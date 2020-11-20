逛新北耶誕城不要餓肚子！在地人激推的「板橋巷弄美食」10選

Shan@ReadyGo

新北耶誕城在11/13正式開城點燈，想必會有大批民眾湧進板橋欣賞，2020新北歡樂耶誕城不僅盛大舉行，更首度與迪士尼合作，叫人怎能不期待！既然要看場這麼大的展覽，不吃飽先怎麼行，ReadyGo幫大家蒐集了新北市政府周邊的美食，從異國料理到巷弄小吃，主食到下午茶，通通一篇就搞定，準備好跟著我們去大吃一頓了嗎？

｜異國風味｜

MANNA 만나 韓式烤肉專門店

韓式燒肉永遠離不開工業風，這間位在縣民大道上的MANNA，位置不難找逛完耶誕城順路來吃剛剛好。他們的銅盤周邊是可以做烘蛋的，加上起司非常涮嘴，小菜當然也是無限供應，單點的肉品也都有專業的桌邊服務，讓客人可以吃到最完美的食材，在耶誕節可以吃到這樣的美食，幸福感加倍！

圖 / IG @jeanlife11

圖 / IG @eatfoodie55

地址：新北市板橋區縣民大道一段302號

電話：02-89641681

時間：17:00-00:00

初原麵場-新板特區店

原先的拉麵店換掉後要留住老顧客並不容易，所以老闆主張打造在地人平價有溫度的拉麵，希望舊客回流也創造更多新客群。點餐的方式和日本拉麵店很像，有自動點餐機找到位置就可以去點餐，湯頭可選擇醬油豚骨或是雞白湯，叉燒現場火烤過，焦香味拿捏得剛剛好，是令人回味無窮的好味道！

圖 / IG @yjtw_foodie

地址：新北市板橋區漢生東路117-2號

電話：02-29631360

時間：週一 – 週五 18:00 – 00:00 週末 12:00 – 14:30、18:00 – 00:00 週四公休

YELO SEOUL BISTRO 首爾餐酒館

走經過還以為是哪戶人家的冰箱不要了，在板橋車站人來人往的大路上，首爾餐酒館大大的放出招牌冰箱，要走過路過的民眾不要錯過，一旁的韓式超商很是吸睛，重點是想進到餐廳還不知道門在哪裡！偷偷告訴你，這時走到冰箱前帥氣地往外拉走進去，肯定收到一陣歡呼聲~

圖 / IG @jj_860215

這間的菜色主打創意又美觀，結合餐廳黑石礦感的工業風，呈現低調奢華。必點的土石流芝加哥pizza，到底是蛋糕還是披薩讓人一頭霧水，切下一刀起司如土石般滑落，絕對看的口水直流，另外你會觀察到每個人的餐具上頭都有動物，搭配金色的刀叉真的是太美啦！

圖 / IG @yu_3.14

圖 / IG @yu_3.14

圖 / IG @yu_3.14

地址：新北市板橋區縣民大道一段號

電話：02-2952-9288

時間：17:00 – 00:00（假日12:00 – 00:00）

｜吃鍋首選｜

雅香石頭火鍋

從西門紅到來板橋開店的雅香石頭火鍋，重點在最開始的爆香，當店員將客人所拿的食材到入鍋內，當然不能少了沙茶和洋蔥，一起下鍋後大火快炒，香味就不斷竄出，這就是石頭火鍋應該有的味道。可以看見桌上盤子顏色五顏六色，是店家用來區分價位的方式，可以到冰櫃前面挑選喜歡的食材，再依盤子來算錢，有點像去吃壽司店一樣。

圖 / IG @foodieyooo

圖 / IG @foodieyooo

地址：新北市板橋區民權路65號

電話：02-2960-7698

時間：週一 – 週日 17:00-03:00

齊味麻辣鍋

板橋人想吃麻辣鍋都去哪裡吃，除了遠百裡的馬辣總是人滿為患，再來絕對是齊味！每次經過外面總是有著排隊人潮，而且是越晚越多人，麻辣湯底內有豆腐跟鴨血，吃不夠可以再加點，湯頭辣度也可以依吃辣程度作調整，剛開始聞起來非常香，不過到後面會有點鹹，加湯可以請他們家清湯就好，另外一定要點的就是花枝腸，QQ脆脆的口感，絕對是別的地方吃不到的喔！

