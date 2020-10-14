快訊

台灣又「輸出病例」 日揪三來自台無症狀新冠陽性個案

一名藏族網紅被前夫燒死後…談「性別暴力」的普世性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單車族看過來！汐止「星光橋」旁自行車道將啟用，朝聖No.1車道還能賞析絕美夕陽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
汐止基隆河自行車道曾被票選為第一名的自行車道，寬敞車道與美麗風景是其吸引人的特色之一。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權
汐止基隆河自行車道曾被票選為第一名的自行車道，寬敞車道與美麗風景是其吸引人的特色之一。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權

揪團騎起來！新北市自10月15日起將開放新的自行車「鐵馬道」囉，位於新江北橋下鄰近汐止超美星光橋，新北市政府開闢了一處嶄新的自行車道，平緩的白地與周遭河畔的風光明媚，很適合作為秋天涼意時，供民眾馳騁遊憩與賞析美景

晚霞的河畔很適合駐足停留。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權
晚霞的河畔很適合駐足停留。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權

近年，新北市政府不斷修繕與開闢自行車道，像是甫於去年才落成的左岸「五堵舊隧道單車道」，一推出就受到市民的喜愛，許多網友表示是一趟懷舊的單車行，對其讚譽有加；這回鄰近星光橋的北橋下自行車道則屬於基隆河右岸，言下之意，提供自行車愛好者更多元的自行車道選擇。更棒的是，單車族若未來經過新江北橋時，可由新建好的自行車牽引道過橋（約200公尺），不必再有會車與紅綠燈等安全的顧慮，賦予更多的便利性。

「五堵舊隧道單車道」於109年10月落成啟用，受到許多民眾的喜愛。 圖／IG網友BDPro便當教授授權
「五堵舊隧道單車道」於109年10月落成啟用，受到許多民眾的喜愛。 圖／IG網友BDPro便當教授授權

另外，作為曾被票選第一名的「汐止基隆河自行車道」，寬敞且舒適的道路與周遭美呆的風景令人陶醉，本次新建、長約200公尺的鐵馬道正含在這條NO.1自行道內。不過值得注意的是，汐止地區相較其他地區較常有降雨的趨勢，出發前往騎自行車時，需注意天候的變化，不過天氣晴朗時，保證給予滿滿的雲彩與陽光，很適合揪團來一場自行車一日遊體驗喔！

天氣晴朗時，滿滿雲彩非常夢幻。 圖／IG網友Sharry Chung授權
天氣晴朗時，滿滿雲彩非常夢幻。 圖／IG網友Sharry Chung授權

新江北橋下自行車道

開放時間：自109年10月15日

地點：靠近新江北橋附近

接近傍晚的自行車道有著絕美夕陽的氛圍點綴，令人陶醉。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權
接近傍晚的自行車道有著絕美夕陽的氛圍點綴，令人陶醉。 圖／IG網友阿全的世界拼圖授權

延伸閱讀：

彩虹經濟崛起！「西門捷絲旅」推彩虹住房專案，每人最低只要500元

青埔最夯Xpark遭網友批「照顧海洋生物不週」　引眾怒：根本是動物煉獄

單車 一日遊 美景 基隆 懷舊

相關新聞

單車族看過來！汐止「星光橋」旁自行車道將啟用，朝聖No.1車道還能賞析絕美夕陽

揪團騎起來！新北市自10月15日起將開放新的自行車「鐵馬道」囉，位於新江北橋下鄰近汐止超美星光橋，新北市政府開闢了一處長新的自行車道，平緩的白地與周遭河畔的風光明媚，很適合作為秋天涼意時，供民眾馳騁遊憩與賞析美景。

中山區美食推薦！「RICH大亨餐酒館」創意料理無肉不歡、海鮮控都會愛

udn走跳美食／棠小璇 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 饕客探路美食推薦：#香煎菲力牛排 #義式生牛肉 #異國串腸三部曲 #酒漬蔓越莓燻鮭魚 #雞肉野菇松露奶油義大利麵 #普羅旺斯

軟嫩牛腱肉+半熟蛋絕配！平溪老玩童「礦坑咖啡牛肉麵」一週只賣三天

udn走跳美食／隨裕而安 我在臉書美食社團分享吃門前隱味牛肉麵的心得，引來大量的的負評和爭論，原因不外乎是門前隱味太難訂位、吃不到會轉變成憤怒與抱怨等，而其中也有好幾位老饕提到，與其吃不到門前隱

