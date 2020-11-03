冬天就要吃鍋！特搜10家「台北麻辣鍋」鍋控必收　單點、吃到飽整理

天氣漸漸轉涼，太適合揪三五好友一起嗑鍋啦！鍋物選擇多，但應該有很多人跟小編一樣就是愛吃又麻又辣的麻辣鍋吧~在冷冷的天被麻辣鍋的椒香味包圍實在太幸福！現在麻辣鍋的選擇超多，各家種類、著重的食材、湯頭也不盡相同，小編今天特搜10間人氣台北麻辣鍋店，帶你來一探究竟它們各自有什麼私房美味！

單點式

鼎王麻辣鍋

鼎王麻辣鍋。 圖／kkday

鼎王麻辣鍋是間老字號的台北麻辣鍋店，以經典麻辣鍋配酸菜白肉鍋作為鴛鴦鍋鍋底，麻辣鍋的香氣十足，辣度可自行調整，酸菜白肉鍋也可以調整酸度，不用擔心酸味嗆喉，湯頭非常清爽。招牌的麻辣鴨血、豆腐、酸白菜都可以無限續加，飲品枸杞菊花露也是每桌必點。另外，鼎王麻辣鍋的中式裝潢典雅，有著其他麻辣鍋餐廳中少見的氣氛，約會也很適合嗷～

小編偷偷說：吃不完外帶時，還可以免費加鴨血和豆腐喔！直接再外帶一份的概念XD

地址：台北市松山區光復北路89號（光復店）

營業時間：11:30–02:00

電話：02-2742-1199

問鼎麻辣鍋

問鼎麻辣鍋。 圖／KLOOK

問鼎麻辣鍋 圖／KLOOK

作為馬辣集團旗下的麻辣鍋品牌，問鼎麻辣鍋是間非常有特色的台北麻辣鍋店，店面用宮廷主題包裝，門口有著大大的金馬俑迎賓，還提供多套Cosplay古裝、指甲套，讓你可以在龍椅上大拍特拍。問鼎麻辣鍋號稱「台灣海底撈」，店內還可以免費做美甲、看電視，娛樂滿分外當然食物也是很好吃啦！招牌的鴨血跟豆腐無限量供應，還有手工現做的蛋餃和旗魚丸，因著高人氣還提供盒裝外帶。總之，喜歡宮廷劇的絕對不能錯過這間店！

小編偷偷說：還有哈根達斯吃到飽，現場候位的時候就可以開吃了～

地址：台北市大安區忠孝東路四段210號2樓（忠孝店）

營業時間：11:30–00:00

電話：02-2731-2107

紅九九麻辣鍋

紅九九麻辣鍋。 圖／kkday

紅九九麻辣鍋。 圖／kkday

想吃麻辣鍋但又怕辣？如果你跟小編我一樣有這種矛盾的心情，那紅九九麻辣鍋會很適合你～紅九九麻辣鍋主打「重麻不重辣」，辣度可以自行調整，麻辣湯底採用四川純正古法，麻香氣十足，更特別的是紅久久麻辣鍋是個！人！鍋！自己一個人也能去吃，再也不用因為共鍋遷就於他人的口味，大腸、牛肚、牛筋組合而成的滷水拼盤是內行必點，主食很特別地有年糕、手工拉麵等可以選擇，吸飽麻辣湯汁之後吃起來非常滿足（眼冒愛心）。

小編偷偷說：一個人也能吃，這樣下班隨時都可以衝耶。

地址：台北市大安區延吉街131巷7號（延吉店）

營業時間：11:30–23:00

電話：02-2772-3938

東華川府重慶老火鍋

東華川府重慶老火鍋。 圖／KLOOK

板橋超人氣的東華川府重慶老火鍋，重現道地的重慶火鍋特色，牛油味濃郁、火辣而不燥，非常適合拿來涮肉！（尤其必點溫體肉，吃起來就是跟冷凍肉不一樣啊）小編推薦可以選擇「麻辣紅油九宮格」湯底，隨喜好在每一格分配不同的食材，能品嚐每種食物融合麻辣湯頭的不同滋味。火鍋的沾醬以香油為基底，把食材蘸滿醬料，瀝去多餘的辣度外也能豐為提升到另一個層次，是最道地的重慶吃法。當日用餐滿1500元，還可以獲得一件印著「吃貨」大字的圍裙喔XD

