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單車族看過來！汐止「星光橋」旁自行車道將啟用，朝聖No.1車道還能賞析絕美夕陽
揪團騎起來！新北市自10月15日起將開放新的自行車「鐵馬道」囉，位於新江北橋下鄰近汐止超美星光橋，新北市政府開闢了一處嶄新的自行車道，平緩的白地與周遭河畔的風光明媚，很適合作為秋天涼意時，供民眾馳騁遊憩與賞析美景。
近年，新北市政府不斷修繕與開闢自行車道，像是甫於去年才落成的左岸「五堵舊隧道單車道」，一推出就受到市民的喜愛，許多網友表示是一趟懷舊的單車行，對其讚譽有加；這回鄰近星光橋的北橋下自行車道則屬於基隆河右岸，言下之意，提供自行車愛好者更多元的自行車道選擇。更棒的是，單車族若未來經過新江北橋時，可由新建好的自行車牽引道過橋（約200公尺），不必再有會車與紅綠燈等安全的顧慮，賦予更多的便利性。
另外，作為曾被票選第一名的「汐止基隆河自行車道」，寬敞且舒適的道路與周遭美呆的風景令人陶醉，本次新建、長約200公尺的鐵馬道正含在這條NO.1自行道內。不過值得注意的是，汐止地區相較其他地區較常有降雨的趨勢，出發前往騎自行車時，需注意天候的變化，不過天氣晴朗時，保證給予滿滿的雲彩與陽光，很適合揪團來一場自行車一日遊體驗喔！
新江北橋下自行車道
開放時間：自109年10月15日
地點：靠近新江北橋附近
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