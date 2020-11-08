新與舊的交界點！ 他將「老藥房」重生再造 成為文青圈的網紅名店
【整理：行遍天下】
楊佳璋設計師的臉書上這樣描述自己：「一個相信設計可以救國的傻瓜！」
我知道的是，他不但相信，而且真的這麼做了。
身為台北市政府多年「老店重生再造」計畫的評選委員，楊佳璋選擇位於西昌街的老濟安，作為帶我們一探台北新與舊的起點。計程車從西昌街前段駛入，一路上是掛滿乾燥青草略顯雜亂的傳統青草店，擁擠的舊市場，坐在不知名店面前一排排的女子⋯接著突然看到窗明几淨，揉合工業風與木作的矮吧台。年輕乾淨的小老闆笑咪咪從電腦前起身迎接我們。
藥香縈繞老店的概念轉型
老濟安是一家傳承三代的老店，現址原本是倉庫兼店面，現任老闆當初報名參加台北市府輔導的老店新生再造計畫，開了第一次會後，把在其他行業工作的小老闆王柏諺叫回來，因為楊佳璋主導的評選會有一個很重要的基本要求：年輕第二代一定要回來接班。原來這套改造計畫，一點不是外界所想的改改裝潢那麼簡單。從人力的配置、商品內容的優化到訂購量的增減、甚至添加新的概念，都必須一起改造。
原本沒有接班打算的小老闆王柏諺經過一次次的討論後，發現這麼傳統的青草茶店，可能會有從未出現過的型態，慢慢從不情願轉為投入。王柏諺說，老濟安傳承三代50年來所有的配方與客人的反饋，都保存得好好的。他的父祖輩針對不同客人的相同症狀，甚至細分出不同比例配方。他認知到這是別人沒有的特長，於是開發了客製體驗課程。也在輔導下重新思考青草茶這個商品，最後想通，要設計出新的喝茶方式才是重點。
現在的老濟安，仍然繼續為街坊鄰居老客戶服務，但也同時是文青圈中的網紅名店。年輕客群的佔比從10%提升到50%。青草奶茶、以濾杯沖煮的青草茶、青草泡澡包、香氛枕都是熱門商品，備受歡迎，老濟安在西昌街獨樹一幟，非常鮮明。
※撰文：Josephine Chu／圖：高大鈞．以上專欄內容為受訪者所見所著，非代表本刊立場。
景點介紹
老濟安
地址：台北市萬華區西昌街84號
電話：02-2314-1878
營時：週二 ～ 週六09:00 – 21:00
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言