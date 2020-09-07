凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

是什麼樣的神秘美食，在還沒開張就已湧現滿滿人潮？這些店家是歷史悠久的古早味老店，料多新鮮又實在卻有著平民價格，CP值破表！若你半夜肚子餓，卻不知道要吃什麼，快來看看有哪些在地人激推的美食：

士林生炒羊肉

這家位在士林夜市巷弄美食，是半夜才會突然現身的神秘路邊攤，才一開門就高朋滿座。店內簡單的只販售二樣食物：白飯與炒羊肉，因為這可是店家相當自信的獨家料理！獨特的醬汁，除了一點沙茶味還帶有一些特殊香氣，一口羊肉、一口白飯，飯不知不覺就會吃光了呢！

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店家資訊地址：台北市士林區大東路21-3號營業時間：00:30-3:30

俞家清魚湯

在基隆港旁有家半夜才開始營業的清魚湯，也是當地人的愛店。招牌「清魚湯」有清湯與味增湯的口味選擇，因為比鄰海港，魚肉品質好也相當新鮮！除了湯鮮之外，最厲害的部分是沒有魚肉的部分沒有刺，透過薑絲將腥味去除，只留下滿嘴的鮮甜。

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店家資訊地址：基隆市中山區人安街131號營業時間：01:30-09:30

阿國甜不辣麻辣麵線

「阿國麵線」是板橋小有知名度的在地美食，店內只賣麵線、甜不辣兩種品項。招牌麻辣麵線放了滿滿又入味的滷大腸，再加上辣蘿蔔、蒜蓉醬提味，香氣十足，愛吃辣的朋友絕對不會失望！湯頭也提供了不辣的選項，不吃辣也能選擇較清淡的柴魚口味。

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店家資訊地址：新北市板橋區館前東路23-25號營業時間：22:00-4:00

柳家涼麵

這家開業超過50年頭的老店，過去是半夜兩點開賣，需要三更半夜前往才吃得到。但近期提早到10:30開店，又更容易享用到美食了呢！

這家涼麵特別的地方在於獨門醬汁，不同一般涼麵加芝麻醬的濃稠感，「柳家涼麵」口味清爽，清淡卻不無聊，加上半熟荷包蛋，融合在麵條中味蕾也多了一道柔順的層次感。另外必吃的小菜是燙豬肝，常常一開店沒多久就售罄了，豬肝被處理的超級軟嫩，有機會的話一定要嘗試看看！

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店家資訊地址：台北市松山區光復南路21之1號營業時間：10:30~8:00

阿財虱目魚

萬華超夯的排隊美食「阿財虱目魚」，早已是觀光客的必踩點店家之一！店內著名的虱目魚料理，提供煎、煮、滷三種烹調方式的品項，都相當好吃！煎魚肚又香又酥，擠上一點檸檬，增添不少清爽感。魚肚湯鮮甜肉質軟嫩，搭配芥末醬油，相當對味。

圖／IG@joyce71、@macauzoe授權

店家資訊地址：台北市萬華區內江街53號營業時間：22:00–05:00

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