小編小提醒：怕辣的朋友不用擔心，店內也有鴛鴦鍋、養生清湯九宮格可以選擇！

地址：新北市板橋區縣民大道二段112號

營業時間：17:00–00:00

電話：02-2962-5001

青花驕麻辣鍋

青花驕麻辣鍋。 圖／IG, hu_0628

青花驕麻辣鍋。 圖／IG, hu_0628

青花驕麻辣鍋以名列中國四大椒之首的「九葉青花椒」入湯，鮮麻醇厚卻不膩口，湯頭尾韻會有淡淡果香，還可以自己磨青花椒，加入麻辣鍋裡，香氣更進一層。小編私心推薦青麻椒肥牛鍋湯底，肥牛搭配老青油湯頭變得很清爽，東坡烤麩在煮過之後肉餡會吸滿麵皮的香氣，是道很特別的麻辣鍋料理；還可以點手摘溫室香菇，體驗現場採香菇的樂趣，鮮菇根部的太空包還可以帶回家，讓你自己種香菇！

小編小提醒：現場打卡會送牛肚、牛筋盤喔～

地址：台北市中山區中山北路一段137號（中山北店）

營業時間：11:30–01:00

電話：02-2511-1097

吃到飽式

馬辣/新馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋。 圖／KLOOK

大名鼎鼎的馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，依照食材等級分為入門款的「馬辣」和網美風格裝潢的2.0升級版「新馬辣」兩個品牌，在台北多地都有分店。馬辣有著麻辣鍋、花雕雞、東北酸菜、膠原蛋白鍋等多種湯底可以選擇，食材也無敵多樣，像是Choice牛小排、阿根廷天使紅蝦、丹麥A級松阪豬，還有別家吃到飽火鍋沒有的品項，好比雞佛和干貝，連甜點都是直接提供一整個甜點櫃，逾百種的豪華食材挑戰你的胃容量！

吃到飽價格：

馬辣

板橋、南京、復興、中山、漢口店：午餐$598/人、晚餐及周六日$698/人

西門店及公館店：午餐$545/人、晚餐及周六日$635/人

新馬辣

午餐$635/人、晚餐及周六日$725/人

地址：台北市松山區南京東路三段285號2F（南京店）

營業時間：11:30–02:00

電話：02-8712-6337

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦火鍋

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦火鍋。 圖／KLOOK

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦火鍋打破一般自助式吃到飽的方式，採「現點現切服務到桌」，點完食材才做處理，免去被別人夾來夾去的疑慮，新鮮之外也衛生滿分。滿堂紅的麻辣湯頭走溫和路線，香辣卻清醇，不敢吃麻辣鍋的人也能嘗試。主打店內肉品皆是榮獲美國肉協認證的choice以上等級，作為吃到飽店，食材品質卻非常值得讚賞，網上也是一片好評，不知道該選哪家麻辣鍋吃的選這間就對啦！

吃到飽價格：$699/人（台北松江店），提供主餐升級$888/人；台北BELLAVITA店有$888和$1088兩種價位

地址：台北市中山區松江路185號（松江店）

營業時間：11:30-15:30, 17:00-22:00（周五六日到23:00）

電話：02-2517-0889

辛殿麻辣鍋

辛殿麻辣鍋。 圖／IG, girls_foodie

有別於四川重口味湯底，辛殿麻辣鍋的湯頭主打「溫順醇香」，屬於可以喝的麻辣湯；白鍋神奇地融合了清爽和濃郁，濃濃的蒜香很適合涮食材，評價非常好。愛吃牛肉的也有福了！辛殿的牛肉品項很多樣，牛舌、牛小排和安格斯黑牛都是必吃單品，哈根達斯和莫凡彼冰淇淋也不能錯過～對於愛吃火鍋或麻辣火鍋的人來說，辛殿是一定要去朝聖的超人氣台北麻辣火鍋名店！記得一定要事先訂位喔～

