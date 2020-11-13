透過花與人接觸　花藝師教你製作美女與野獸的永生花

【圖／文：行遍天下】

永生花，指的是將鮮花通過特殊處理，保存時間更長，材質獨特、顏色豐富，是時下花藝獨特的分支。

花藝師AMY透過俐落的動作，將玫瑰花賦予第二生命。

花藝師AMY為我們解釋的同時，那優美指尖沒有多餘動作，俐落地將粉玫瑰從含苞到逐瓣固定綻放，主花與配角花材在玻璃罩中自成一方世界，賦予乾燥花藝術感的第二生命。

封存永不凋謝療癒美時光

擁有美日韓多國專業證照的她表示，在國外花在日常和吃飯喝水一樣理所當然的需求，並非節慶獨有，現代社會人與人的互動疏離，花藝是種破藩籬的無國界語言，能在城市快速步調中撫慰心靈。

花與生活應該是息息相關的。





本月關鍵字．花

喜歡生活乾燥花店

地址：台北市中山區合江街130巷16號

電話：0900-053-901

網址：@likelife7

營時：每日13:00 – 20:00（六日至21:30）





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