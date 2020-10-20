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整座機場搬進台北101！全新「2D咖啡廳」拿登機證搭飛機，還能大啖飛機餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
2D Taiwan團隊本回以飛機主題打造台北101店，新店將於10/23正式開幕。圖／編輯葉穎樂攝
2D Taiwan團隊本回以飛機主題打造台北101店，新店將於10/23正式開幕。圖／編輯葉穎樂攝

偽出國熱潮持續延燒，IG最夯漫畫風咖啡廳「2D咖啡廳」繼日漫風師大首店後，陸續用不同特色主題進駐新莊、台中、高雄等地區，這回更直接挑戰將機場搬入101大樓B1，讓大家在台北市中心就能登機、搭飛機、在機艙內享用飛機餐，盡情回味令人想念的出國體驗！

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

全新「2D咖啡廳」插旗著名地標台北101，精心設計各大機場造景，打造100%手繪的黑白風格出國體驗，未正式開幕就已吸引許多逛街的民眾駐足。大家點餐後會收到一張可愛的登機證，通過入口處的安檢門後即可踏入店內。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

走進2D 101店，映入眼簾的為巨型飛機，機艙內不僅設有乘客座位，還有機師駕駛座，不論是想親自開飛機，或和朋友們一起拍攝逗趣照都完全無違和，可謂最夯景點必拍。

圖／2D Taiwan提供、編輯葉穎樂攝
圖／2D Taiwan提供、編輯葉穎樂攝

另一人氣場景為頗具巧思的行李輸送帶區域，不只墻面上有黑白線條的行李箱，實體的餐椅也都是行李箱模樣，完美復刻一般旅客下機後領行李、準備展開異國旅程的期待感。拍攝時不僅能坐上傳輸帶，拉著行李箱擺拍，也能收穫專屬的絕美機場時尚。

圖／2D Taiwan提供
圖／2D Taiwan提供

除了熱門打卡點，2D 101店獨家限定的飲食可謂最大亮點。店內不僅主打輕食系列的佛卡夏三明治及貝果，最特別的莫過於，不必報名偽出國航班，在這裡就能吃得到每日限定的飛機餐，搭配機艙座位，出國感堪稱神還原。而飲品方面，不僅保留了招牌咖啡飲品，也新增了季節限定的水果優格氣泡飲與泰式奶蓋茶。泰奶奶蓋的基底可選擇紅茶或四季春，若想嚐鮮最佳風味，建議考慮無糖茶湯，配上濃郁香甜的奶蓋，絕妙組合讓螞蟻人都能愛上。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

另外為配合萬聖節，10/23正式開幕的2D 101店特地設計了3款季節限定蛋糕，超萌南瓜造型、血淋淋大腦蛋糕與棺材蛋糕，外觀搞怪但味道毫不馬虎，實際入口令人驚喜，截至10/31止都有機會品嚐。雖然101店相較其他旗艦店規模偏小，但度假感爆棚，渴望出國的人未來不用跑遠，在台北市區就能搞定囉！

2D Cafe 台北101店（10/23開幕）

地址：台北101大樓B1（台北市信義區信義路五段7號）

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台北101 咖啡 主題餐廳

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