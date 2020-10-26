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宮廷風樂園、烏來瀑布一次暢遊！「烏來溫泉」周邊景點介紹、美食推薦

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, travis_piers _；IG, liang_ming_
圖／IG, travis_piers _；IG, liang_ming_

天氣逐漸轉涼，早上醒來都能感受到微微的涼意，啊～這正是泡湯的好時機呀！那麼說到泡湯，在北台灣朋友們絕對都對烏來不陌生，因為這裡正是個泡湯的好去處呢，除了泡湯外，烏來也有許多特色景點還有烏來必吃的美食，今天小編就要一次介紹給大家啦。

烏來怎麼去

自行駕車

國道3號高速公路下新店交流道 → 新店中興路 → 北宜路 → 新烏路 → 烏來

停車資訊：

烏來立體停車場（新北市烏來區烏來街47號）

捷運轉公車

搭乘捷運新店線至終點新店站 → 轉乘新店客運「849」號路線公車 → 烏來

火車轉公車

搭乘台鐵至台北車站 → 轉乘新店客運「849」號路線公車 → 烏來

烏來一日遊路線

烏來一日遊路線。 圖／FunTime
烏來一日遊路線。 圖／FunTime

路線一

搭乘烏來台車 → 搭乘纜車 → 雲仙樂園烏來老街 → 桂山電廠販賣部

路線二

烏來老街 → 搭乘烏來台車 → 烏來瀑布 → 烏來林業生活館

烏來溫泉區

烏來溫泉區。 圖／agoda
烏來溫泉區。 圖／agoda

烏來溫泉區。 圖／IG, minwu_10
烏來溫泉區。 圖／IG, minwu_10

烏來溫泉泉質屬於碳酸氫鈉泉，碳酸氫鈉泉又稱「重曹泉」因為含有碳酸氫鈉的成份，能夠軟化角質層，泡在其中彷彿浸在天然的化妝水裡，據說經常泡此湯能對皮膚進行滋潤及產生些許淨白的效果。除了優渥的泉質，烏來另一項優勢就是你可以邊泡湯邊欣賞美麗的南勢溪以及烏來山的美景了，整個烏來溫泉去群山環繞，中間還有條南勢溪潺潺而流，有著這樣得天獨厚的美景以及泉質，難怪有這麼多人對烏來溫泉情有獨鍾。

烏來景點

烏來老街

烏來老街。 圖／IG, susiping
烏來老街。 圖／IG, susiping

烏來老街是大家來到烏來時第一個映入眼簾的景點，整條老街並不長，慢慢走15分鐘內絕對走的完，雖然老街不大，但是卻集中了許許多多的特色美食，像是Q彈的馬紹米血糕，香味四溢的雅各山豬肉香腸都是烏來老街著名的排隊美食！

地址：新北市烏來區烏來街12號

營業時間：10:00-17:00

烏來台車

烏來台車。 圖／IG, chin_life1006
烏來台車。 圖／IG, chin_life1006

烏來台車。 圖／IG, chin_life1006
烏來台車。 圖／IG, chin_life1006

接下來就要來介紹到烏來，除了泡溫泉以外的另一個重頭戲，充滿歷史的「烏來台車」啦！烏來台車原先是為了砍伐木材的運送車，時至今日烏來台車也成了全台僅存的台車鐵道。烏來台車全長1.5公里，主要行駛在烏來站至烏來瀑布之間，沿途可以欣賞烏來周遭的自然景觀。

乘車處：烏來攬勝大橋與溫泉路口交會處、烏來林業生活館旁

營運時間：8:00-17:00（七、八月為9:00-16:00）

電話：02 2661-7826

起迄區間：烏來 ⇋ 瀑布

搭乘時間：單程約 10分鐘

票價：

烏來瀑布

烏來瀑布。 圖／IG, liang_ming_
烏來瀑布。 圖／IG, liang_ming_

在台車站下車後，映入眼簾的就會是烏來的另一大景點-「烏來瀑布」。烏來瀑布高150公尺、約有50層樓，是北台灣最具規模、落差最大的瀑布，在日治時期日本人就將這裡取為「雲來之瀧」意思是瀑布宛如從雲霞中降下，如此的美景絕對是烏來不能錯過的景點。

