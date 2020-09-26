一片單點都行！一人獨享大口吃燒肉 單點單片式大滿足
【圖／文：行遍天下】
愛吃燒肉又喜歡這行業，Jerry乾脆和朋友在林森北路巷弄中開起「吃燒肉 TABE YAKINIKU」，儘管置身台北燒肉店一級戰區，仍顯獨樹一格的「吃燒肉」，創店靈感來自於日本東京、大阪的新形態燒肉店「可以一片片單點」，客人可嘗試不同部位的肉質，吃到喜歡的再加點，避免踩地雷，亦不浪費食物。由於吃燒肉並不便宜，單點燒肉店也讓消費者能用更彈性的預算享受更多肉肉的美味。
自己就是老饕的Jerry，嚴選日本和牛、美國牛、澳洲牛等頂級食材，換肉速度之快，菜單也來不急更新，回頭客最愛嘗到不同牛肉的驚喜，一片片單賣的優勢在於一塊很小的肉也能上桌，當然，menu上的牛肉也可以各來一片，享受從頭吃到尾的滿足感，烤好的牛肉，再搭配8小時熬煮，富含牛骨高湯、蘋果、洋蔥甜味的烤肉醬，口感軟嫩或Q中帶嫩，香味都十分濃郁。除了燒肉，今晚還想吃什麼？擁有15年中餐經驗的廚師Derrick擅長台式創作料理，只要有食材，各種熱炒店的鹹蛋苦瓜、韭菜炒豬肝，都能快速上桌，充滿鑊氣的下酒菜，吃起來就和燒肉一樣過癮。
景點介紹
TABE Yakiniku 吃燒肉
地址：台北市林森北路119巷20號
電話：02- 2511-0809
營時：18:00～24:00，週日公休
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