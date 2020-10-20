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占地逾3000坪！4層樓高「新莊國家電影中心」成2021全新地標，還有絕美空中花園

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新北市政府新建工程處
圖／新北市政府新建工程處

新莊未來又有絕美新據點！繼新莊最大百貨「宏匯廣場」重磅登場，占地超過3000坪的台灣國家級「國家電影中心」最新動向也備受矚目。這座全新地標的硬體已完工，目前仍在內部整修中，最快有望在2021開放，屆時新北人將能在更加豪華的電影廳、圖書館內度過休閒時光，頂樓更有空中花園，讓大家逛好拍滿。

圖／新北市政府
圖／新北市政府

新莊「國家電影中心」為新北市台灣電影文化園區一期工程，共有4層樓及地下1層，整體建築以「時間與空間的蒙太奇」為設計理念，打造出具有未來科技感的外觀，立面遮陽隔柵也與電影膠卷影格相呼應，頗具巧思。而室內採挑高設計，將規劃電影放映廳、圖書館、展覽館與辦公空間，待後期完善開幕後，勢必讓新莊變得更加熱鬧。

圖／工程圖輯隊臉書專頁
圖／工程圖輯隊臉書專頁

除了積極籌備中的國家電影中心，新莊人近期也有翻新的2.0版公園可散步、運動。鄰近豐年國小的「瓊泰河濱公園」在擴建之下面積升級2倍，化身近700坪的在地社區型公園，還新增了符合各年齡層的體健設施，像是適合銀髮族的健步階梯和平衡木，有健身習慣的人可使用的拉伸爬竿、伸展拉環等，還有遊戲區、鞦韆區和遊戲礫石坑方便溜小孩，大小朋友都能自在休憩！

圖／工程圖輯隊臉書專頁
圖／工程圖輯隊臉書專頁

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