浮誇份量、無限續湯！ 濱江市場美食「新東羊」羊肉料理 必點羊肉炒麵根本是座小山

這家位於濱江市場附近的「新東羊羊肉料理」是出了名的大份量美食，收藏於PEKO的口袋名單已久，也由於一個人根本無法輕易吃完，因此建議三五好友相約進食，點了一份羊肉炒麵，一上桌呈現巨無霸麵山的模樣直讓人驚呼，足足3~4人分享一份都足夠，真的是超猛超浮誇的份量！專門營業晚餐和宵夜的「新東羊」營業至凌晨一點，也成了夜貓子們的最愛！

「新東羊」位在龍江路的巷子裡，鄰近濱江市場，所以歸類在濱江市場美食，若從捷運中山國中站步行過來約莫是15分鐘的路程。

「新東羊」生意非常好，五點一開門就有客人上門，PEKO跟朋友約五點半，才晃了一下，整間店就幾乎8成滿。

新東羊菜單

「新東羊」算是台式熱炒店，但也有賣羊肉爐、羊肉火鍋，不過就PEKO觀察點的客人不多，大多客人都是點羊肉炒麵、羊肉炒飯、羊肉炒米粉，然後看人數點盤青菜或羊肉湯。

「新東羊」的炒青菜是時價，價格會貼在點餐的地方跟牆上的刊版，紙本菜單上是沒有的。

PEKO問店員古早味是什麼，店員說是炒高麗菜加蛋、番茄跟什麼的，突然忘記，知道的朋友歡迎在下方留言，讓PEKO補進文章裡，謝謝。

既然是熱炒店，難免會喝點小酒，若自備酒品「新東羊」會酌收100元的開瓶費，然後提供免費供應冰塊。

點完餐後可以自取醬料跟分食的小碗。

醬料區的部分必拿羊肉末小魚乾辣醬，店員說這可是限量的，晚來就會沒有，聽到這句PEKO立刻裝了一盤，果然到七點半左右還真的沒了。

羊肉肉片湯 100元

羊肉炒麵還沒上桌，羊肉湯就先來了，份量一般，湯頭是藥膳當歸的味道，甘甜順口，重點是可以免費續湯喝到飽。

羊肉末小魚乾辣醬

湯裡的羊肉片頗嫩，拿來沾羊肉末小魚乾辣醬非常對味。

羊肉炒麵 90元

遠遠看店員端過來的時候PEKO真的差點沒叫出來，根本是一座麵山，視覺震撼度直接爆表，不要說兩個人，就算是三個人都未必吃的完這盤羊肉炒麵。

不過PEKO也必須說實話，麵量是很多，但羊肉沒幾片，不過這價格真的非常可以，CP值算高，味道雖稱不上多驚為天人，但可以稱的上是好吃的羊肉炒麵，吃不完的打包回家隔天微波加熱吃也還行。

然後必加羊肉末小魚乾辣醬，加了風味更上一層樓，不過，由於羊肉末辣醬本身也是有辣度，所以建議羊肉炒麵點小辣就好，PEKO就是沒想清楚，點了中辣，結果再加上羊肉末辣醬，整個辣到猛灌湯。

炒螺肉 170元

這道是友人點的，是比較重鹹的下酒菜，因為不是PEKO平常會點的熱炒菜，所以無法評斷這份量跟價位是否算平價。

涼拌羊肚 240元

「新東羊」的羊肚處理得很乾淨，口感爽脆，醬汁是走酸味路線，可惜PEKO個人偏愛熱食，個人心得僅供參考。

格友洪大哥加碼推薦「新東羊」隱藏版餐點，羊肉炒米粉請老闆加豆瓣醬下去炒，有興趣的朋友可以試試看。最後再提醒大家一次，「新東羊」的營業時間是從下午五點到凌晨一點，白天沒開；然後如果你是女孩兒，真心建議四人以上再來，不然光一盤羊肉炒麵或羊肉炒飯可能就直接被KO，真的不要小看麵山的威力。

新東羊-羊肉料理

電話：02 2509 2078

地址：台北市中山區龍江路356巷11號

營業時間：17:00~凌晨01:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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