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出爐就秒殺！台北中山「地瓜麵包」超搶手，韓系手撕麵包50元有找
麵包控不知道這家就遜掉囉！台北有間近期掀起打卡熱潮的排隊名店，每日限量推出的「地瓜麵包」、「馬鈴薯麵包」一出爐就秒殺，除了有像極了地瓜、馬鈴薯本身的超擬真外觀，輕輕撥開滿是真材實料的內餡也令人驚喜，每個還不到50元，高CP值又好拍，難怪讓人為之瘋狂。
這家隱身中山巷弄的韓系麵包專賣店為「東橋商店」，主打韓式吐司、手撕麵包，堅持販售當日產出的純手工烘培麵包。店內2款明星商品不僅外貌逼真，紫色的「地瓜麵包」採用台灣57號黃金地瓜、圓滾滾的「馬鈴薯麵包」則吃得到馬鈴薯泥搭配起司的鹹香組合，一口咬下能同時品嚐軟Q的麵包體與綿密內餡，味道備受好評。
全手工揉捏而成的「地瓜麵包」、「馬鈴薯麵包」每日僅於14:30出爐，許多粉絲1小時前就會陸續排隊，正式開賣即火速完售，人氣非同凡響。提醒各位店家將於14:10依現場候位順序登記數量，每人限購一盒（6入），售完為止。而被可愛的地瓜箱子燒到的麵包迷，別忘了購買禮盒，口味可任選6個，還能拍出IG時下最夯的網美系洗版照，台北人先衝一波！
東橋商店
地址：台北市大同區中山北路一段105巷3-1號
營業時間：11:00-20:00（週三公休）
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