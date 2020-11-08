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新與舊的交界點！ 他將「老藥房」重生再造 成為文青圈的網紅名店

聯合新聞網 / 行遍天下

【整理：行遍天下】

楊佳璋設計師的臉書上這樣描述自己：「一個相信設計可以救國的傻瓜！」

楊佳璋設計師以精簡費用協助老店創新。他相信設計師不是要表現自我，而是設身處地為客戶著想。
楊佳璋設計師以精簡費用協助老店創新。他相信設計師不是要表現自我，而是設身處地為客戶著想。

我知道的是，他不但相信，而且真的這麼做了。

身為台北市政府多年「老店重生再造」計畫的評選委員，楊佳璋選擇位於西昌街的老濟安，作為帶我們一探台北新與舊的起點。計程車從西昌街前段駛入，一路上是掛滿乾燥青草略顯雜亂的傳統青草店，擁擠的舊市場，坐在不知名店面前一排排的女子⋯接著突然看到窗明几淨，揉合工業風與木作的矮吧台。年輕乾淨的小老闆笑咪咪從電腦前起身迎接我們。

傳統青草店掛滿乾燥青草，但受到彩繪人孔蓋創意總監楊佳璋改造變得不一樣。
傳統青草店掛滿乾燥青草，但受到彩繪人孔蓋創意總監楊佳璋改造變得不一樣。

老濟安少東當年不想接班，不過全面改革後，他與父母有了共同目標。
老濟安少東當年不想接班，不過全面改革後，他與父母有了共同目標。

　

藥香縈繞老店的概念轉型

老濟安是一家傳承三代的老店，現址原本是倉庫兼店面，現任老闆當初報名參加台北市府輔導的老店新生再造計畫，開了第一次會後，把在其他行業工作的小老闆王柏諺叫回來，因為楊佳璋主導的評選會有一個很重要的基本要求：年輕第二代一定要回來接班。原來這套改造計畫，一點不是外界所想的改改裝潢那麼簡單。從人力的配置、商品內容的優化到訂購量的增減、甚至添加新的概念，都必須一起改造。

老濟安主視覺牆，工業風水管意諭人體經絡血管，裝草藥壓克力球便是穴道。
老濟安主視覺牆，工業風水管意諭人體經絡血管，裝草藥壓克力球便是穴道。

原本沒有接班打算的小老闆王柏諺經過一次次的討論後，發現這麼傳統的青草茶店，可能會有從未出現過的型態，慢慢從不情願轉為投入。王柏諺說，老濟安傳承三代50年來所有的配方與客人的反饋，都保存得好好的。他的父祖輩針對不同客人的相同症狀，甚至細分出不同比例配方。他認知到這是別人沒有的特長，於是開發了客製體驗課程。也在輔導下重新思考青草茶這個商品，最後想通，要設計出新的喝茶方式才是重點。

老濟安吧台特別矮讓客人沒有壓力坐坐聊聊。
老濟安吧台特別矮讓客人沒有壓力坐坐聊聊。

現在的老濟安，仍然繼續為街坊鄰居老客戶服務，但也同時是文青圈中的網紅名店。年輕客群的佔比從10%提升到50%。青草奶茶、以濾杯沖煮的青草茶、青草泡澡包、香氛枕都是熱門商品，備受歡迎，老濟安在西昌街獨樹一幟，非常鮮明。

後場仍使用家傳裝草藥的老桶，但經過整理設計顯得乾淨清爽，就像微型青草博物館。
後場仍使用家傳裝草藥的老桶，但經過整理設計顯得乾淨清爽，就像微型青草博物館。

老濟安的青草茶功效客製，但沖煮有新意，像咖啡般萃取或青草奶茶都很受歡迎。
老濟安的青草茶功效客製，但沖煮有新意，像咖啡般萃取或青草奶茶都很受歡迎。

※撰文：Josephine Chu／圖：高大鈞．以上專欄內容為受訪者所見所著，非代表本刊立場。

　

景點介紹

老濟安

地址：台北市萬華區西昌街84號

電話：02-2314-1878

網址：@HealingHerbar

營時：週二 ～ 週六09:00 – 21:00

　

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