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敲出你的中秋平安龜！迪化街百年老店「傳統漢餅」自己動手作
【圖／文：行遍天下】
一早，迪化街百年老店「李亭香」2樓的餅藝學苑就不斷傳出歡笑聲，進行中的「幸福平安龜敲敲樂」漢餅DIY體驗，授課老師正在攪拌麥芽和花生粉，備妥平安龜的製作食材。
接著示範花生粉包裹芝麻餡、填入迷你版的模具加以塑型，最後用力一敲，一隻隻可愛又生動的平安龜就完成了。這種用來慶祝神明生日的傳統大型平安龜，縮小成Q軟不黏牙的漢餅點心後，便可一口茶、一口平安龜，細細品味傳承5代的老店待客之道，寓教於樂的敲敲樂、動手做，也為親子互動增添溫馨樂趣，百年老店不是一成不變，而是時時在變！
翻轉傳統
李亭香餅藝學苑
地址：台北市大同區迪化街一段309號2樓
電話：02-7746-2200#103李小姐
網址：leetingxiangcakecollege.liteshop.tw
營時：週一至五10:00–17:00
體驗：請先電話洽詢
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