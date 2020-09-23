浮潛、SUP、獨木舟！ 東北角「龍洞」浮潛資訊 & 龍洞灣附近景點最新玩法

這個夏天你去海邊玩水了嗎？還沒有的話快抓住夏天的尾巴，跟小編一起來看龍洞灣海洋公園有什麼好玩的。 龍洞灣是東北角海岸風景區裡最大港灣，在清澈安全的水域中從戲水池、浮潛、SUP到潛水通通都有的玩。除了龍洞灣海洋公園，小編加碼介紹東北角美食和附近景點，OK拿出你衣櫃裡塵封的泳衣去享受夏天吧！

東北角龍洞灣海洋公園介紹

▲東北角龍洞灣海洋公園。（圖／longdong_ocean_park, Instagram）

說到北部的玩水景點就不能錯過東北角龍洞灣海洋公園，園區內除了可以在潮間帶欣賞海洋生態，還可以體驗龍洞獨木舟、龍洞SUP、龍洞浮淺。玩水玩累了還能在龍洞灣海洋公園內烤肉，不想BBQ的朋友也可以去龍洞灣公園海景咖啡廳吃簡餐，諸多設施和美食讓你在龍洞灣待上半天不成問題。

東北角龍洞灣水上活動一覽

東北角龍洞灣水上活動推薦＃1 龍洞灣海洋公園浮潛

▲龍洞灣海洋公園浮潛。（圖／longdong_ocean_park, Instagram）

浮潛是海上活動中比較輕鬆好上手的，對於不會游泳、游泳不會換氣的朋友來說浮潛是很不錯的選擇。初次浮潛的朋友可以參加龍洞灣海洋公園服務區提供的浮淺課程，價位為90分鐘800元。

東北角龍洞灣水上活動推薦＃2 龍洞灣海洋公園SUP立槳

▲龍洞灣海洋公園SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年最夯、最火紅的水上活動非SUP立槳莫屬，透過一槳一板的協調就能享受海洋時光。介於獨木舟與衝浪間的SUP立槳可以坐著划、躺著划、站著划，初次體驗SUP立槳的朋友在教練的指導下很快就能上手囉~

東北角龍洞灣水上活動推薦＃3 龍洞灣海洋公園獨木舟

想去玩水又不想弄得全身濕的朋友，獨木舟是挺不錯的選擇，兩人一艘獨木舟互相協調配合就能在水中前進欣賞龍洞灣之美。龍洞灣因灣岸弧形有如蛟龍盤據而得名，砂岩所構成的突出龍洞岬是海岸的一大特色，龍洞灣海洋公園的壯麗之美是北台灣沿岸地形重要的代表之一。

東北角龍洞灣水上活動推薦＃4 龍洞灣海洋公園潛水

▲龍洞灣海洋公園潛水。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在新北是貢寮的龍洞鼻頭角，因為穩定的海流、風光明媚的景觀、美麗多元的海底生物，成為北台灣的潛水聖地。然潛水這項水項活動相較於浮潛的難度更高，建議去龍洞浮潛的朋友跟著教練一起下潛更適合一些。沒有浮潛證的朋友在安全的海域、適當的深度、專業的帶領下也可以享受潛水的美好。

東北角龍洞灣水上活動推薦＃5 龍洞灣海洋公園戲水池

帶小朋友來海邊玩水最擔心的就是小孩不諳水性，或在海中不安哭鬧等狀況。龍洞灣海洋公園內還有安全的天海水戲水池能讓小孩開心、家長安心。

龍洞浮潛裝備與注意事項一覽

東北角龍洞浮潛裝備清單

東北角龍洞浮潛裝備＃1 面鏡呼吸管

面鏡呼吸管是浮潛時非常重要的裝備，戴一般的蛙鏡或只有面鏡無呼吸管的話，就必須一直起來換氣。沒有這個裝備的朋友也不用擔心，龍洞灣海洋公園有出借的服務。

東北角龍洞浮潛裝備＃2 防寒衣/水母衣

視季節與水溫來選擇要穿防寒衣還是水母衣，防寒衣主要是提供潛水活動和冬季水上活動穿的。水母衣則是提供游泳、浮潛、天氣微涼下水時穿的。如果夏天去龍洞灣浮潛的話穿水母衣就可以了，穿水母衣的目的是能預防曬傷和水母螫咬。

如果沒有水母衣的朋友可以選擇用租的，或者直接穿快乾的緊身運動褲leggings下水，多半緊身運動褲的材質與水母衣相近為聚酯纖維和人造纖維，下水前不訪看一下自己的leggings是否可以下水喔~

東北角龍洞浮潛裝備＃3 防滑鞋

浮潛多半是在淺水區，穿著防滑鞋或著蛙鞋不只能方便在水裡前進，還可以防止被珊瑚礁刮傷。沒有防滑鞋的朋友也可以穿著水陸兩用鞋下水。

東北角龍洞浮潛裝備＃4 救生衣

不會游泳的朋友是「可以」浮潛的，不瞞大家說小編小時候也是先會浮潛才學游泳的。不過不會游泳的朋友或著浮潛時間長的人就一定要記得穿著救生衣。

東北角龍洞浮潛裝備＃5 隱形眼鏡

龍洞灣海洋公園內有提供有度數的面鏡，但是下水浮潛沒有防水袋裝眼鏡的朋友，上岸後要帶著面鏡回到置物櫃拿眼睛實在不太舒服，小編建議有近視的朋友可以戴隱形眼鏡後再搭配無度數的面鏡喔！

