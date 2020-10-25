金山、萬里、石門小旅行！ 「北海岸」美食美景+兩天一日遊懶人包

萬里、金山、石門，幾乎囊括了北海岸的著名景點，周末來一趟北海岸小旅行剛剛好～但是景點那麼多，路線要怎麼規劃呢？不用擔心，小編為大家整理了萬金石的著名景點以及旅遊路線，不管是想要一日遊還是二日遊，想要大吃特吃還是想要欣賞美景、拍美照，都趕緊看下去就對啦！

萬金石二日遊路線

萬金石二日遊路線。 圖／FunTime

第一天：

萬里海水浴場 → 龜吼漁港(午餐) → 野柳 → 一線天 → 神秘海岸步道 → 金山老街(晚餐) → 住宿金山

第二天：

老梅綠石槽 → 富基漁港(午餐) → 米詩堤極北藍點 → 白沙灣海水浴場

交通方式

開車

自駕開車不論從哪個方向前往，都可以先開上國道三號往基隆方向，並在基金出口下交流道後左轉進入北部濱海公路，就能抵達行程的第一站「萬里海水浴場」。

騎機車

騎機車以從台北出發為例，可以往新北是汐止的方向行駛，抵達汐止時可走台5線，並且沿著台5線前往七堵方向前進，抵達七堵工建路時便可左轉進入台2線前往北部濱海公路。

推薦萬里景點

萬里海水浴場

萬里海水浴場。 圖／IG, laisheng0706

萬里海水浴場的知名度比起周邊其他海灘低了許多，因此小編以此做為二日遊的第一站，若從台北出發走國道三號不用半小時就能抵達，蔚藍的海洋加上純白的沙灘，重點是沒有人山人海的擁擠感，用最chill的心情為整趟旅程做美好的開始。

龜吼漁港

龜吼漁港。 圖／IG, as020788

早上在海邊玩完後，就可以到附近的龜吼漁港來吃海產啦，龜吼漁港是北海岸一個純樸的小漁村，這裡每年的9-11月就是品嘗「萬里蟹」的勝地了！龜吼漁港也為了讓大家來品嘗萬里蟹的時候能夠有好的體驗，將原有的攤商重新規劃整合後成立「漁夫市集」，在這裡你可以品嘗到最新鮮的萬里蟹及其他海產。

萬里蟹。 圖／IG, viviemyang

來這裡小編最推薦的就是經典菜色「清蒸萬里蟹」。不加任何調味料，把大海的鮮味全留在蟹肉中，是簡單清蒸就能嚐到的極品滋味！

野柳

野柳。 圖／IG, sillyphototaker_hk

野柳。 圖／IG, majiwang

在漁夫市集吃飽飽後，就該去附近的知名景點「野柳地質公園」走走拉～這裡可以說是北海岸最負國際盛名的景點了，因為長年的海風侵蝕，有著獨特的海蝕地形以及各種奇形怪狀的蕈狀岩，最知名的蕈狀岩就是國小課本中一定會看到的女王頭，當然還有許多像是冰淇淋石、蜂窩石、薑石、燭台石等等必賞海蝕奇觀，都是來到野柳不可錯過的美景呦。

推薦金山景點

神秘海岸步道＆一線天

神秘海岸步道＆一線天。 圖／IG, jenallylala

神秘海岸是金山一處秘境景點，那絕美海岸景致隱身在巨岩背後，如果沒有親自往深處走的話很難發現，我想這應該就是神秘海岸名稱的由來吧。神秘海岸全長約1公里，起點位在水尾漁港旁一座巨岩中的小石洞，走入石洞中就能夠看見絕美的一線天礁岩。

神秘海岸步道＆一線天。 圖／IG, hihi_cinderella

燭臺雙嶼。 圖／IG, yyc.cch

走出一線天礁岩後，可以欣賞沿途的海岸風光，走道海岸線的最後，登上純白的石階步道時就能看到北海岸著名的「燭臺雙嶼」，這裡也是神秘海岸的終點，是整段神秘海岸風景最美的地方！

金山老街

金山老街。 圖／IG, abc_taipei

玩了一整天以後，當然就是要來吃吃金山的美食啦，說到金山美食就不得不提「金山老街」這個美食集散地！（小編我絕不會說其實我每次來金山的唯一目標就是大吃金山老街）金山老街從清朝開始就是當地重要的商業街道，短短兩百公尺就聚集了數間必吃名店，所以小編安排金山老街作為第一天最後一個行程，讓大家大啖美食讓第一天有個完美ending。遍街滿滿的美食，不知道要吃哪間就看下面的推薦！

廟口鵝肉

廟口鵝肉。 圖／Flickr

廟口鵝肉可以說是金山老街的鎮街之寶，不少遊客都是衝著這一味來的。廟口鵝肉顧名思義的座落在老街中段的廟前，這間店的點餐方式很特別，想要什麼菜自己拿，自己找到座位後就可以開吃了，老闆會再過來座位上收錢。金山鵝肉的肉質非常軟嫩不柴，多汁厚實，沒有過多調料，吃起來非常清爽。

