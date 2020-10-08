台灣最高級服務體驗！米其林二星「祥雲龍吟」值五星好評

位於大直的祥雲龍吟，已經連續兩年獲得米其林二星的殊榮，所以我想要來分享一下今年五月到訪祥雲龍吟的心得。其實菜好不好吃對我來說已經是其次了，因為祥雲龍吟的服務實在是太好了。當你在台灣的米其林三星餐廳頤宮用餐過後，會覺得祥雲龍吟儘管是拿到米其林二星，但是服務完全超越台灣三星的水準太多太多，不誇張，我真心覺得值得給到五星好評的程度。會這麼說也是想告訴大家，祥雲龍吟的福務實在是太好太好了，沒讓祥雲龍吟服務過，真的不能說在台灣體驗過最好的餐飲服務啊！

祥雲龍吟環境

先上個空盤…

再換成今日菜單，是根據之前訂位時指定的價位來列出今天的菜色。

菜單用有著龍吟字樣的信封裝著，還有祥雲龍吟的郵票，蓋著這天的日期郵戳呢！

台灣地圖不奇怪，奇怪的是地名旁邊的數字是什麼意思呢？

原來是這天的菜色，號碼對應著台灣產地啊！

五月的時候疫情還是算是略微緊張的，不知道是不是因此所以與隔壁桌有一定的距離，也讓人更加放心。

前面強調祥雲龍吟的服務超級好一事，就從我帶的相機開始說起吧！官網上有提醒，祥雲龍吟不能使用閃光燈、單眼相機來拍照，我則是現場向服務人員確認，單眼相機是可以使用的，只要不開閃光燈或用其他的輔助照明設備就好，重點當然就是不要打擾到其他桌的客人。得到祥雲龍吟的允許後，我自然是拿出單眼相機來準備拍照記錄這精彩的一餐，卻沒想到服務人員拿來一張座椅好讓我放相機用。

各位，我只有聽過會給置物籃放包包的，或者另外幫客人把外套包起來掛好的燒肉店，但是給相機一個座位的我就從來沒見過了，你們說這服務是不是超好！

洗手間

衛生備品如此之多，這還只是男廁，想必女側那邊一定更加豐富。

這也是我這輩子第一次見到黑白無常的馬桶… 不但桶身黑白雙色，一旁免治設備與衛生紙也搭配成了黑白雙色，這是不是太用心了？不過，我是來分享食記與服務心得的，講這麼多廁所馬桶的好嗎？

關於祥雲龍吟

祥雲龍吟發源自日本東京，是龍吟日本在台灣的分店，主廚山本征治以台灣豐富物產創造獨有特色，致力創造難忘的餐飲體驗。

料理長稗田良平先生依循龍吟創辦者山本征治先生的料理精神，透過與在地農家與漁家交流，深入理解台灣季節轉化與食材特色，每日運用台灣豐富及新鮮物產，結合龍吟流的料理技巧，展演出兼具傳統創新的懷石料理。

「龍吟」來是取自佛家禪語的「龍吟雲起」。在主廚山本征治先生修業時期，他曾讀過的一本禪書，那本書裡提到「龍吟雲起」的意思是—

『當一個勇者下定決心要往前一步時，身邊與他志同道合的夥伴，一定會伸手相助。』

這句禪語感動了他的心，因此決定以此做為店名。

(以上節錄自祥雲龍吟的官網）

晚間套餐 NT$6500/人

祥雲龍吟的晚間套餐有兩種價位，我想說難得來一次，而且祥雲龍吟那麼有名，就一次攻頂吧！也就是一人 NT$6500 價位的套餐（結帳時還要另外+10%服務費）。

我就不一道一道的介紹了，大家看照片就好，畢竟是五月的事情，實在是無法精準的描述，但是回憶起結論是很清晰的，那就是祥雲龍吟真的是讚啊！不要說是會不會有一兩道藏雷了，事實上每一道都精緻富巧思，美味纏繞舌尖令人陶醉，重點是你可以懂的那種美味，不是為了創新創意而做出的菜色，讓人有點不懂得如何欣賞。這方面我一直覺得樓下的米其林二星 RAW 就屬此類，比較遺憾。

玉米 葡萄蝦

鮑魚 秋葵 海膽 梅子

甘鯛 豆腐 白蔥

鬼頭刀 翡翠小黃瓜 金華火腿

明蝦 西洋菜 紫蘇

黑鮪魚 小卷 山藥 刺蔥

香魚

黑喉 烏魚子 香菜 珠蔥

白蘆筍 牛奶貝 香水檸檬

乳鴿 迷迭香

越光米 竹地雞 綠竹筍 木耳

吃不完的越光米拌飯有打包回家，是用木盒裝著，質感超好。

甜點

阿里山咖啡布丁 NT$350/2個

布丁不在套餐內，是現場加購，NT$350 是兩個，可以選不同口味或相同口味，瓶子還可以帶回家。

咖啡口味布丁。

阿里山茶葉布丁。

兩個布丁都超好吃，非常建議要加點啊！

祥雲龍吟的服務好在哪裡？

前面說過，包包有置物籃不稀奇，但相機也有專屬座位就難得了。

上菜時的嚴謹度。我們是兩人用餐，上菜時一定會顧慮用餐者的方向，從左邊或右邊固定上菜，不會左邊右邊隨便站。其實一般餐廳上菜哪有分什麼左右邊，服務人員方便上菜就好，我也覺得沒什麼不妥，但是祥雲龍吟就是謹慎到一定會從固定方向上菜。不但如此，上菜時多半是兩位服務人員一起來，一個人端著所有菜色，另外一個人將菜色依據客人方向輪流遞上桌。

餐具不小心掉地上的處理。一般來說這時候只要請餐廳服務人員來更換就好，但是祥雲龍吟厲害的地方就是不用等你呼喚服務人員前來，事實上服務人員是一直在附近默默的關注著每一桌客人的用餐狀況，所以看到我掉了餐具後馬上就主動過來更換了，根本不用我去招手呼喚服務人員。

我在兩年前吃過米其林三星的頤宮中餐廳，一開始一般服務人員的服務品質不要說是連二星都沒有，我甚至覺得沒有米其林星等的餐廳都比頤宮好，要不是後來出現經理等級的服務人員挽救，還真的是感覺不出來頤宮的服務為什麼可以有三星。但頤宮那樣有米其林三星的話，祥雲龍吟就是破表的五星好評了。

雖然價格不低，但是祥雲龍吟確實提供了頂級的美味和超乎尋常的服務水準，這 6500+10% 的費用付得心甘情願。不過這種價位的餐點不要說是一季吃一次了，兩年吃一次差不多是我的極限吧～

祥雲龍吟

https://www.nihonryori-ryugin.com.tw/

台北市中山區樂群三路301號5樓 (地圖點此)

僅能線上訂位 https://www.nihonryori-ryugin.com.tw/zh/RyBooking.aspx

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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