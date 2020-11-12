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打開巨星們在台灣的家！ 台北晶華酒店「總統套房」開箱
打開晶華酒店總統套房 打開巨星們在台灣的家
Open House Taipei，打開台北，打開城市的神秘角落。這一站，我們來到晶華酒店，跟著資深管家的腳步，前進總統套房，體驗巨星們在台灣的家。
家 是一天的開始 也是一天的結束
晶華酒店的總統套房，是旅人們在台北難忘的家。入住總統套房的貴賓，會配有一對一的私人管家，管家會於貴賓入住前了解個人的喜好與需求，提供客製化的服務，大到房間用途、家具陳設，小到日常用品、裝飾擺設，讓每位來訪的貴賓都能有回到家的感動。
加一點人情味 讓家更有台灣味
為響應這次打開台北的活動，讓民眾可以近距離感受巨星們入住時的情境，房內也重現當初的各種場景。
中央客廳的大桌上，擺放以台灣特色美食為主題的翻糖蛋糕，由台北小籠包、新竹貢丸、台中太陽餅、彰化肉圓、台南棺材板、花蓮麻糬和在地的水果等元素組合而成。
主臥房內的高級按摩浴缸旁，則擺滿知名的礦泉水，但礦泉水的實際用途為何？大家可以自由發揮想像一下。
原本的書房也可以視情況改造成兒童房，擺放樂器、玩具、童書等，用來接待帶孩童一同入住的貴賓。
交誼廳桌上的則是台灣香檳茶，是用氣泡水冷萃茶葉後的特色飲品，演繹台灣土地對茶的創意與情感。
在中央客廳、交誼廳和臥房內皆設有整片的落地窗，營造整體明亮、通透、充滿希望之感，可以一覽窗外美景，還可以在每天早晨被陽光溫柔地喚醒。
響應國際盛會 鼓勵全民參與
晶華酒店的總統套房，開幕30年來，從未開放公眾參觀，此次為響應國際城市空間體驗活動，特別敞開房門讓民眾可以一窺究竟。跟著管家實際走訪一趟，發現在這佔地65坪的空間裡，滿滿都是晶華人用細心與貼心，一點一滴地堆砌的幸福感。
本文經授權轉載自欣傳媒 欣建築，未經允許請勿轉載！
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