地址：新北市烏來區瀑布路34號（烏來瀑布遊客中心）

營業時間：08:00-17:00

電話：02 2661-2942

烏來林業生活館

烏來林業生活館。 圖／IG, journey_x_food
烏來林業生活館。 圖／IG, journey_x_food

看完瀑布之後當然就是要搭烏來的纜車啦，但是在搭乘纜車之前，位在台車售票處旁的烏來林業生活館是許多人容易忽略的景點之一。烏來林業生活館裡面介紹了整個烏來台車與林業的發展史，讓許多人認識了烏來台車的由來，也讓隨後的台車體驗更添加了一股歷史的韻味。

地址：新北市烏來區瀑布路1之2號

營業時間：09:00-17:00（週二公休）

電話：02 2661-6780

雲仙樂園

雲仙樂園。 圖／雲仙樂園提供
雲仙樂園。 圖／雲仙樂園提供

玩完烏來老街及周遭景點後，我們即將搭乘比起台車更加刺激好幾倍的烏來纜車前往全台灣唯一一個不能開車抵達的遊樂園-雲仙樂園！

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號

營業時間：09:30-17:00（週一至週日，螢火蟲季至22:30）

電話：02-2661-6510

交通：至烏來老街搭台車後，步行3分鐘搭纜車即可到達

小編提醒：空中纜車每隔10~15分鐘，隨時發車

票價：*門票含清潔維護費及空中纜車票，不含各項遊樂設施費用

官網：雲仙樂園

雲仙樂園。 圖／IG, lulu831101
雲仙樂園。 圖／IG, lulu831101

雲仙樂園。 圖／IG, travis_piers _
雲仙樂園。 圖／IG, travis_piers _

雲仙樂園位在烏來山上，想抵達雲仙樂園的方法只有搭乘烏來纜車唯一一種，這裡的山水造景非常的有特色，宛如在古代中國的宮廷當中。而除了美美的園區設施，這裡也有許多特色體驗活動，像是漆彈射擊、弓箭體驗，划獨木舟等非常適合情侶或是家人一同遊樂。園區整體說大不大，說小也不小，大概玩個半天就可以玩遍整個園區，非常適合安排在烏來一日遊的行程當中。

設施價格：

烏來美食

烏來老街美食

烏來雅各山豬肉香腸

烏來是泰雅族聚落，因此也有許多原住民的傳統美食，其中最具代表性的就是烏來雅各山豬肉香腸啦。雖然它位在烏來老街的最尾端，但是它的排隊長度可是烏來老街中數一數二長的呢，雅各山豬肉香腸主打的就是最純正的原住民口味，以最純正的山豬肉為原料製作，提供生蒜以及獨特調製的醬料讓饕客們自由搭配，風味獨特，絕對是到烏來必吃的美食。

地址：新北市烏來區烏來街84號（老街末端，近攬勝大橋）

營業時間：10:00-20:00

電話：0955-167-796

馬紹米血糕

馬紹米血糕。 圖／IG, shawnliaodiary
馬紹米血糕。 圖／IG, shawnliaodiary

另一個與雅各山豬肉香腸在排隊長度上並駕齊驅的烏來美食就是接下來小編要介紹的這個馬紹米血糕了。馬紹米血糕是許多人來到烏來老街會直衝的美食名店，這裡的米血糕厚度足足有4公分厚，搭配上滿滿的花生粉、香菜、蒜頭，大口吃起來就是兩個字「過癮」。

地址：新北市烏來區烏來街123號（老街前半段）

營業時間：平日11:00-20:30／假日10:30-21:00

烏來周邊美食

桂山發電廠冰品部

最後一站一定要去的就是桂山發電廠拉！桂山發電廠是每個人必定會排上的行程之一，原因無他，就是為了那一支10元的枝仔冰，桂山發電廠的枝仔冰有花生、百香果、鳳梨、牛奶、紅豆、綠豆、芋頭、米糕、清冰，等九種口味，這些枝仔冰原先是賣給自家員工，後來口耳相傳，便成為了烏來地區必吃的美食之一。

地址：新北市新店區桂山路34號

營業時間：約4~10月販售，平日08:30-17:00／假日09:00-18:00

電話：02-2666-5675

烏來不僅有群山環繞的美景，還有各式各樣的美食聚集，讓你在這不僅可以吃飽喝足，還能邊泡湯邊賞美景，而且重點是它距離捷運站只要約莫半小時的車程就能抵達，不管是要搭車還是自駕都非常方便，絕對是你周末假日，踏青出遊的好地方！

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烏來老街 瀑布 纜車

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