雙北機車族「新莊一日遊」景點&美食懶人包，沒車也能搭環狀線玩！

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說到新莊，便想到新莊廟口夜市，新莊廟街是陪伴許多新莊人長大的在地夜市，最期待小時候在假日的晚上和爸媽去逛夜市，有吃有喝又有玩，近期除了捷運有到新莊，串聯環狀線之後，更多景點等著大家去創造滿滿的美好回憶。新莊夜市除了有許多老店美食，其實也陸續進駐了不少有特色的餐廳，這個假日不妨騎著你的兩輪或搭乘環狀線來一趟新莊一日遊吧~出發！

｜景點

文昌祠陸橋

新莊的文昌祠算是在地相當靈驗的廟宇，每到大考前，都能看見考生、家長、老師，拿著准考證來這參拜，祈求神明保佑考試一切順利。文昌陸橋頂端的設計就如同廟宇的屋簷，整齊排列相當有特色，就像是台版鳥居啊！這座跨堤陸橋是為了整合文昌祠廟街文化的意象而興建的，整體打造的非常有氣氛。

圖 / IG @mikuhsu0417

圖 / IG @jp.torii

地址｜新北市新莊區碧江街20號

新月橋

全台雙跨距最長的鋼拱橋，橋上規劃了四座不同特色的觀景休憩平台，還有超人氣的透明橋面板「天空步道」若有點懼高症的人，真的會有些害怕，因為腳下就能看間湍急的大漢溪流，這裡常吸引遊客在此駐足拍照；此外，晚上到新月橋周遭可以欣賞以「光之律動」為主題的光雕秀，利用燈光烘托橋梁拱身的優美弧形，加上投射在水邊延伸出的整體景觀，也是許多遊客與攝影愛好者的熱門新地標。

圖 / IG @weng_tzuyun

圖 / IG @doggy20141122

圖 / IG @angelatsai0706

有時候，在空中小廣場還會有樂器演奏，聽著悠揚的音樂在橋上散散步，也是種愜意的生活享受。個人的小心得，從新海橋望向新月橋，是我覺得最美的視角，放眼可以納入整座橋墩的光影變化，感受在夜晚平靜的湖面上，閃爍著燈光明亮的新月橋帶來的浪漫。

圖 / IG @jys922

圖 / IG @ding.yuanyuan

地址｜新北市板橋區環河道路

宏匯廣場

宏匯集團在新莊開的宏匯廣場，為新莊人的假日多了一個出門的理由，在2020年7月試營運並在8月7號正式開幕，影城由美麗新影城營運，獨家進駐日本娛樂品牌，必玩的VR ZONE、NERF、快樂小熊攀岩場，位置緊鄰「中港大排」、「願景公園」，週末還有演出，大小朋友們來玩一整天都沒有問題！

圖 / IG @honhuiplaza

地址｜新北市新莊區新北大道四段3號

塭仔底滯洪溼地公園

炎炎夏日就是要玩水！改造後的濕地公園多了噴水池、兒童遊戲區、可愛的造型涼亭等，免費的玩水景點，假日就是家長帶小朋友出門的天堂，除了玩水，這座公園同時兼具滯洪、休憩、生態的功能，復育、保育和教育三種願望一次滿足。

圖 / IG @closemiss

圖 / IG @bunniehua

地址｜新北市中華路三段與昌和街交叉口(昌平國小旁)

開放時間｜週二-週六 9:00 – 18:00 週一進行維修不噴水

新莊彩繪街

街道與房舍的彩繪，一直是社區營造與再生的方法之一，自從捷運幸福站啟用之後，帶來更多觀光人潮，沿著中港大排可以在巷弄中發現多處的彩繪牆面，中泰里的迷你彩繪巷走的是可愛的生肖路線，是小朋友會喜歡的卡通風格，然而來到仁愛里仿佛走入時光迴廊，一些復古商點景象或民俗技藝等，都在牆面上栩栩如生地呈現，畫出了傳統技藝傳承的意味。

圖 / IG @yvonne861016

圖 / IG @yb_0305

圖 / IG @chenjenweichenjenwei

如果從環狀線幸福站出發，可以先從仁愛里彩繪村慢慢散步道中泰裡的彩繪巷唷！

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走路大約五分鐘就能到捷運環狀線新北產業園區站的咖啡廳，是由兩層樓的鐵皮屋搭建而成，室內走純白波希米亞異國風格非常有味道，戶外原本是游泳池，後來改建為滑板場，是新的戶外新北滑板場地之一，另外還有草皮可以野餐，不僅不收服務費，還有附插座，無論是室內室外都超好拍，成為新莊最新IG打卡咖啡廳，非常推薦！

