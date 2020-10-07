快訊

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
新莊首座國際級直排輪場，地面漆色繽紛，十分可愛搶眼。圖／新北市政府高灘地工程管理處
新莊首座國際級直排輪場，地面漆色繽紛，十分可愛搶眼。圖／新北市政府高灘地工程管理處

新莊人注意，假日出外不僅能到公園溜小孩放電，如今還能溜直排輪！新北市新莊區附近的高灘地河濱公園，日前新增一處新亮點「直排輪場2.0」，不僅可作為正式比賽用場地，網美級的時尚配色視覺搶眼，預計10/8起正式啟用，周邊居民近期可以先衝一波！

圖／新北市政府高灘地工程管理處
圖／新北市政府高灘地工程管理處

這座全新的直排輪場由新北市政府高灘地工程管理處打造，高管處將既有的場地整修升級成符合比賽標準規格的直排輪場，占地達3838平方公尺（約1160坪）。高管處也提到，場地彎道處的超高曲率、安全防護設施等，皆根據依國際滑輪溜冰總會2019公布的Speed Skating比賽場地規範設計，夜間照明也已安排，預計10/8開放後，日夜都能成為各路運動好手的聚集之處。而場地顯眼的藍橘撞色，還有可能作為美拍背景，成為打卡景點。但提醒大家，前往後務必遵守標誌標線指示及場地使用規則，安全為上哦！

圖／台北市政府工務局水利工程處
圖／台北市政府工務局水利工程處

除了全新直排輪練習場地，其實台北也有座內行人必懂的「迎風河濱公園溜冰場」。位於基隆河畔的迎風溜冰場，為北部首座符合國際規格的溜冰場，曾作為2017年世界大學運動會滑輪溜冰比賽主場，非賽事期間一般民眾也可使用，雙北運動2大好去處趕快先列入口袋名單吧！

新莊直排輪場

地點：新北市新莊區大漢溪左岸台65快速道路橋下高灘地河濱公園(近第17號越堤道)

迎風河濱公園溜冰場

地點：台北市松山區濱江路373號，加油站旁邊7號水門進入

延伸閱讀：

嘉義最新筆直「三色花海隧道」美度炸裂！加碼彰化絕長「漸層欒樹大道」空拍太夢幻

十月「20處景點優惠」懶人包！免門票暢遊高雄、半價逛國家森林遊樂區、銅板價玩樂園

相關新聞

占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

新莊人注意，假日出外不僅能到公園溜小孩放電，如今還能溜直排輪！新北市新莊區附近的高灘地河濱公園，日前新增一處新亮點「直排輪場2.0」，不僅可作為正式比賽用場地，網美級的時尚配色視覺搶眼，預計10/8起

無敵觀海視野、懶人步道！在地人最推的「5大北海岸秘境」　發呆放空一日遊

在地人推薦最私房的口袋名單，沿著北海岸公路馳騁吹海風發呆，或在山中靜謐的小徑漫步，串起獨樹一格的山海遊程。微鹹海風迎面吹拂，探訪祕境不趕時間，發現最簡單的快樂…

一秒回到小時候！ 板橋新埔美食「古早味麵茶」 麵茶碰餅、太白粉冰、麵茶冰沙都想吃

udn走跳美食／PEKO 在新北十分一帶經營了十多年的「古早味麵茶」，老闆阿賢是板橋人，因此近期搬遷到板橋。熱愛麵茶的PEKO一發現這個訊息就立即放入了口袋名單，踩點之後發現「古早味麵茶」真的非

出爐就秒殺！台北中山「地瓜麵包」超搶手，韓系手撕麵包50元有找

麵包控不知道這家就遜掉囉！台北有間近期掀起打卡熱潮的排隊名店，每日限量推出的「地瓜麵包」、「馬鈴薯麵包」

山海美景盡收眼簾、紅磚茶樓好夢幻！新北4必訪景點報你知

穿梭蜿蜒山路上，經過歲月所沉澱的遺跡，在地人引領下，清幽小徑處處是驚豔，遙想過往礦山風華的時光，飲一杯清香四溢的茶。

浮誇份量、無限續湯！ 濱江市場美食「新東羊」羊肉料理 必點羊肉炒麵根本是座小山

udn走跳美食／PEKO 這家位於濱江市場附近的「新東羊羊肉料理」是出了名的大份量美食，收藏於PEKO的口袋名單已久，也由於一個人根本無法輕易吃完，因此建議三五好友相約進食，點了一份羊肉炒麵，一

一片單點都行！一人獨享大口吃燒肉　單點單片式大滿足

愛吃燒肉又喜歡這行業，Jerry乾脆和朋友在林森北路巷弄中開起「吃燒肉 TABE YAKINIKU」，儘管置身台北燒肉店一級戰區，仍顯獨樹一格的「吃燒肉」，創店靈感來自於日本東京、大阪的新形態燒肉店「可以一片片單點」，客人可嘗試不同部位的肉質，吃到喜歡的再加點，避免踩地雷，亦不浪費食物。由於吃燒肉並不便宜，單點燒肉店也讓消費者能用更彈性的預算享受更多肉肉的美味。

浮潛、SUP、獨木舟！ 東北角「龍洞」浮潛資訊 & 龍洞灣附近景點最新玩法

這個夏天你去海邊玩水了嗎？還沒有的話快抓住夏天的尾巴，跟小編一起來看龍洞灣海洋公園有什麼好玩的。 龍洞灣是東北角海岸風景區裡最大港灣，在清澈安全的水域中從戲水池、浮潛、SUP到潛水通通都有的玩。除了龍洞灣海洋公園，小編加碼介紹東北角美食和附近景點，OK拿出你衣櫃裡塵封的泳衣去享受夏天吧！

登上那座無人島！ 基隆嶼登島申請辦法+交通+路線懶人包

記得小編小時候每次去基隆時，周圍有座島看起來就像是一座無人島，一直好奇地想上去尋寶探險。現在小編的願望終於能實現了！這篇文章就是要告訴你登上那座無人島的辦法，還有附上交通方式，路線玩法，讓你可以輕輕鬆鬆出發～還有更多玩法等你來解鎖！夜釣、獨木舟或是周遭的網美景點可別錯過～

台北唯一森林系書店！佔地百坪、隱身大安森林公園旁 新開幕「森大青鳥」好忘憂

文青必看！鄰近大安森林公園，有間近百坪森林系書店，在9月1號全新開放了！走進這裡，平時忙碌的步調也跟著慢了下來，沐浴在森林中閱讀，相當愜意而療癒呢！

敲出你的中秋平安龜！迪化街百年老店「傳統漢餅」自己動手作

一早，迪化街百年老店「李亭香」2樓的餅藝學苑就不斷傳出歡笑聲，進行中的「幸福平安龜敲敲樂」漢餅DIY體驗，授課老師正在攪拌麥芽和花生粉，備妥平安龜的製作食材。

凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

是什麼樣的神秘美食，在還沒開張就已湧現滿滿人潮？這些老字號美食，料多新鮮又實在卻有著平民價格，CP值破表！當你半夜肚子餓不知道要吃什麼，有什麼推薦的選擇呢？快來看看有哪些在地人激推的美食：

熱門新聞

太美潛點小琉球！ 眾人忐忑搜尋失蹤女潛客 她浮出尷尬說：留連忘返

無敵觀海視野、懶人步道！在地人最推的「5大北海岸秘境」　發呆放空一日遊

台版加拿大！南投「奧萬大國家森林遊樂區」賞楓必去，交通、周邊景點一次看

喵星人跟你揮手！沿綠廊散步到彰化扇形車庫好風情

占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。