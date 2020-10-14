單車族看過來！汐止「星光橋」旁自行車道將啟用，朝聖No.1車道還能賞析絕美夕陽

這個夏天你去海邊玩水了嗎？還沒有的話快抓住夏天的尾巴，跟小編一起來看龍洞灣海洋公園有什麼好玩的。 龍洞灣是東北角海岸風景區裡最大港灣，在清澈安全的水域中從戲水池、浮潛、SUP到潛水通通都有的玩。除了龍洞灣海洋公園，小編加碼介紹東北角美食和附近景點，OK拿出你衣櫃裡塵封的泳衣去享受夏天吧！

2020-09-23 11:00