同場加映：簡單卻不簡單的炒麵

炒麵。 圖／Flickr

同樣是廟口鵝肉這間店，店內除了鵝肉外也有不少經典台菜，薑絲炒大腸、悶桂竹筍、鮮蝦盤和小卷盤都是超人氣必點，另外，你會發現每桌幾乎會拿上一盤炒麵當主食，炒麵用紅蘿蔔、肉絲、蔥一起拌炒，Ｑ度和湯汁比都剛剛好，香氣也非常充足，一人份只要$30元，平民美食隨便點，就怕你吃太飽！

小編小提醒：炒麵份量很多，兩人份就夠三、四個人吃了。

顏記古早味美食坊：芋粿巧

顏記古早味美食坊。 圖／IG, abc_taipei

顏記古早味美食坊的芋粿巧也是金山老街的必吃，不同於一般的芋粿巧店，顏記的芋粿巧芋頭粒多到炸出外皮，內線一樣是滿滿的芋頭塊，並用肉餡、香菇點綴調味，皮帶有Q勁不黏牙，每一口都能吃到滿滿的芋頭香，芋頭控絕對不能錯過～

雪豹冰城

雪豹冰城是金山老街上同樣超人氣的名店，販售果醬和純水果冰淇淋，以果醬做成的冰淇淋三球$35元，另一種以新鮮水果製成的則是三球$80元，這個價格實在佛心到偷偷想點六球來吃XD 雪豹冰城的冰屬於不會很甜的那種冰淇淋，一個人吃完三球也不會有負擔。口味選擇很多樣，紅豆、火龍果、鳳梨、地瓜等，還吃得到小顆粒餡料。小編這裡推薦可以點金山盛產的地瓜口味來吃！

獅子林手工蛋捲

逛完老街想買伴手禮的話，小編推薦這間純手工製作的獅子林蛋捲，光是走經店面就能聞到勾人的濃郁蛋香，老闆不加水的堅持讓蛋捲吃起來非常酥脆扎實。除了經典原味外還有地瓜、咖啡、芝麻的口味可以選擇，是非常適合拿去送人的下午茶良伴！

金山老街上還有不少在地美食，就交給你好好實地探索、挖寶啦！

推薦石門景點

老梅綠石槽

老梅綠石槽。 圖／IG, backpackandwork

第二天早上睡一個飽飽後，準備離開金山去石門吃午餐，路上有個絕不能錯過的景點，那就是「老梅綠石槽」。老梅綠石槽是北海岸獨特且具季節性的特殊景觀，這些排列整齊的石槽是以前大屯火山爆發後留下的火山礁岩，再經過波浪長時間的拍打侵蝕，形成的石槽地形。而在每年的4-5月時石蓴會佈滿石槽周圍，形成一片綠油油的景觀相當獨特，其他時候雖然石蓴不會像初夏那樣茂密，但還是能看見不一樣的景致呦。

富基漁港

富基漁港。 圖／IG, eeooa0314

接下來我們要到的是北台灣吃海產必去的地方－富基漁港！富基漁港是以盛產花蟹而聞名，每年秋天時許多饕客都會特地前來這裡品嘗美味的蟹料理，遊客們可以在漁貨區購買想要的海產，再到隔壁的代客料理區請店家料理。這裡除了著名的花蟹、三點蟹外，各類魚、龍蝦、海膽與蚌類等現捕活海鮮應有盡有，喜歡海產的人絕對會喜歡這裡。

米詩堤極北藍點

米詩堤極北藍點。 圖／IG, jsimplelife

米詩堤極北藍點。 圖／IG, abcusabcus

米詩堤其實是九份地區的甜點名店，2017年時承接了這個廢棄軍舍，將這里取名為「米詩堤極北藍點」，成為了北海岸著名的景點。不得不說米詩堤將這里打理得非常好，純白色的建築與細白的沙灘呼應，再配上遠處湛藍的海以及夢幻的甜點，真的是絕配呢！

白沙灣海水浴場

白沙灣海水浴場。 圖／IG, chiahsiang812

白沙灣海水浴場。 圖／IG, louis_album

白沙灣海水浴場。 圖／IG, wei_lin1024

最後一站就是要到北海岸最最最浪漫的地方－白沙灣來看那美美的夕陽啦！白沙灣平常在白天的時候人潮相當多，但隨著時間越來越晚，傍晚的白沙灣不僅人潮變少了，夕陽灑落的景色也更迷人了，這時候的白沙灣沒有吵雜的人聲，可以靜靜地聽著海浪的拍擊，欣賞眼前夢幻的夕陽以及無敵的海景，以這浪漫的方式作為整個行程的句點。

是不是沒想到北海岸原來有這麼多好吃好玩的地方！每年的秋天就是北海岸最適合旅遊的季節，沒有東北季風的紛擾、沒有酷熱太陽的曝曬，玩起來就是舒服阿～趕緊把握接下來的假日，去北海岸來個海濱輕旅行吧。