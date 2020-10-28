夢幻瀑布、歐風星巴克！台北天母一日遊＋天母美食一次看，親子情侶都適合

編輯：VVN@ReadyGo

說到天母，你可能會想到天母棒球場、高島屋、或是天母美國學校？其實天母就位在台北士林區，交通方便很適合週末的台北一日遊輕旅行，更有許多天母限定的天母美食，無論是帶小孩的家庭日、情侶約會，甚至好友相聚都能來天母感受愜意、不急迫的氛圍，夜晚還能到附近熱門的士林夜市飽餐一頓，還等什麼，排好假就出發！

天母景點不藏私

天母運動公園（天母夢想樂園）

2020年新開幕的天母夢想樂園，也就是天母棒球場和天母運動公園，共融式遊樂場設立了棒球主題區、大型沙坑區、滑梯和溜索區共四大區域。全台唯一9公尺高的溜滑梯和兩樓高的金屬立體攀爬架都深受小孩的喜愛！遊戲區內更特別設計了無障礙動線讓輪椅和嬰兒車能自由移動，是一處親子友善的好景點！

圖/IG @f_love_c

圖 / IG @m__j__c__y

地址：台北市士林區忠誠路二段七十七號

台北市立兒童新樂園

位於台北市士林區的兒童新樂園，相信大家是再熟悉不過了，劃分室內及室外遊樂區，園內有許多好拍的設施點，跟著大家拍的角度取景讓你隨便拍隨便美！除購買一日券一票玩到底之外，還可以另外選擇基本門票，共有30元7項及20元8項，再付費選擇想玩的遊樂設施。提供現金支付、悠遊卡及行動支付等付費方式。

圖 / IG @iciciclll

圖 / IG @qiuung

地址：台北市士林區承德路五段55號

營業時間：週一至週日 9:00-17:00，週六營業至20:00，週日營業至18:00

原住民文化主題公園

緊鄰故宮博物院周邊的原住民文化主題公園，進入秋冬後，湖畔旁一排的落羽松林由綠漸黃，再轉成橘黃色，搭配整面湖水倒映出優美壯觀的景緻，令人醉心在這片大自然的寧靜悠閒之中！逛完故宮不妨來這裡走走散心也很不錯。

圖 / IG @jil_hua

圖 / IG @garywana

地址：台北市士林區至善路二段

天母古道親山步道

天母古道是一處稍有挑戰性的步道景點，一開始便是多達1300階的連續階梯，行程約一個半小時，兩旁有綠樹遮蔭而不會被烈日直曬，沿途經過部分路段可以眺望天母士林的風景，若幸運還能在沿途遇見猴群，也提醒大家遵守不接觸、不餵食及不干擾猴群的三不行為哦。

圖 / IG @judylin66

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地址：台北市士林區中山北路七段

翠峰瀑布

在天母古道途中，遇到打印台往下切，便會迎接翠峰瀑布，往下的路段多為濕滑泥濘，部分窄小路段需要繩索輔助行走，必須踩穩每一步。抵達後眼前的景象令人難忘，瀑布下方的綠水與黃橘色的溪石交融，顯現出有別於其他瀑布的獨特風貌，因此無論沿途的路有多難行，依然許多人願意為了它來一窺全貌。

圖 / IG @kellyli1011

圖 / IG @tingting_tseng

地址：台北市士林區天母古道上（抵達打印台，從旁邊樓梯往下走約10至15分鐘）

星巴克（天玉門市）

全台唯一歐式建築風的星巴克天玉門市，環境清幽、周圍綠意圍繞，加上優美的戶外庭園造景讓這裡成為熱門打卡景點之一！店內空間寬敞舒適，採光充足，若周邊逛累了，是一處小歇一下的地方，晚上來則是另一種氛圍，同樣值得來感受！

