占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

新莊人注意，假日出外不僅能到公園溜小孩放電，如今還能溜直排輪！新北市新莊區附近的高灘地河濱公園，日前新增一處新亮點「直排輪場2.0」，不僅可作為正式比賽用場地，網美級的時尚配色視覺搶眼，預計10/8起正式啟用，周邊居民近期可以先衝一波！

圖／新北市政府高灘地工程管理處

這座全新的直排輪場由新北市政府高灘地工程管理處打造，高管處將既有的場地整修升級成符合比賽標準規格的直排輪場，占地達3838平方公尺（約1160坪）。高管處也提到，場地彎道處的超高曲率、安全防護設施等，皆根據依國際滑輪溜冰總會2019公布的Speed Skating比賽場地規範設計，夜間照明也已安排，預計10/8開放後，日夜都能成為各路運動好手的聚集之處。而場地顯眼的藍橘撞色，還有可能作為美拍背景，成為打卡景點。但提醒大家，前往後務必遵守標誌標線指示及場地使用規則，安全為上哦！

圖／台北市政府工務局水利工程處

除了全新直排輪練習場地，其實台北也有座內行人必懂的「迎風河濱公園溜冰場」。位於基隆河畔的迎風溜冰場，為北部首座符合國際規格的溜冰場，曾作為2017年世界大學運動會滑輪溜冰比賽主場，非賽事期間一般民眾也可使用，雙北運動2大好去處趕快先列入口袋名單吧！

新莊直排輪場

地點：新北市新莊區大漢溪左岸台65快速道路橋下高灘地河濱公園(近第17號越堤道)

迎風河濱公園溜冰場

地點：台北市松山區濱江路373號，加油站旁邊7號水門進入

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