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不用飛埃及也能欣賞！ 隱身台北近郊「神祕金字塔」這樣拍更美
位於新北市林口的「珍珠嶺人文廚房」，過去曾經是一座森林遊樂園，在歇業後則改名為珍珠嶺人文廚房，但仍保留了地標性的金字塔與景觀餐廳。珍珠嶺人文廚房為一間中式餐廳，蠻適合親子一起前來用餐，餐廳外有一個戶外景觀區，可以坐在戶外邊喝下午茶邊遠望金字塔。
「珍珠嶺人文廚房」最吸睛的為屬那座高達兩三層樓的金字塔，由狹窄的樓梯所堆砌而成金字塔奇觀，不管從哪個位置都好拍，也有許多人會爬到頂端感受站在高處的優越感，站在塔頂還能遠眺不遠處的高爾夫球場，但爬上爬下時還是要注意自身安全喔！
來訪「珍珠嶺人文廚房」有每人低消100元(限下午茶時段)的消費規定，可以來此拍照打卡喝杯下午茶，度過一個不一樣的優閒時光，若是在正餐時間來訪也可以考慮點個「珍珠嶺人文廚房」的招牌鄉村烤雞(需事先預約)，雞肉肉質軟嫩多汁成為饕客的必點款。
林口珍珠嶺人文廚房
店家地址：新北市林口區下福里15號(美麗華球場正對面)
營業時間：11:00-20:00(週二公休)
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