圖 / IG @duffy_lifediary

圖 / IG @duffy_lifediary

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

營業時間：週一至週日 6:30-22:00，週五至週日營業至22:30

天母美食私心推薦

天母豆漿

天母知名的早餐選擇─天母豆漿，環境明亮乾淨且有冷氣，最多人點的品項是蛋餅，手工擀的餅皮偏厚且酥脆Q彈，獨自完食一份是有飽足感的，嗜辣的人推薦要加店家自製的小魚干辣椒，完全替蛋餅大加分！最後，經典的甜豆漿的香氣濃郁與鹹豆漿的獨到風味各自擁有忠實粉絲，就等你二選一囉！

圖 / IG @yonatsumi

地址：台北市士林區德行東路264-1號

營業時間：週一 5:00-12:00 週二至週日 5:00-19:00

ON THE ROAD 義式手工冰淇淋專賣店

老闆本人騎車跑透透，台北新北不限金額免運外送的天母最強冰店On The Road，店面位在天母棒球場對面，每日在粉絲團公告隔天的菜單，不定時開團特殊口味的冰淇淋。從當季水果、歐洲頂級巧克力、各式日本抹茶，一直到吃多會醉的啤酒威士忌口味通通有，推薦給所有愛冰的你們！

圖 / IG @pure.taste_

圖 / IG @ontheroadgelateria

編輯推薦兩種口味，分別是開心果鹽之花和迦納雙黑巧脆片，開心果與頂級鹽之花的鹹甜口感完美結合，而迦納雙黑巧口味裡有著許多巧克力碎片點綴，提升冰淇淋的口感層次，每一口都是驚喜！最後的重點（拿筆畫線），吃冰最怕的不外乎是吃完嘴裡的甜膩感揮散不去，不過他們家的冰完全不會！反而是吃下去的第一口，還沒吃完就想再吃第二口的美味！

圖 / IG @_87878787878787

地址：台北市士林區忠誠路二段136號

營業時間：週一至週日 12:00-22:00

溫德德式烘焙餐館 天母店

位在天母的德式烘焙餐館，是一間提供道地德國菜餚的餐廳，老闆本身是德國人。除了室內裝潢獨到，戶外還有一處樹蔭下的小庭園，舒適靜謐的環境氛圍，讓人好似來到歐洲戶外用餐一般。多人分食的餐點份量，讓每一位客人都享用到不同美食！吃完後更可以到隔壁麵包坊買幾個麵包回家細細品嘗。

圖 / IG @maggiechu97

圖 / IG @maggiechu97

圖 / IG @maggiechu97

地址：台北市士林區德行西路5號

營業時間：週二至週日 9:00-22:00 週一公休

義瑪卡多餐酒咖啡館 天母店

義瑪卡多天母店提供少見的義式拼盤料理，如精選風乾肉品拼盤和起司拼盤，是葡萄酒的最佳拍檔！店裡同時販售經典義式冰淇淋，紅心芭樂是許多人推薦的口味之一。此外，還有多種手工現烤披薩、義式咖啡和甜點等等。

圖 / IG @keepcalm.prayandeat

圖 / IG @georgina0819

天母店的裝潢氛圍一眼就認定是約會聚餐的首選之一，在涼爽的春秋之際選擇室外座位與好友聊著鬧著、感受微風吹拂是再完美不過了。

圖 / IG @lanithedaydreamer

地址：台北市士林區忠誠路二段162號

營業時間：週一至週日 8:00-23:00

多摩食堂

這間在士林天母當地已經非常有名氣的家庭式日本料理，主打合理價位並且提供每日新鮮魚貨，讓多摩食堂無論平日或假日的用餐時間總是人潮滿滿！人氣之一的海鮮丼份量足夠，海鮮種類豐富，店內味噌湯還能無限續碗，吃起來十分過癮！

圖 / IG @viaa_tw

圖 / IG @pei_wen_tsai0731

圖 / IG @pei_wen_tsai0731

地址：台北市士林區忠誠路二段50巷2號1樓

營業時間：週三至週一 11:30-14:00，17:00-21:00 週二公休

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