圖 / IG @liang850923

圖 / IG @katyliuxoxo

圖 / IG @katyliuxoxo

D’OR CAF’E兜咖啡

金色三麥下的品牌-兜咖啡藉著環狀線的啟用，在新北產業園區站附近開了一間森林系咖啡館，內部裝潢透過交錯的黑色鋼條，賦予空間工業風格，而多樣性的綠意植栽，則帶來清新柔和的氣息。菜色以輕食、咖啡與甜點為主，還有近期頗受歡迎的未來肉製作而成的「未來蔬食堡」，也是人氣招牌之一喔！

圖 / IG @kaokao.tw

圖 / IG @3322.liang_

地址｜新北市新莊區五工路66號1樓

電話｜02-8522-0799

｜美食

終於·衷魚

深藏在隱密巷弄內的生魚片丼飯，結合老件的文青風，飄出濃能復古味，進入店內發現位置極少，不到10人的小空間，假日前來必定要提前預約，店內的醋飯、味噌湯、漬蘿蔔通通都是免費續，在台北能找到這樣的店真的不多了！最推薦季節限定的瑩烏賊丼，整晚滿滿的烏賊，散發晶瑩剔透的光芒，錯過等明年！或是衷心魚丼，一口氣全制霸大部份的魚種，包你感受滿滿的海的甜。

圖 / IG @jones_kao

圖 / IG @gourmet_live

圖 / IG @gourmet_live

地址｜新北市新莊區新泰路284巷5號

電話｜02-29986865

營業時間｜11：30 – 14：30、17：30 – 21：00（週一公休）

詹記麻辣火鍋-新莊總店

這間老字號的詹記麻辣火鍋，被譽為是全台北最好吃的鴨血、必吃的麻辣火鍋之一，前陣子終於插旗台北敦南店，仍舊供不應求，場外永遠有源源不絕的客人在等候用餐，來到新莊總店也同樣人滿為患，分為上下兩樓，桌數多但空間還算充裕，不會撞在一起，店內裝潢走一種復古風，必點的油條、芝士包可別忘了！

圖 / IG @l_eateat

圖 / IG @bin_spicyfoodmap

地址｜新北市新莊區新泰路187號

電話｜02-29982794

營業時間｜週二至週日17:00-01:00

摩多居酒屋

新莊廟街夜市的尾段，有一間百年老宅改裝的居酒屋，原本屋頂的樑柱已拆下來當裝飾，門口擺設就像來到日本般，不僅價格親民、餐點美味、擺盤更是高級餐廳才有的日式居酒屋，讓我們彷彿在吃西餐一樣，同時擁有視覺與味覺的雙重享受。

圖 / IG @huangrc01

圖 / IG @huangrc01

店內限量推出起司控必點的「熔岩雞肉丸」，底下的雞絞肉做成的丸子，鋪上滿滿的起司，在撒上糖粉用火烤，就像烤布蕾般焦黃呈現，吃進嘴裡有鹹有甜有口感，怎能錯過！另外無酒精飲料，老闆精心條配成一杯杯夢幻的飲品，可飲可拍照絕對是姊妹來吃飯拍照的好夥伴！

圖 / IG @pppp._.0

圖 / IG @pppp._.0

地址｜新莊區新莊路483號

電話｜02-2201-2483

營業時間｜週日-週四 17:30-24:00 週五-週六 17:30-01:00

吠柴手作餃子

藉著柴犬外表可愛其實個性固執傲驕的特性，開了這間店老闆也秉持著這精神對待客人及料理，餐點通通都能客製化，是一間新莊人日常最常享用的小吃店美食。新推出的餃子包有整隻鮮蝦，除了鮮甜有蝦肉口感的，還能依喜好選擇烹飪方式，水煮、煎燒、油炸每種作法的風味都很有特色。

圖 / IG @ni_some_food

地址｜新北市新莊區中港路372號

電話｜02-2277 8123

營業時間｜周二17:00-20:30，週三至五11:30-14:30、17:00-20:30，周六日 11:30-14:30，周一公休

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