台灣最高級服務體驗！米其林二星「祥雲龍吟」值五星好評

udn走跳美食／隨裕而安 位於大直的祥雲龍吟，已經連續兩年獲得米其林二星的殊榮，所以我想要來分享一下今年五月到訪祥雲龍吟的心得。其實菜好不好吃對我來說已經是其次了，因為祥雲龍吟的服務實在是太好了

占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

新莊人注意，假日出外不僅能到公園溜小孩放電，如今還能溜直排輪！新北市新莊區附近的高灘地河濱公園，日前新增一處新亮點「直排輪場2.0」，不僅可作為正式比賽用場地，網美級的時尚配色視覺搶眼，預計10/8起

無敵觀海視野、懶人步道！在地人最推的「5大北海岸秘境」　發呆放空一日遊

在地人推薦最私房的口袋名單，沿著北海岸公路馳騁吹海風發呆，或在山中靜謐的小徑漫步，串起獨樹一格的山海遊程。微鹹海風迎面吹拂，探訪祕境不趕時間，發現最簡單的快樂…

一秒回到小時候！ 板橋新埔美食「古早味麵茶」 麵茶碰餅、太白粉冰、麵茶冰沙都想吃

udn走跳美食／PEKO 在新北十分一帶經營了十多年的「古早味麵茶」，老闆阿賢是板橋人，因此近期搬遷到板橋。熱愛麵茶的PEKO一發現這個訊息就立即放入了口袋名單，踩點之後發現「古早味麵茶」真的非

出爐就秒殺！台北中山「地瓜麵包」超搶手，韓系手撕麵包50元有找

麵包控不知道這家就遜掉囉！台北有間近期掀起打卡熱潮的排隊名店，每日限量推出的「地瓜麵包」、「馬鈴薯麵包」

山海美景盡收眼簾、紅磚茶樓好夢幻！新北4必訪景點報你知

穿梭蜿蜒山路上，經過歲月所沉澱的遺跡，在地人引領下，清幽小徑處處是驚豔，遙想過往礦山風華的時光，飲一杯清香四溢的茶。

浮誇份量、無限續湯！ 濱江市場美食「新東羊」羊肉料理 必點羊肉炒麵根本是座小山

udn走跳美食／PEKO 這家位於濱江市場附近的「新東羊羊肉料理」是出了名的大份量美食，收藏於PEKO的口袋名單已久，也由於一個人根本無法輕易吃完，因此建議三五好友相約進食，點了一份羊肉炒麵，一

一片單點都行！一人獨享大口吃燒肉　單點單片式大滿足

愛吃燒肉又喜歡這行業，Jerry乾脆和朋友在林森北路巷弄中開起「吃燒肉 TABE YAKINIKU」，儘管置身台北燒肉店一級戰區，仍顯獨樹一格的「吃燒肉」，創店靈感來自於日本東京、大阪的新形態燒肉店「可以一片片單點」，客人可嘗試不同部位的肉質，吃到喜歡的再加點，避免踩地雷，亦不浪費食物。由於吃燒肉並不便宜，單點燒肉店也讓消費者能用更彈性的預算享受更多肉肉的美味。

浮潛、SUP、獨木舟！ 東北角「龍洞」浮潛資訊 & 龍洞灣附近景點最新玩法

這個夏天你去海邊玩水了嗎？還沒有的話快抓住夏天的尾巴，跟小編一起來看龍洞灣海洋公園有什麼好玩的。 龍洞灣是東北角海岸風景區裡最大港灣，在清澈安全的水域中從戲水池、浮潛、SUP到潛水通通都有的玩。除了龍洞灣海洋公園，小編加碼介紹東北角美食和附近景點，OK拿出你衣櫃裡塵封的泳衣去享受夏天吧！

熱門新聞

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

桃園新開店「小卷米粉」35元吃得到，還能免費加湯！溫泉滷肉飯也超欠吃

太平洋就是他的冰箱！台東矮房「無菜單料理」坐擁海景、新鮮食材

超吸睛！台東公路「肚臍柑」候車亭好萌 遊客驚豔

中山區美食推薦！「RICH大亨餐酒館」創意料理無肉不歡、海鮮控都會愛

全台首創「彩色舒芙蕾火鍋」超夢幻！高雄「春囍打邊爐」史上最美的百變鍋物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。