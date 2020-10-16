肉控必收！台北8間「單點式、吃到飽燒肉」店家精選 加碼便宜餐券整理平價吃法

團聚時刻最適合一起圍爐烤肉啦，能吃能烤，感情也順帶一起加溫了。台北的燒肉店琳瑯滿目，不知道該選哪一間嗎？以下小編精選八間台北人氣燒烤店，有單點式也有吃到飽，看完就能約一波了！

單點式

鹿兒島燒肉專賣店

鹿兒島燒肉專賣店。 圖／KLOOK

鹿兒島燒肉是套餐和單點式的燒肉，主打日本進口的A5九州和牛，要知道九州和牛可是蟬聯了日本和牛能力共進會多年的和牛評比冠軍啊！除了和牛外，有著豬肉界的勞斯萊斯美譽的伊比利豬也是這間鹿兒島燒肉的自豪品項。另外，鹿兒島燒肉是無煙燒烤，不用擔心吃完會全身燒烤味，每桌還都有桌邊服務，隨桌人員會邊講解邊烤，專業地發揮食材的最大美味，點完餐後只要負責吃，實在太享受～

必吃人氣單品：A5九州和牛、伊比利半島雪花豚

套餐價格：單人套餐約 $350上下，雙人套餐 $880/$1060/$1280，也有單點可選

地址（板橋新板店）：新北市板橋區中山路一段164-1號

營業時間：週一 17:00–22:00，週二至週五 12:00–14:00, 17:00–22:00

まるみち丸道燒肉

まるみち丸道燒肉。 圖／kkday

まるみち丸道燒肉。 圖／kkday

まるみち丸道燒肉。 圖／kkday

まるみち丸道燒肉是從日本來台開的道地日式燒肉店，日本本店師傅每個月都會來到台灣調製醬汁，就是要百分百重現正統日本燒烤的好味道！まるみち丸道燒肉最著名的是它的次世代橫膈膜，重量高達280公克，第一次去一定會被無敵長的橫膈膜驚豔到，肉質軟嫩卻又帶點Q勁，同樣人氣的香濃牛尾湯也是必點，慢火熬煮出的白色湯頭濃郁，牛尾也非常好吃。

小編偷偷說：不用擔心吃太多肉會很膩，店家會貼心附上一大碗可以免費續碗的高麗菜絲！

必吃人氣單品：次世代橫膈膜、正宗傳統香濃牛尾湯、招牌極品全牛綜合盤

套餐價格：雙人套餐 $1680/$1880/$2980，也有單點可選

地址：台北市大安區忠孝東路4段170巷6弄5號

營業時間：

週一至週四：17:30–00:00

週五：17:30–01:00

週六：11:30–14:30, 17:30–01:00

週日：11:30–14:30, 17:30–00:00

犇 和牛館

犇 和牛館。 圖／IG, sylvina0701

犇 和牛館。 圖／IG,ladyfufu613

犇 和牛館很特別的採用煎、煮、蒸、烤、炸五種料理方式，並融合了法式、義式和日式料理的特色，顧客一次可以吃到不同的料理滋味，完全不用擔心吃肉吃到膩！由專業主廚烹調高級鐵板料理，鐵板烤過的A5和牛外皮帶有焦香，肉質卻非常軟嫩，北海道大干貝也是毫不手軟的大滿足尺寸。因為不用自己烤，很適合帶著全家大小一起品嚐，還可以一邊觀賞廚師料理的好手藝。

必吃人氣單品：北海道大干貝、極黑和牛肋條

套餐價格：單人套餐 $1380，雙人套餐 $5780/$6280，也有單點可選

小編偷偷說：（餐券會便宜很多）

地址：台北市松山區復興南路一段39號G樓（微風廣場內）

營業時間：

週一至週三：11:00–14:30, 18:00–21:30

週四至週五：11:00–14:30, 18:00–22:00

週六：11:00–15:00, 18:00–22:00

週日：11:00–15:00, 18:00–21:30

王品原燒O-NiKU

王品原燒O-NiKU。 圖／IG, _i_thinking

王品原燒O-NiKU 圖／IG, minifatdot

王品原燒O-NiKU 圖／IG, minifatdot

原燒O-NiKU是王品集團齊下的知名燒肉品牌，在全台都開了不少分店，除了多人套餐外也可以選擇單點，不用擔心套餐份量大吃不完，想吃甚麼點甚麼！原燒將每片燒肉都切成最適合入口的七公分，搭配原燒自創的38烤法：表面肉汁浮現8分滿後翻面，心裡默數8秒，肉片呈現8分熟，據說能將燒肉烤到最美味的熟度。原燒的肉質精緻，價格卻比高級燒肉店平實，想吃好肉質又不想太燒錢的可以考慮這間喔～

