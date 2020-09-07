快訊

【碩班廢不廢／上】台大教授倡議廢碩班：莫成台積電職前訓練所

傳中芯被列黑名單 外資喊買這三家台廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@192_dudu、@_fen_0000授權
圖／IG@192_dudu@_fen_0000授權

是什麼樣的神秘美食，在還沒開張就已湧現滿滿人潮？這些店家是歷史悠久的古早味老店，料多新鮮又實在卻有著平民價格，CP值破表！若你半夜肚子餓，卻不知道要吃什麼，快來看看有哪些在地人激推的美食：

士林生炒羊肉

這家位在士林夜市巷弄美食，是半夜才會突然現身的神秘路邊攤，才一開門就高朋滿座。店內簡單的只販售二樣食物：白飯與炒羊肉，因為這可是店家相當自信的獨家料理！獨特的醬汁，除了一點沙茶味還帶有一些特殊香氣，一口羊肉、一口白飯，飯不知不覺就會吃光了呢！

圖／IG@_fen_0000授權
圖／IG@_fen_0000授權

店家資訊
地址：台北市士林區大東路21-3號
營業時間：00:30-3:30

俞家清魚湯

在基隆港旁有家半夜才開始營業的清魚湯，也是當地人的愛店。招牌「清魚湯」有清湯與味增湯的口味選擇，因為比鄰海港，魚肉品質好也相當新鮮！除了湯鮮之外，最厲害的部分是沒有魚肉的部分沒有刺，透過薑絲將腥味去除，只留下滿嘴的鮮甜。

圖／IG@ichiro.chen授權
圖／IG@ichiro.chen授權

店家資訊
地址：基隆市中山區人安街131號
營業時間：01:30-09:30

阿國甜不辣麻辣麵線

「阿國麵線」是板橋小有知名度的在地美食，店內只賣麵線、甜不辣兩種品項。招牌麻辣麵線放了滿滿又入味的滷大腸，再加上辣蘿蔔、蒜蓉醬提味，香氣十足，愛吃辣的朋友絕對不會失望！湯頭也提供了不辣的選項，不吃辣也能選擇較清淡的柴魚口味。

圖／IG@ruru741212授權
圖／IG@ruru741212授權

店家資訊
地址：新北市板橋區館前東路23-25號
營業時間：22:00-4:00

柳家涼麵

這家開業超過50年頭的老店，過去是半夜兩點開賣，需要三更半夜前往才吃得到。但近期提早到10:30開店，又更容易享用到美食了呢！

這家涼麵特別的地方在於獨門醬汁，不同一般涼麵加芝麻醬的濃稠感，「柳家涼麵」口味清爽，清淡卻不無聊，加上半熟荷包蛋，融合在麵條中味蕾也多了一道柔順的層次感。另外必吃的小菜是燙豬肝，常常一開店沒多久就售罄了，豬肝被處理的超級軟嫩，有機會的話一定要嘗試看看！

圖／IG@suyuching授權
圖／IG@suyuching授權

店家資訊
地址：台北市松山區光復南路21之1號
營業時間：10:30~8:00

阿財虱目魚

萬華超夯的排隊美食「阿財虱目魚」，早已是觀光客的必踩點店家之一！店內著名的虱目魚料理，提供煎、煮、滷三種烹調方式的品項，都相當好吃！煎魚肚又香又酥，擠上一點檸檬，增添不少清爽感。魚肚湯鮮甜肉質軟嫩，搭配芥末醬油，相當對味。

圖／IG@joyce71、@macauzoe授權
圖／IG@joyce71@macauzoe授權

店家資訊
地址：台北市萬華區內江街53號
營業時間：22:00–05:00

延伸閱讀：

動物迷必朝聖！ 4家療癒系「動物咖啡廳」 與獅子王「丁滿」、大嘴鳥、刺蝟親密互動零距離

桃園肉控出發！299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」4人同行1人免費，限定3日快卡位

老店 古早味 士林夜市 在地美食 虱目魚

相關新聞

凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

是什麼樣的神秘美食，在還沒開張就已湧現滿滿人潮？這些老字號美食，料多新鮮又實在卻有著平民價格，CP值破表！當你半夜肚子餓不知道要吃什麼，有什麼推薦的選擇呢？快來看看有哪些在地人激推的美食：

淡水5大新秘境一次暢遊！洗版IG的海際線公路必朝聖，探索全台最北崁頂站

自從新北淡海輕軌通車後，許多原本塵封於當地居民心中的夢幻美景也漸漸被挖掘、躍上各大社群版面，不少人沿著淡海輕軌的路線，玩出了專屬自己的淡海海灣攻略！其中已變成台灣最北捷運站的「崁頂站」周邊更是有不少秘境爆紅，趁著休假趕緊來一趟輕軌之旅吧！

食不厭美食＋神秘海岸！ 鑽進金山小鎮秘境 感受多樣人文風情

有悠久年代故事的磺港，保有純樸的漁村風貌，更因礦藏豐沛的硫磺資源，創造珍貴的金山「蹦火仔」捕魚法，也同時在日治時期，為販售豐收的漁獲，而開闢出一條以磺港為起點的「魚路古道」，便於讓漁販能挑著魚，翻山翻嶺走到陽明山擎天崗、士林一帶販售，如今這條往返金山和台北，舊稱金包里大路的魚仔路古道

