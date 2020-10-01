山海美景盡收眼簾、紅磚茶樓好夢幻！新北4必訪景點報你知

【圖／文：行遍天下】

穿梭蜿蜒山路上，經過歲月所沉澱的遺跡，在地人引領下，清幽小徑處處是驚豔，遙想過往礦山風華的時光，飲一杯清香四溢的茶。

第一站 報時山步道

報時山海拔260公尺，據傳在日據時代設有警報器定時鳴放因而得名。在起伏的小山丘上，設有木製觀景步道，無論哪種年齡層均能輕鬆賞景。步道中的「朝日亭」是欣賞日出的好地方，順著山勢，有棧道引導旅客登上制高點平台，在這裡可將金瓜石、十三層遺址、無耳茶壺山、金水公路、茶壺山與陰陽海盡納眼前，是縱覽全區美景的絕佳地點。

位置：至新北市瑞芳區祈堂路53號勸濟堂上方停車場旁可抵達。

從瞭望台可以一覽陰陽海美景。





第二站 六坑斜坡索道

過去台金公司為輸送礦產及物資設置輕便台車道、空中索道、斜坡索道等運輸工具，位於勸濟堂與十三層選礦場遺址間的六坑斜坡索道便是其中之一，隨IG廢墟打卡風盛行，這處曾湮沒於山林的遺址再次成為遊人所熟知，目前所存的台車軌道長317公尺，從天車間遺址起到本山六坑止，海拔落差約105公尺，坡度45度，走的時候會覺得看不到前方的路，會讓人有種像是要走衝入海中的刺激感！

位置：至新北市瑞芳區祈堂路53號勸濟堂上方停車場旁可抵達。

注意：沿途路況碎石多，下雨天不可行走，老人小孩要特別注意安全外，請以現場狀況公告來決定是否前往。

索道坡度傾斜，走在其上像是雲霄飛車般刺激。

荒廢的索道周邊可一覽山海景。





第三站 山尖古道水圳橋

從九份隔頂公車站出發沿石板鋪設山尖路觀光步道向下走約10分鐘，就可以看到橫越外九份溪三橋上下並立的特殊的「三重橋」景象，最上層是日據時代興建專門運水的水圳橋，昔日將水運至日本礦業製煉廠供冷卻之用，如今隨光陰流逝橋基已呈斑駁，中層則為路人所走的行人橋，而下方溪谷隱密較難看到的小拱橋則是最早興建的古橋梁。

位置：至新北市瑞芳區五號路53號金泉寺後，沿小路可抵達。

「人在橋上過，上下還有橋」的景象也只有這裡才能體會。





第四站 水心月茶坊

這棟保留完整紅磚建築的樓房，原是藝術家洪志勝的私人創作空間，取名「水心月」就是他名字的部首結合，既有意義又充滿詩意。店內不僅嚴選台灣高山茶，更有專人先示範如何正確泡茶，眾多茶點也是融入茶特色，茶的清香透過吃喝，充分在嘴裡散開。布置充滿藝術感，以檜木老料拼接傢俱，連牛車車輪也可以當桌椅，露台外可眺望基隆山與深澳漁港，茶坊不定展出各藝術家的創作，讓水心月不僅是喝茶聊天的地方，更是體驗五感生活美學的處所。

地址：新北市瑞芳區輕便路308號

電話：02-2496-7767

陰雨天時在露台喝茶，可欣賞山嵐氤氳之美。

泡茶所用的茶器是由藝術家洪志勝獨家研發製作。





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