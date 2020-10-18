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台版大峽谷、撒哈拉！台61線上的峭壁&台灣最西點的熱血自駕旅

聯合新聞網 / 行遍天下
開著車、與好友說走就走的旅行，超級男子漢。
開著車、與好友說走就走的旅行，超級男子漢。

【圖／文：行遍天下】

跟哥兒們的車遊旅行，帶點不拘小節隨性「極點之旅」從台北格上租車門市出發，將道路轉至西濱公路一路與海陪伴。

　

熱血行程遇見台灣大峽谷與撒哈拉

位於八里焚化爐和林口發電廠之間，有一座奇特的小山丘，偶爾可以看到成群的水牛在吃草!這裡是「林口水牛坑」，因為遍野黃漠峭壁又被稱為台灣版大峽谷。其實，這裡的特殊地景是個美麗的錯誤，原本的蔥鬱的小山，在短短幾年間因為遭盜採砂石，變成了光禿禿的模樣，卻意外成了具有大峽谷景觀的地貌；小心翼翼爬上山，腳下就是一望無際的海天一線。遠方，可以看見發電用的風車在藍天白雲間轉動，遼闊的視野，心情也跟著開朗了起來。

水牛坑大峽谷成為最男子氣概的地點，小登高後就能看山看海。
水牛坑大峽谷成為最男子氣概的地點，小登高後就能看山看海。

驅車奔馳往台南，沿著61快速道路高架下的平面道路往三股，就可看到國聖燈塔的指標，魚塭間的道路越走越窄，有時與對車交會時，還得互相禮讓。走上堤防眼前是一大片沙灘，這裡是台灣本島最西點「頂頭額沙洲」，因一片蒼茫彷彿沙漠，也有人稱這裡為「台灣撒哈拉」。其實，這片沙洲成因是由於河川沖積，隨著季風日積月累堆積而形成，而國聖燈塔，就矗立在這座沙洲之中，閃閃發亮不停歇地發著光，指引著海上船隻的方向。

勇闖全台最西邊看台版撒哈拉沙漠。
勇闖全台最西邊看台版撒哈拉沙漠。

台灣最西的國聖燈塔佇立在沙灘邊。
台灣最西的國聖燈塔佇立在沙灘邊。

　

100哩路的約定

如果要為旅行冠上一個有意義的事，那就選一個地方淨灘吧！

這次在水牛坑地區暢遊後展開撿垃圾愛地球運動，只留下自然、帶走人為的垃圾才是負責任的旅行！
這次在水牛坑地區暢遊後展開撿垃圾愛地球運動，只留下自然、帶走人為的垃圾才是負責任的旅行！

　

男子漢般台灣極地熱血壯旅

林口水牛坑

地址：新北市林口區西部濱海公路625號

注意：若要走上小山坡請小心自身安全。 天黑請勿攀爬。

　

國聖燈塔

地址：台南市七股區頂頭額沙洲

電話：06-786-1000

注意：天黑無照明不建議夜間前往。

公路

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