東北角龍洞浮潛裝備＃6 毛巾盥洗衣物

在龍洞灣享受海底世界的美麗、海水的清澈和夏日的氛圍後就要準備上岸啦！準備的衣服跟毛巾可以放在盥洗室的投幣置物櫃，費用為20元。

東北角龍洞浮潛注意事項

東北角龍洞浮潛注意事項＃1 請勿穿著會吸水的衣物

拜託千萬別穿日常的棉質衣服或牛仔布料下水，到水中這些布料會快速吸水讓衣物變得很重，在水中前進會造成不便甚至是影響自身安全。

想穿比基尼又想搭罩衫的水女孩，到底能否把罩衫穿到海裡面呢？小編建議依濕的程度來判斷。如過要潛水、浮潛這種全身都要浸到水裡的水上活動就別穿，但如果是划獨木舟或SUP沒有要下到水中的話可以做搭配，但仍建議穿著快乾、非100%純棉的衣物以免意外落水時造成困難。

東北角龍洞浮潛注意事項＃2 請勿觸摸海裡的生物

為了我們的海洋和美麗的生態請勿觸摸海裡的生物，尤其當我們不知道那些生物有沒有毒時更不可以碰。

龍洞浮潛注意事項＃3 請別擦化學性防曬

夏天去海邊最擔心的就是曬黑甚至是曬傷，所以防曬是非常重要的，著薄的水母衣是最理想的防曬方式。但是如果你跟小編一樣想在海裡拍美美的泳裝照，建議用途防曬的方式隔離紫外線。

麻煩到海邊的朋友為了海洋生物的健康，避免珊瑚白化拜託不要塗化學性防曬，到一般的藥妝店購買「海洋友善防曬」或「物理性防曬」即可。覺得這些防曬品太貴的朋友，小編推薦使用「食用級的椰子油」塗抹身體也能達到很不錯的防曬效果。

東北角龍洞浮潛注意事項＃4 請別獨自下水浮潛

即便會游泳還是盡量避免獨自下水，畢竟海裡的變幻莫測，身體的狀況也可能因為當天體力的不同而有所差異，結伴同行還是相對安全一些。

東北角龍洞浮潛資訊

龍洞灣海洋公園門票

全票：120元

優待票：12歲以下，65歲以上

團體票：80元(30人以上)

免費：3歲以下

浮潛配備租借

面鏡/蛙鞋(4hr：100元)

防滑鞋/救身衣(4hr：50元)

潛水衣(4hr：150元)

全套租借(4hr：600元)

東北角龍洞灣附近景點一覽

東北角龍洞灣附近景點推薦＃1 東北角象鼻岩

▲龍洞灣附近景點推薦-象鼻岩SUP。（圖／sivanxie, Instagram）

東北角的玩水景點除了龍洞外也非常有名的就是象鼻岩，海石門、海石柱、海蝕洞等地形都能在深澳象鼻岩一覽無遺，雄偉的峭壁、巨大的海石搭配碧海藍天都是大自然的饋贈。清晨天未亮時划著獨木舟享受破曉時的感動，這份可貴只有體驗過才懂。

東北角龍洞灣附近景點推薦＃2 濂洞國小

▲龍洞灣附近景點推薦-濂洞國小。（圖／gelsey0303, Instagram）

到了東北角除了玩水上活動其實還有很多地方可以去走走，距離龍洞灣車程不到15分鐘的濂洞國小，校內有超可愛的海洋風溜滑梯，校外還有如同同日劇場景般的海景階梯。結束濂洞國小的行程後可以去車程10分鐘就到的報時山看浪漫的日落時分。

東北角龍洞灣附近景點推薦＃3 草嶺古道

▲龍洞灣附近景點推薦-草嶺古道芒花。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

距離龍洞灣海洋公園車程約30分鐘的草嶺古道，是一條飽含歷史故事、富有山海之美的一條古道，草嶺古道為淡蘭古道的其中一段，全長約8.5公里秋季來臨時山頭大片的芒草頗有滄桑之美，步道整體來說非常平緩好走，想到東北角兩天一夜的朋友，可以把草嶺古道跟龍洞灣海洋公園安排到旅程裡，享受上山下海健康的自然假期。

東北角龍洞灣附近景點推薦＃4 瑞芳侯硐貓村

▲龍洞灣附近景點推薦-瑞芳侯硐貓村。（圖／joe_yu_traveling, Instagram）

被CNN選為全球6大賞貓景點的瑞芳侯硐貓村，除了有超可愛的街貓道出趴趴走之外，還有許多貓咪咖啡廳、文創小店，純樸的小鎮氛圍如同大台北的世外桃源。從龍洞灣開車到貓村車程需要40分鐘，建議沿途可以停靠黃金瀑布、黃金博物館稍作休息。

▲龍洞灣附近景點推薦-貓村。（圖／peipei0718, Instagram）

東北角龍洞灣附近景點推薦＃5 南雅奇岩區

▲龍洞灣附近景點推薦-南雅奇岩區。（圖／iamyiyi____1997, Instagram）

從龍洞前往象鼻岩的路上可以順遊南雅奇岩，南雅奇岩區裡千奇百怪、形狀各異的岩石是東北角的一大特色，像極了彩繪紋路般的石頭令人不經讚嘆大自然的鬼斧神工。

東北角龍洞灣附近景點推薦＃6 金瓜石十三層遺址

▲龍洞灣附近景點推薦-金瓜石十三層遺址。（圖／shengkai_travel, Instagram）

東北角與北海岸之美由自然風光跟復古景點組成，距離龍洞灣約13分鐘車程的金瓜石十三層遺址，曾是台灣採礦時期最大選礦場所，廢墟風的歷史景點讓此地有台板馬丘比丘之稱，晚上打燈的金瓜石十三層遺址別有一番古色古香的味道，挺適合晚上來看夜景的。

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