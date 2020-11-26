CP值超高！台北牛排龍蝦餐廳「LE BLANC 樂邦」　米其林餐盤推薦

我看著這間在大安路上的 LE BLANC 餐廳很久了，常路過但根本不知道賣什麼，直到前幾個月偶然看到一個吃貨音樂老師的影片才知道 LE BLANC 是專吃牛排與龍蝦的餐廳啊！

講到吃貨音樂老師，可能有些朋友也猜到就是江老師的這段影片了：

出發前往 LE BLANC 前查了一下，其實這間餐廳已經連續 2018 2019 2020 三年都拿到米其林餐盤推薦，雖然不到米其林一星，但也是具有一定水準了，所以好期待啊！

LE BLANC 菜單

其實 LE BLANC 就是主賣兩種餐，特級肋眼牛排與波士頓龍蝦，此外還有牛排漢堡但好像沒那麼主打，不過你要來吃漢堡當然是可以的啦。

肋眼牛排還有 20oz NT$2000 的大份量選擇，龍蝦也可以改選半支 NT$680，份量較小。

甜點、茶、咖啡菜單：

其他餐食菜單：

與壽星朋友兩個人就牛排龍蝦各一份，要2選1的沙拉與湯自然也是各一份，這樣就都能品嚐到。

首先是蘿蔔濃湯，好喝耶！帶有蘿蔔的清甜。

兩個約客夏麵包放在一起有點像是台式油炸甜點雙胞胎，其實是西式甜點，膨鬆且蠻香的。

撕開來拿去沾剛才的蘿蔔濃湯超棒！

沙拉清爽開胃，搭配好像是覆盆子醬？酸甜酸甜的滋味挺好。

波士頓龍蝦 NT$1400

波士頓龍蝦來啦！是一隻完整的龍蝦對半切開。

蝦身體上的蝦肉灑上綠葉末後燒烤，肉質Q彈鮮美啊～蝦頭附近則灑上一些香脆片，看江老師的影片是說有些蝦腿肉被挖來這裡，我是沒吃出來，反正啃一啃吸一吸，好好味啊～

費盡九牛二虎之力終於挖出兩隻蝦螯中肥美的蝦肉，不得不說龍蝦的螯殼真的很厚實，即使有提供拆卸工具但還是不太容易挖出，不過一旦挖出就是很明確的殼肉分離感，蝦肉是緊實的聚在一起，不會很容易分離，表示非常新鮮！

龍蝦這盤還有一條水果玉米，甜度沒有我預期的那麼高，稍微有點可惜，不過口感還是挺不錯的。

特級肋眼牛排 10oz NT$1000

肋眼牛排三分熟，這是店家建議的熟度，也是我最愛的熟度。

其實不論是牛排還是龍蝦都會附上薯條，而且薯條是無限量供應，吃到飽為止，不過對我們來說有吃到就好，畢竟已經不是那種想要狂吃薯條的年紀了。

話說回來這薯條還真的很好吃耶！

肋眼牛排軟嫩帶有肉香，我覺得水準相當高，只賣一千元真的可以說是超值了，難怪大家對 LE BLANC 如此高評價。

一旁白色的沾醬是辣根芥末之類的醬，其實這是高級牛排店才會有的搭配，與牛排真的蠻合的。本來朋友還覺得牛排沾白色的醬很奇怪，但是她越吃越覺得這份沾醬和牛排搭在一起真的好吃，瘋狂沾醬以後牛排還沒吃完，沾醬卻先用光了，所以我們又請服務生再補一盤辣根芥末醬來，才把牛排盡興的吃完。

除了搭配沾醬以外，肋眼牛排沾點鹽提味就很棒了，一直是我最愛的吃法。

松露起私通心粉 NT$120

沒想到這份松露起司通心粉的表現比我想像的還要美味，超出我的預期，鹹香夠味，好好吃啊～超推薦大家來 LE BLANC 時加點這道來豐富桌面菜色的啦！

煎炒球芽甘藍 NT$120

這道也很推，外面不常見到的菜色，一小球一小球的甘藍菜，帶點焦香又甜甜的好滋味。

水果茶 NT$140

忘記拍水果茶近照，就用餐後甜點飲料合照充數一下 XD

草莓起司蛋糕 NT$100

我看著這個草莓起司蛋糕有著半月形的形狀總會想著，挖掉的那個圓形蛋糕去哪裡了？ (haha) 話說回來是還蠻好吃的啦～

提拉米蘇 NT$140

這份提拉米蘇的酒味超濃！我是覺得有點過頭了～除此之外還是蠻好吃的，就當作是頗有酒味的另類提拉米酥來品嚐也是不錯～

整體來說，我覺得 LE BLANC 是一間蠻超值的牛排龍蝦餐廳，就餐點水準來說我會覺得牛排有一客 1800 元以上的水準，但是 LE BLANC 只賣 1000 元，確實是蠻佛心的，也難怪一直能拿到米其林餐盤推薦。另外看看加點的配菜與甜點價格，其實都不貴，而且水準表現在我看來都有一份 200 元以上的等級，用「俗擱大碗」來形容都不過份，所以 LE BLANC 的生意才會這麼好呀！很推薦給大家！

LE BLANC 樂邦

02-2700-7770 建議務必要先電話訂位

台北市大安區大安路一段183號 (地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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