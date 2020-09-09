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台北唯一森林系書店！佔地百坪、隱身大安森林公園旁 新開幕「森大青鳥」好忘憂
文青必看！鄰近大安森林公園，有間近百坪森林系書店，在9月1號全新開放了！走進這裡，平時忙碌的步調也跟著慢了下來，沐浴在森林中閱讀，相當愜意而療癒呢！
青鳥文化的第五家書店「森大青鳥」位於大安森林公園內，9月1日起試營運，將於10月17日正式開幕！店內主要以「自然生態」為主，因此在提供的選書、講座與活動的方向，都與生態息息相關。大片的落地窗，能輕鬆的飽覽窗外公園內的生態美景，像是攀爬樹梢的松鼠、各式翱翔的鳥類，邊閱讀的同時也帶領讀者感受森林的美好！
店內環境近百坪，也充滿的綠色植栽，舒適之餘也增添不少優雅氣息。 同時「森大青鳥」也可以用餐、喝咖啡，讀累了也能享用美食，非常適合窩在角落，享受一個寧靜無人打擾的下午！試營運期間還有與「有肉植物」聯名合作，只要消費還能領取一盆多肉植物喔！
店家資訊地址：台北市大安區信義路三段59號2樓 （大安森林公園捷運6號出口）營業時間：10:00-18:00
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