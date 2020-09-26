一片單點都行！一人獨享大口吃燒肉　單點單片式大滿足

【圖／文：行遍天下】

愛吃燒肉又喜歡這行業，Jerry乾脆和朋友在林森北路巷弄中開起「吃燒肉 TABE YAKINIKU」，儘管置身台北燒肉店一級戰區，仍顯獨樹一格的「吃燒肉」，創店靈感來自於日本東京、大阪的新形態燒肉店「可以一片片單點」，客人可嘗試不同部位的肉質，吃到喜歡的再加點，避免踩地雷，亦不浪費食物。由於吃燒肉並不便宜，單點燒肉店也讓消費者能用更彈性的預算享受更多肉肉的美味。

想吃燒肉、想一次品嘗不同部位的牛肉，都能在吃燒肉得到滿足，一個人愛點什麼就點什麼、愛坐哪裡就坐哪裡。

店內風格鮮明，Jerry請朋友將牛肉分解，畫成未來感的機械牛。

自己就是老饕的Jerry，嚴選日本和牛、美國牛、澳洲牛等頂級食材，換肉速度之快，菜單也來不急更新，回頭客最愛嘗到不同牛肉的驚喜，一片片單賣的優勢在於一塊很小的肉也能上桌，當然，menu上的牛肉也可以各來一片，享受從頭吃到尾的滿足感，烤好的牛肉，再搭配8小時熬煮，富含牛骨高湯、蘋果、洋蔥甜味的烤肉醬，口感軟嫩或Q中帶嫩，香味都十分濃郁。除了燒肉，今晚還想吃什麼？擁有15年中餐經驗的廚師Derrick擅長台式創作料理，只要有食材，各種熱炒店的鹹蛋苦瓜、韭菜炒豬肝，都能快速上桌，充滿鑊氣的下酒菜，吃起來就和燒肉一樣過癮。

日本和牛上蓋肉╱150元、澳洲和牛肝連(橫膈膜) ╱120元、牛舌厚切 ╱300元╱美國牛去骨牛小排80元。

韭菜炒豬肝╱150元、和牛蛋炒飯╱180元：把熱炒店的特色菜轉換成店內獨有的口味，也是吃燒肉的魅力所在。

店內僅有15個客席，全是吧台座位，一個人也提供一個爐子。





景點介紹

TABE Yakiniku 吃燒肉

地址：台北市林森北路119巷20號

電話：02- 2511-0809

網址：@tabeyakiniku

營時：18:00～24:00，週日公休





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