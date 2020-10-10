軟嫩牛腱肉+半熟蛋絕配！平溪老玩童「礦坑咖啡牛肉麵」一週只賣三天

我在臉書美食社團分享吃門前隱味牛肉麵的心得，引來大量的的負評和爭論，原因不外乎是門前隱味太難訂位、吃不到會轉變成憤怒與抱怨等，而其中也有好幾位老饕提到，與其吃不到門前隱味要受氣，他們覺得平溪這家老玩童礦坑咖啡賣的牛肉麵棒多了，肉多又美味，非常推薦。我查了一下發現只賣六、日、一這三天，這就引起我高度的興趣，向公司請了週一的假就來啦！

位處深山內，還好老玩童咖啡自己就有停車場，所以開車前來不是問題，看看這麼多車，都是為了老玩童咖啡而來，厲害！其實不開車還真的是到不了，所以想吃牛肉麵的人一定要自備交通工具啊！

現場是沒看到什麼礦坑的遺跡，不知道為什麼取名叫做礦坑咖啡，但是看現場遊客桌上的東西，顯然大家都是來吃牛肉麵的，咖啡飲料還是其次。

現場是沒看到什麼礦坑的遺跡，不知道為什麼取名叫做礦坑咖啡，但是看現場遊客桌上的東西，顯然大家都是來吃牛肉麵的，咖啡飲料還是其次。

野外山裡就會見到都市裡面看不到的小動物，來份生態微距攝影吧！

老玩童礦坑咖啡的菜單

就是為了一碗 280 元 的「過份牛肉麵」而來。

整個用餐區很大，但震動叫號機不是用來叫客人去「取餐」的，而是去「點餐」的，這倒是很有趣。點完餐以後就與震動機無關了，餐點會由服務人員送來，不需要自己拿。

香酥三星蔥棒 NT$160

除了牛肉麵之外，其實老玩童的多道菜色也是為老饕們所津津樂道，像是這個三星蔥棒，吃起來就像是變形的蔥油餅一樣，好吃又有趣。

鹽口棟檸咖啡 NT$200

加了檸檬的咖啡是不是叫做西西里咖啡啊？但是老玩童還多加了海鹽，並且是抹在杯口，就是要讓你喝的時候會嚐到鹽的顆粒與鹹味，進而凸顯了檸檬咖的本質，雖然說不上是有多麼的好喝，但我覺得挺有特色的，依然算是來到老玩童必點的飲料。

炸雞皮糯米腸 NT$240

最初以為是雞捲，原來是炸雞皮包著糯米飯，這感覺是老玩童自製的一道特殊菜色，再不然就是不常見的店家專為老玩童所生產的雞捲糯米腸吧！總之外皮脆香，包著好吃的糯米飯確實是不錯，難怪菜單上有打星號提醒客人這是招牌特色，建議大家第一次來一定要點看看。

老玩童牛肉麵 NT$280

一碗 NT$280，三大塊超大的牛腱肉，燉煮到非常軟爛的程度，這讓我相當訝異，純就牛肉的口感，這應該是我心目中排第二的牛肉塊。第一名是西華/萬豪的貴貴牛肉麵，因為他們用的是牛小排肉，沒辦法我就是覺得炙燒烤過的牛小排肉要比牛腱肉更好吃。

湯頭相當不凡！帶有無法忽視卻又不會搶味道的番茄味，湯頭也夠濃郁，上面一點辣辣的紅油相當吸引人，喝得出來是認真用心製作的牛肉湯，難怪大家讚不絕口，有這個價值讓大家專門跑一趟平溪就為了吃它。

麵上面的青蔥絲和檸檬片相當不錯，尤其是檸檬片的安排，增添了不俗的香氣。

我之前沒見過還會附上半顆半熟蛋的牛肉麵，這半顆蛋豐富了整碗麵的視覺，就像日本拉麵裡面要放顆溏心蛋那樣，好看也好吃。

麵條的選用比較不一般，是帶有波浪的蝴蝶袖麵條 (haha) ，口感也不錯，拿來搭配成牛肉麵蠻好的。但麵條本身也有比較容易軟爛的問題，是有點可惜的地方。如果不要用這種帶有波浪狀寬鬆衣袖的薄麵條，而是改用傳統的麵條，我會覺得更棒。

我與兩位朋友都是吃過門前隱味牛肉麵，也買過門前隱味牛肉湯然後在家烹煮過的人，我們都同意老玩童礦坑咖啡這碗牛肉麵很好吃，就是有個小小的遺憾，牛肉的口感雖然是絕佳，但是牛肉湯的味道卻進去的不夠…

剛開始吃牛肉時會覺得這牛肉又大塊又軟嫩，真是太好吃了吧！但是再吃幾口以後逐漸發現，牛肉本身不像牛肉湯那麼的有味道，牛肉有點像是清燉做出來的，最後花比較少的時間與紅燒牛肉湯燉煮過一下，過個水上個色那種感覺。我不是廚師，也沒有見到老玩童廚房裡面是怎麼煮牛肉的，這裡描述的是我吃下去以後的「想像」、「感覺」，還請大家不要誤會，我主要的意思就是希望這麼好吃的牛肉，如果味道濃淡能夠與湯頭更一致的話，我會覺得更完美啦！剩下的只有與西華飯店用牛小排做牛肉麵那種先天差距無法超越而已。

湯頭的話，老玩童的真的很棒，不過我還是覺得門前隱味的湯頭更厲害些，門前隱味那種充滿膠質的牛肉湯讓嘴巴有點黏黏的感覺真的好棒啊！售價上，門前隱味比較便宜（280 vs 225），老玩童強在牛肉塊的口感更加軟嫩，但門前隱味的牛肉味道與牛肉湯的味道是完美契合的，沒有老玩童牛肉塊味道偏淡、與湯頭不完全一致的遺憾。儘管有一點點小缺點，但其實老玩童牛肉麵仍然會是我大推的牛肉麵之一，非常建議大家用週一的早上來吃碗牛肉麵，交通與人潮都相對比較少，吃起來一定比六日這兩天要輕鬆，也更能從容的品嚐到老玩童的手藝，而且不要太晚來啊～每天的牛肉賣完就是賣完了，沒辦法一直供應到當天營業終了。

老玩童礦坑咖啡

https://www.facebook.com/老玩童礦坑咖啡-991892967507455

02-2495-1728 (不能訂位，現場依序入座)

新北市平溪區靜安路二段11巷 (地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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