小編偷偷說：這間店是寵物友善餐廳喔！家裡有毛小孩的人也能來（飼主小編我感動涕零）

吃到飽價格：平日午餐$538/人、平日晚餐及假日$638/人

地址：台北市信義區松壽路12號1F（信義店）

營業時間：11:30-01:30

電話：02-2722-7667

椒心苑麻辣鍋

椒心苑麻辣鍋。 圖／IG, ethan.lch

椒心苑麻辣鍋問在捷運松江南京站和南京復興站中間，各步行5分鐘可到。開幕沒多久，人氣卻快速直線上升中，估計不久後也會成為台北麻辣鍋名店。麻辣湯頭有分大、中、小辣，白鍋在上桌前會加入麻油與芝麻，香氣又更進階了一個層次。作為吃到飽店家，椒心苑的食材卻沒有在跟你馬虎，麻辣鍋的靈魂人物—鴨血非常軟嫩、滷水牛筋Q彈且久煮不爛、手作老油條浮誇好吃，吸飽湯汁卻能保有脆香，從其他很多肉品和火鍋料也能吃出店家的用心，在椒心苑變的更火、訂不到位之前，一定要搶先來試試看！

小編小提醒：推薦一定要現場加$50，加點一碟中國四大花椒品種之冠的青花椒，倒進麻辣鍋裡煮後香氣直升頭等艙！

吃到飽價格：平日午餐$558/人、平日晚餐及假日$658/人

地址：台北市中山區南京東路三段22號

營業時間：11:30-01:30

電話：02-2501-9955

小蒙牛麻辣鍋

小蒙牛麻辣鍋。 圖／KLOOK

小蒙牛麻辣鍋。 圖／KLOOK

說到老字號的蒙古火鍋，不能不提開業十多年的小蒙牛麻辣鍋，在全台有多間分店，部分還有提供火烤兩吃。源自於大陸蒙古草原的蒙古藥膳火鍋，不同於四川麻辣口味，小蒙牛的湯頭有著中藥材與大骨的清香，吃起來非常順口，不用沾醬食材就能很入味，是想要無負擔嗑麻辣鍋的好選擇！頂級和牛AA9+、黑美人野生草蝦、天使紅蝦、頂級松阪豬都是必吃單品，麒麟bar跟燕京啤酒也是無限量供應，一口啤酒一口肉太享受啦～

小編偷偷說：

吃到飽價格：平日午餐$599/人、平日晚餐及假日$699/人

地址：台北市萬華區中華路一段152號3F（西門店）

營業時間：11:30-00:00

電話：02-2331-8968

台北一日遊

台北泡湯。 圖／kkday

最適合泡溫泉的季節來囉！，台北著名的溫泉非北投溫泉、烏來溫泉以及陽明山溫泉莫屬了！除此之外，前往鄰近台北的宜蘭礁溪泡湯，也是一個絕佳的選擇！每個溫泉區的泉質都不太一樣，溫泉的功效也不盡相同，這個冬天就來泡溫泉吧！

麻辣鍋不只天氣冷可以吃，夏天清暑、春秋暖身、冬天祛寒，根本是一年四季的聚餐良品。光是基本的鴨血和豆腐就能帶給人滿滿的幸福感，涮上肉片更是能帶來人生莫過於如此（？）的大滿足，快揪上親朋好友，讓麻辣鍋療癒你的味蕾吧！

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