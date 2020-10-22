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基隆最強牛肉麵！「古月香牛肉麵」爽吃大三元免200元、特色皮蛋豆花必點

隨裕而安 / 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

這家在基隆的「古月香牛肉麵」在我口袋名單中一陣子了，加上又有朋友主動建議我要吃看看這家牛肉麵，所以就找了個週間的中午來啦！更何況網路謠傳這是基隆地區最強的牛肉麵，到底有沒有這麼強？

開車前來，停車有點要碰運氣，附近不算是好停車，但我們的運氣實在是太好，撿到一個路邊的位置。

古月香的門口看起來有點華麗啊～與一旁公寓民宅形成鮮明的對比，倒也彰顯出古月香的企圖心，一定是要成為一家不凡的牛肉麵店吧！

11:30 不到，開始開放現場候位的客人入座，而且還會幫每位客人量一下體溫，確認沒有發燒跡象才許入內，這點要給大拇指！

門口一旁已經有點菜單，可以看一下價位，以這樣裝潢的店家來說，最厚料的牛肉麵也才 190 元，真的是不貴，這要是開在台北市我看一碗沒有 250 以上應該會虧死。而且宛若在台的日本拉麵店那樣，可以讓客人選湯頭濃淡以及配料，這點做的真好，再給大拇指！

入內後有一桌一桌的用餐空間，也有像是 K 書中心的用餐隔間，此外還有張貼店內有強力換氣設備的提醒，環境與氣氛真的可以說是牛肉麵店中的 no.1 了吧？永和樂澄小店牛肉麵和板橋門前隱味牛肉麵的環境也都很好，但古月香還是比較厲害。

不但用餐環境好，也可以感受出來服務人員的熱情與親切，這也與一般牛肉麵店可說是大相逕庭。

招牌皮蛋豆花，不是豆腐喔！這道真的必點！

用豆花取代豆腐，盤中還有芝麻醬與醬油膏，這樣組合出來的皮蛋豆腐格外的清新而且更好吃！相當厲害的小菜！必點！

有些牛肉麵店的花干就是淋上自家的牛肉湯汁，雖然也是好吃，但就覺得不太有變化，而古月香的花干味道則與牛肉湯的味道不太一樣，很有自己的特色，品嚐起來就不會有味覺疲勞的問題，而且味道滷得好透，很夠味。

點了兩碗滿漢大三元，湯頭一濃一中，而且如果覺得湯頭不滿意，想要中途再調整濃淡，還是可以的唷！店家有準備牛骨湯來沖淡鹹味，或者再加牛肉原汁來讓湯頭變濃，這太厲害啦！

拉麵，Q 彈帶勁：

寬心麵：

朋友覺得她那碗濃度中等的湯頭有點鹹，於是店員給了一壺握起來就好燙的牛骨湯讓我們自己添加。我還特地純喝一下牛骨湯看看，其實淡淡的沒有什麼味道，但是沖淡牛肉湯真的很搭。

對，所以我是吃濃度「濃」的那碗。我倒不是覺得「濃」的湯頭會更鹹，而是和朋友那碗「中」的比起來，我這碗的湯頭更有點像是麻辣火鍋湯的味道，朋友的比較沒那麼像麻辣火鍋湯。

整體來說，古月香真的是厲害耶！牛肉燉煮的恰到好處，非常軟嫩，每一種肉都好好吃，份量很足夠，牛筋也很夠味，最重要的就是湯頭的味道果然不負所謂基隆地區最強的稱號，這味道水準絕對是我人生中牛肉麵可以排進前五名的… 說到這前五名，其實我上週二去中廣參加廣播節目的播出，是何庭歡的「生活有夠歡」，就是來分享我心目中的前十名牛肉麵，那個時候我還沒吃過古月香啊～如此看來我的前十名勢必要洗牌一下了。

考慮味道、服務品質、用餐環境、價位，古月香牛肉麵著實厲害！聽說之前排隊更凶猛，兩個小時就賣完了，我覺得確實有這個實力！要不是離台北遠一點點而且停車應該不是很容易，我一定來吃爆這家古月香的啊～

古月香牛肉麵

基隆市安樂區麥金路421巷6號(地圖點此)

午餐與晚餐時間營業，週一休

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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牛肉麵 基隆 火鍋 拉麵 豆花 基隆美食

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