圖 / IG @peihanhsieh

圖 / IG @yangni614

地址：新北市板橋區民權路41號

電話：02-89515525

時間：17:00～1:30 週一、二公休

｜下午茶｜

MERCI CAFE

當你問板橋人要吃什麼早午餐，第一個念頭肯定是MERCI，生意好到已經開了四間分店，各自是不同的菜色風格，CAFE主打早午餐，特別是可頌，外表烤得酥脆，內容豐富有層次，當然如果你是一定要吃主食的人，這裡也有提供，特別喜歡它工業帶點鄉村風的味道，假日人多建議預約，用餐時間90分鐘，吃完主食逛個街就可以到他們下一間甜點店去續攤拉~

圖 / IG @lynnyang

圖 / IG @xxllzxc

圖 / IG @foodiet

地址：220新北市板橋區新民街7巷17號

電話：02-89533906

時間：09:00 – 21:00

恬·祕密

新板特區的高樓林立，但彎進巷弄其實有這麼一處的角落，保留著古老的味道。紅色的鐵門，綠色的鐵花窗，老宅味混著義式莊園咖啡的飄香，引人入勝仿佛踏進時空的迴廊，店內提供的早午餐和餐點，都是手作而非料理包，讓人感受到闆娘誠摯的用心，店內微醺的燈光下，很適合不喜歡吵鬧的你，找一個角落躲起來吧！

圖 / IG @shayne79530

圖 / IG @shayne79530

地址：板橋區文化路一段45巷8號

電話：02-2966-7521

時間：10:30-21:30 假日10:30-21:00 周一公休

今年耶誕城從板橋車站漢森東路一側，一路延伸到府中捷運站，沿著縣民大道走，路上還有哪些好吃的美食呢？

｜加碼府中站美食｜

泰樂泰國料理

從朝陽市場搬到府中站附近的泰樂泰國料理，美味又道地，綠咖哩雞肉和打拋豬吃過的人都讚不絕口，綠咖哩的香氣十足，入口後奶香在嘴裡蔓延，有點微辣讓它更下飯！泰式涼麵更是招牌，太晚來絕對撲空，百元以下的親民程度難怪總是人潮絡繹不絕啊！

圖 / IG @s30324kimo

圖 / IG @impiggyu

地址：新北市板橋區公園街52巷4號

電話：0917-339-689

時間：11:00-14:00、17:00-20:00 週二公休

ㄚㄚ炸雞

轉進府中巷子內，就被一陣香味吸引，熟悉的味道中又帶點陌生，這間鹹酥雞不同於傳統的蒜香，使用本土電宰雞並用中藥的香料醃製才能香氣獨特，搭配九層塔就成了別的地方吃不到的味道！據說是登門拜訪即將失傳的師父所傳授，雖然攤位的品項不多，但有炸湯圓是不是就給過！老闆強調每日換油，自己敢吃才賣給顧客，帶上一包逛耶誕城剛剛好。

圖 / ㄚㄚ炸雞

圖 / ㄚㄚ炸雞

地址：新北市板橋區重慶路35巷1號

電話：0970584541 、 0912849893

時間：週一 – 週六 11:30 – 20:30 週日公休

箸肉家

每次經過就能聽見爽朗的笑聲，轉頭一看有搶眼的字燈，原來是間露天串燒店，正好在轉角非常醒目，走進吧台有種深夜食堂的感覺，牛肉壽喜燒捲是饕客來這必點的美食，兼具創意與美味，將肉包著蔬菜下去烤，食用前沾點蛋液，吃起來更順口滑嫩，經過一定要進來跟老闆喝一杯的啦~

圖 / IG @zhu.rou.jia

圖 / IG @sharonliao6

地址：新北市板橋區館前東路63號

電話：02-8953-8803

時間：週日-週四：18:00-00:00；週五週六：18:00-01:00

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