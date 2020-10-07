無敵觀海視野、懶人步道！在地人最推的「5大北海岸秘境」　發呆放空一日遊

【圖／文：行遍天下】

在地人推薦最私房的口袋名單，沿著北海岸公路馳騁吹海風發呆，或在山中靜謐的小徑漫步，串起獨樹一格的山海遊程。微鹹海風迎面吹拂，探訪祕境不趕時間，發現最簡單的快樂…

第1站 深澳漁港海天步道

走上深澳漁港邊全長310公尺的觀景步道平台，除了擁抱270度的遼闊觀海視野，還有許多配合在地漁業文化設置如小卷、透抽等相關的可愛公仔；步道盡頭的白色魚骨造型藝術裝置，更成為最熱門的拍照打卡點。到了晚上，步道沿途的燈光裝置亮起，化身為美麗光雕，豐富的色彩形成光浪，與漁火交織，讓深澳因此獲選為全台10大魅力漁港。晚上在此遠眺九份山城夜景，欣賞傳統漁業點點燈火，更添浪漫氛圍。

位置：新北市瑞芳區深澳路深澳漁港旁

深澳漁港是台灣休閒海釣的大本營。

白色魚骨造型藝術裝置在夜晚更顯耀眼。





第2站 深澳鐵道自行車

深澳鐵道自行車往來於八斗子車站到深澳車站，可自由選擇搭乘單趟或來回。騎著由插畫家毛毛蟲設計的馬卡龍色系河豚自行車，沿途可看到北海岸的無敵海景、深澳車站遺址、象鼻岩、深澳漁港；鐵道旁邊的民宅牆面上則有豐富的彩繪：深澳吉祥物豆腐君、象鼻君、山野君當礦工，結合了在地礦區及海邊的特色；還有LED光雕隧道，將舊隧道改造成海底世界，燈光隨著音樂閃爍變化，讓整個隧道成為燈光秀。

位置：新北市瑞芳區建基路二段121號

河豚自行車造型卡哇伊，打造另外一種深度行旅。

鐵道沿途有結合在地意象的彩繪。





第3站 水尾遊憩區

寧靜的小漁港周邊有員潭溪景觀橋，清澈的海水和綿延的沙灘形成觀光景點，經常有人在玩衝浪、SUP(立槳)。左側沿著岸邊走則通往神秘海岸，通往神秘海岸必須穿越過一線天，礁石縫隙極小，望出去只看得到一點點天空，故名「一線天」。由礁石組成的神秘海岸有海蝕、豆腐岩、蜂巢岩等豐富的地形變化，是經由海岸積日累月的拍打、侵蝕所造成。

位置：新北市金山區民生路2號(水尾漁港)

水尾遊憩區有清澈的海水和靜謐小沙灘。





第4站 箴品茶研

三代都在石門種茶的李宗烈，他的無毒茶園復育了日據時期獻給日本天皇的貢茶—阿里磅紅茶，並創立了「箴品茶研」品牌，平日老闆會到茶園，遊客來訪則採預約制。為了推廣茶藝與石門小農栽種的作物，李宗烈每週六舉辦觀海聽濤茶席，商借「北海岸愛之船民宿&餐廳」的面海大露台，並準備樸實質地的麻布當坐墊，配上在地陶藝家製作的茶碗，享用天皇級貢茶，這是項免費活動，歡迎遊客來體驗。

位置：新北市石門區中央路1-25號(觀海聽濤茶席舉辦地點)

電話：02-2896-8109(預約買茶喝茶請上 箴品茶研FB)

茶席體驗，一邊聽海濤一邊品味天皇貢茶。





第5站 麟山鼻步道

麟山鼻是80萬年前火山爆發形成向外海延伸的岬角，目前建有步道可繞麟山鼻岬角一圈，全長約1.4公里，沿途會經過風稜石區、石滬區、麟山鼻漁港。石滬區淺灘中有潮間帶的小生物，如：蟹類、海葵及螺類等；麟山鼻漁港旁則有大片沙灘可供玩水。整條步道非常平緩好走，頭尾兩端各有咖啡館和餐廳可以休憩用膳。

位置：新北市石門區德茂里下員坑(2 號省道23 公里處)

麟山鼻步道平緩好走，沿途可賞海景觀察自然生態。





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