敲出你的中秋平安龜！迪化街百年老店「傳統漢餅」自己動手作

身為板橋人的我，對於隔著淡水河的三重蘆洲感到相當陌生，彷彿是另一個世界，但在實地探訪後，我發現其實是個適合居住的地方，在這裏有個大人小孩都愛的新北都會公園，假日總是圍繞著孩子們的笑聲，洋溢著幸福的氛圍，還有充滿眾多美食的三合夜市，滿足你味蕾的需求，不如就跟著ReadyGo的步伐，一同去探索三重蘆洲那些沒被看見的美吧！

2020-08-22 12:00