡記是以一個塑膠盤套上塑膠袋那樣很節省成本的盛裝方式。不只是胡記，其實很多台灣小吃店都會用盤子套上塑膠袋來降低清潔成本，但比較不環保，用餐的感覺也比較不夠精緻，所以曾豆腐確實不負自己具備文青的氣質，連臭豆腐的呈現方式都高級許多。

曾豆腐承襲了胡記優異的炸工，這些臭豆腐擁有與胡記一樣的酥鬆口感，讚啊！

我在胡記沒品嚐到一口酥，就用這份臭臭拼盤補課吧！一口酥其實很接近小胖的軟嫩感，一咬下去還略有噴汁感，我也很喜歡，所以這樣吃下來後我很確定自己最愛的是小胖，其次是一口酥，它們都又臭又軟嫩，搭配胡記特有的酥鬆表皮口感，我想這是我吃過最好吃的臭豆腐了。

不過這天在曾豆腐吃到的「小胖」，口感雖然是對的也就是超軟嫩又臭的內裡，可是看起來並沒有比較綠，不知道是為什麼，我覺得就是要看到綠綠的小胖，那種好像有點噁心的外觀，才會讓我吃的更盡興啊～ (haha)

剛剛說過如果坐在二樓的話藥膳麻辣豆腐鍋會用火鍋+電磁爐的方式呈現，但因為我們一開始不知道有二樓，打算坐在一樓，所以老闆就直接開始加熱，後來我們改坐到二樓，這份藥膳麻辣豆腐鍋就直接做好端上來，電磁爐沒派上用場。

藥膳麻辣豆腐鍋裡面有兩大塊臭豆腐，包括好多鴨血都與湯頭的味道融合在一起，配菜算豐富，也蠻好吃的，喜歡吃臭臭鍋的人很推薦來一份，吃巧也吃飽。

清蒸臭豆腐需要現做等 15 分鐘才會上桌，這個味道也相當好，我在上海鄉村餐廳有吃過類似的。

相當值得一提的是，臭豆腐已經事先被縱切橫切過了，想必是為了在蒸煮的過程中讓湯汁更能滲入豆腐內吧！所以也真的特別好吃，這道水準我覺得明顯的高於一般市售的蒸臭豆腐很多。

不得不說像是南門市場這種有販售各類南北熟食的市場內也都可以買到各大名店製作的蒸臭豆腐，可是價格偏高，而且味道不會比曾豆腐的好，這樣一比較下來，來到曾豆腐還不順便吃爆蒸豆腐嗎？

最後講一下綜合心得。

前陣子我好不容易終於吃到了師大分部後方的深夜神秘臭豆腐，那家確實是好吃！我覺得師大分部那家贏在整體味道的協調度上，醬汁、泡菜、臭豆腐搭配的天衣無縫，每一樣都是出類拔萃的強，可是用餐環境很艱困，用餐時間與排隊難度也太高，讓人很難親近。

而胡記臭豆腐和曾豆腐，他們贏在臭豆腐本身是最強的，不但有臭度不同口感也不同的各種臭豆腐，而且超臭超嫩的「小胖」更是難得一見的絕佳臭豆腐。對於台北人來說，去一趟基隆專門吃胡記或曾豆腐還是不太容易，但比起師大分部半夜臭豆腐還是輕鬆太多了，也不用排隊久候到天荒地老，只是泡菜和醬汁這部分我是覺得略輸師大分部臭豆腐那麼一點點啦。

我換個方式形容我對胡記或曾豆腐的喜好吧！我很願意專程開車來到基隆就為了吃他們的臭豆腐，但即便我家到師大分部真的很近，但讓我深夜再去師大分部那邊湊熱鬧吃臭豆腐，我實在是提不起勁，太辛苦了。

胡記臭豆腐 市區分店

(通常晚上營業)

基隆市信義區培德路號 (地圖點此)

曾豆腐

基隆市中山區西定路99號 (地圖點此)

胡記臭豆腐

(山上，通常白天營業)

基隆市信義區培德路12巷52-13號 (地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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