必吃人氣單品：雪花牛、松阪豬

套餐價格：雙人套餐約 $1388/$1688/$1988/$2288，也有單點可選

地址（台北林森北店）：台北市中山區林森北路123號2樓

營業時間：

週一至週五：11:30–14:30, 17:30–22:00

週六：11:30–14:30, 17:00–22:30

週日：11:30–14:30, 17:00–22:00

吃到飽式

火之舞日式炭燒坊

火之舞日式炭燒坊。 圖／KLOOK

火之舞日式炭燒坊。 圖／KLOOK

火之舞日式炭燒坊開在東區的美食一級戰區，作為吃到飽店家，選肉卻完全不馬虎，除了有美澳和牛，還有北海道生干貝、東石生蠔等等，肉品非常精緻。最特別的是火之舞日式炭燒坊有很多別間燒肉店沒有的特殊品項，像是一夜干、柚香蓮藕、厚切豬舌等等，趁著吃到飽，可以大大品嚐一番！

必吃人氣單品：美澳和牛、極黑豬頸肉

吃到飽價格：平日男生 $899，女生 $799，週五至週日及國定假日不分男女一律 $899，孩童 $399，身高110cm以下幼兒免費

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄7號

營業時間：

週一至週五：17:00–00:00

週六至週日：12:00–00:00

出一張嘴

出一張嘴。 圖／IG, danieru_eating

出一張嘴。 圖／IG, danieru_eating

出一張嘴是燒烤和火鍋複合的吃到飽餐廳，除了在台北有多間分店外，在桃園、台中也有開設分店。幸福夢幻牛五花是最多人點的品項，從餐點名字就可以知道它的美味程度XD出一張嘴的火鍋湯底不是一般的柴魚湯頭，有麻辣鍋、花雕雞肉鍋可以選擇，餐後一定要來上一盤日式麻糬搭配店內超高人氣的法式蜂蜜冰，特製的蜂蜜冰以牛奶為基底，蜂蜜香甜不膩，吃過的人評價都非常高！

必吃人氣單品：法式蜂蜜冰、幸福夢幻牛五花

吃到飽價格：

【午餐】平日 $541/人，假日 $632/人

【晚餐】$632/人

地址（市民店）：台北市松山區市民大道四段175號

營業時間：12:00–01:00

胖肚肚燒肉吃到飽

胖肚肚燒肉吃到飽。 圖／KLOOK

胖肚肚燒肉吃到飽。 圖／KLOOK

胖肚肚燒肉吃到飽是獲選台北高CP值燒肉吃到飽的人氣名店，位在捷運南京三民站附近，主打日式燒肉風格，價位平實，有三種價位的吃到飽可以選擇，單品種類也非常多 （老饕方案光是牛肉就有十二種品項）。專業店員會很熱心地幫忙烤，網評非常好，是聚餐烤肉不能錯過的好店！

必吃人氣單品：鹽焗白蝦、人氣麻糬

吃到飽價格：$469/$569/$699/人

地址：台北市松山區八德路四段108號2樓

營業時間：12:00–00:00

我就厲害

我就厲害。 圖／IG, aty288

我就厲害。 圖／IG, black19851023

我就厲害西門珍饌店位在捷運西門站五號出口一出來的地方，提供三種吃到飽價位，同時祭出哈根達斯和酷聖石冰淇淋吃到飽、麒麟BarBeer無限暢飲，在西門町美食戰區殺出一條生路。店中招牌主打的「松阪豬」又稱為黃金六兩，油花細膩Q脆，師傅以等腰三角形立體厚切，能嚐到肉片最鮮美的口感。店內的蒜蓉蝦、豬五花人氣也很高，一口肉一口麒麟啤酒，燒肉這樣吃最美味啦～

小編偷偷說：私心推薦甜點的乳酪絲和年輪酥，是有在用心的味道！

必吃人氣單品：松阪豬、蒜蓉蝦、起司地瓜

吃到飽價格：$500/$618/$800/人

地址（西門珍饌店）：台北市萬華區漢中街127號5樓

營業時間：12:00–00:30

看完上面介紹的台北燒肉店，下次聚餐想必已經知道要去哪裡了吧？多數的店家使用餐券都會比較划算，身心疲憊的時候，就需要燒肉的力量！做足功課就可以準備出發啦！

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