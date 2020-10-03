一秒回到小時候！ 板橋新埔美食「古早味麵茶」 麵茶碰餅、太白粉冰、麵茶冰沙都想吃

在新北十分一帶經營了十多年的「古早味麵茶」，老闆阿賢是板橋人，因此近期搬遷到板橋。熱愛麵茶的PEKO一發現這個訊息就立即放入了口袋名單，踩點之後發現「古早味麵茶」真的非常古早味，不只賣麵茶、還有太白粉冰，還能吃得到麵茶+碰餅的組合，一入口就讓人一秒回到小時候！

「古早味麵茶」位於文化路一段的巷弄裡，板橋介壽市場的巷底，沒有店面，只是個小攤位。

麵茶糊算是代表性的台灣甜品之一，小時候總會在巷子裡聽到ㄅㄧ ㄅ一的鳴笛聲，然後攤車上就會冒出陣陣白煙，現在幾乎已經消失。

而鳴笛聲就來至圖片上特製的熱水壺，裡頭有著滾燙的熱水，只要往碗裡的麵茶粉一沖，那特有的麵茶香就會撲鼻而來，讓人立刻會開門大喊"給我來一碗"

古早味麵茶菜單

麵茶、杏仁茶、土豆湯、紅茶冰、太白粉

老闆沖泡麵茶的手腳實在太快，PEKO還來不及對焦，滾燙的麵茶就已經跟碰餅親密的在一起了。

「古早味麵茶」不只賣麵茶還有太白粉甜湯，冷熱皆有。看到老闆先在碗裡放了太白粉，接著就加入冷水攪拌，然後再用滾燙熱水沖開，最後用攪拌的木刀快速分切變成固體狀的太白粉塊，整個過程不到1分鐘，就像是變魔術般神奇。

麵茶+碰餅、太白粉冰

麵茶+碰餅 55元

PEKO近期吃了幾家麵茶冰，有的麵茶粉會甜過頭，但「古早味麵茶」 的麵茶甜度適中且蠻香的。雖然菜單上標註麵茶+碰餅的麵茶是稀稀的湯，但其實也還好，比早餐店的米漿還要再濃一些，然後隨著碰餅的吸湯軟化，又會再稠一點，有點像在吃粥的感覺。

太白粉冰 40元

相較麵茶，太白粉冰對PEKO來說比較陌生，知道有這個東西，但印象中沒有吃過，想到本來是粉狀的太白粉，只要加了水就能在一分鐘內變成軟Q的太白粉粿，還挺神奇的。

雖然做法看似簡單，但PEKO覺得還是得要一點經驗功夫，才能製作出口感恰到好處的太白粉粿，口感Q彈的太白粉粿加上糖水、冰塊，真的VERY涮嘴啊！！

上面兩張照片是萬華「涼粉伯」賣的古早味涼粉，如果你跟PEKO一樣喜歡這種古早味甜點，你一定要去吃看看。雖然涼粉也是軟Q軟Q的，但涼粉的原料是地瓜粉，不是太白粉，是說太白粉粿加上麵茶粉也挺好吃的，覺得可以敲碗「古早味麵茶」的老闆新增麵茶太白粉粿的選項，應該會熱賣!!

「古早味麵茶」也有賣麵茶冰，但不是剉冰而是麵茶冰沙，有興趣的朋友可以試試看。

PEKO在網路上找到的麵茶影片，沒經歷過麵茶鳴笛聲時期的朋友，可以透過影片感受一下！！

古早味麵茶

電話：0920-336-627

地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄45號

營業時間：10:30~21:30 周一休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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