大稻埕半日約會提案！「玩手作、逛選品、品咖啡、小酒館。」感受老派約會的魅力

周末就跟另一半約在這邊，來場老派約會吧！ 大稻埕一直是台北地區充滿愛情氛圍的文藝天地，隱藏巷弄中文青咖啡館、異國風小酒館，吸引許多時髦的年輕男女造訪，加上香火鼎盛的月老信及周邊一系列以愛情為主題的商

全新歐風「2D咖啡廳」新北旗艦店登場！走進漫畫世界賞KUSO版名畫、2D教堂

還記得5月份引爆朝聖潮的咖啡廳「2D Taiwan」嗎？隱身師大商圈的店面憑藉黑白繪製、如同置身漫畫世界的特色風格，未開幕就火速成為熱門打卡主角。如今絕美2D咖啡店宣佈插旗新莊，全新新北旗艦店即日起試

全台最大「我家牛排」中和新開店！ 超狂「80種Buffet」無限吃只要290元

「我家牛排」在台已經成立超過30年，是台灣知名大型牛排店，主打許多肉排與Buffet自助吧，相信不少民眾都曾造訪過這家平價牛排店。這回在新北市中和區新展店，裝潢格局大提升，佔地超過200坪，擁有240個座位區，其中最大亮點是自助吧台提供超過80種的餐點無限享用，讓不少牛排饕客甫於八月新開幕，就狂衝一波了！

燦爛漁火場面！新北金山八景之一　全世界僅有百年傳統磺火捕魚法

隱身在熱鬧的金山老街背後，有一座約300多年歷史的老漁港「磺港」，相傳是16世紀西班牙占領時期，作為硫磺運輸港口而得名，並以自古流傳的巴賽族原住民「焚寄叉手網漁法」，俗稱「蹦火仔」來補撈魚。在每年夏季的數月裡，夜行出海的漁船會燃燒加水的磺石（電土）點亮海面，運用趨光性誘集吸引青鱗魚、苦蚵魚，隨著閃爍亮光躍起數萬隻魚，而擁有像銀河天星一樣的輝煌漁火場面，在2015年被登錄為新北市文化資產。

雙北3處恐龍出沒！ 擬真7尺恐龍、超萌馬卡龍寶寶現身都市叢林

拍恐龍景點只想到遊樂園嗎？以下特搜新北3處恐龍景點，從超擬真7尺恐龍，至萌萌可愛的粉嫩馬卡龍，讓你這個暑假拍的有趣又過癮！

最美的七夕橋、歡樂都會公園！ 探索「三重蘆洲」一日遊&情人節行程推薦

身為板橋人的我，對於隔著淡水河的三重蘆洲感到相當陌生，彷彿是另一個世界，但在實地探訪後，我發現其實是個適合居住的地方，在這裏有個大人小孩都愛的新北都會公園，假日總是圍繞著孩子們的笑聲，洋溢著幸福的氛圍，還有充滿眾多美食的三合夜市，滿足你味蕾的需求，不如就跟著ReadyGo的步伐，一同去探索三重蘆洲那些沒被看見的美吧！

瀑布美景、隱藏版景點全都有！「三峽景點美食」懶人包，週末去踏青

週末假期不知道去哪裡嗎？位於新北的三峽最初的雛形是早期來台灣開墾的移民，沿著淡水河至大漢溪畔的三峽地區開墾形成的村落，也是在台灣光復後才改為三峽鎮。三峽老街是目前台灣保存最完整的老街，隨處可見的拱形的紅磚走廊和巴洛克風格建築，是日本殖民時代殘存的記憶；本期小編就帶大家來看看三峽有哪些人氣景點和好吃的美食，一起看下去吧！

IG打卡限時美景！ 摩洛哥式「純白系建築」藏身士林 期間限定只到8月底

士林基河路旁，有座神秘的純白建築，長長的迴廊與白色拱門相當吸睛，營造出濃厚的異國氛圍，一瞬間就成為IG熱門打卡景點！

淡水又多一處新秘境！盤點淡海輕軌崁頂站必去4大景點，洗版IG海際線公路原來在這裡！

週末還不知道要去哪玩嗎？自從新北淡海輕軌通車後，不少愛玩的朋友沿著淡海輕軌的路線，接連開發周遭的遊玩行程，而除了洗版IG的幾米彩繪車站，近期位在淡海輕軌「崁頂站」周邊的隱藏秘境突然在網路上爆紅，讓網友們紛紛喊著：想趕快去拍照打卡～不過崁頂站不僅有人人口的隱藏版景點，周圍沿岸的遊玩景點也是不少人在IG熱議的卡點，聽到這裡還不快收拾準備出發！

熱門新聞

桃園才不是美食沙漠！超人氣「桃園美食精選」 雲南料理、客家湯圓必吃

凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

爆量肥蚵＋鮮蝦鋪好滿！桃園龜山「痛風魯肉飯」史上最浮誇　加整顆生蛋黃狂流口水

睡在北歐童話星空下！南投「獨棟玻璃屋」隱身山林，絕美秘境如置身芬蘭

顛覆台東人印象？台東10大必吃早餐店網友票選出爐

狂洗版IG的新竹養生系餐廳「八二親食」　擺盤超精緻、二訪要吃爆甜點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。