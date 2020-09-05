淡水5大新秘境一次暢遊！洗版IG的海際線公路必朝聖，探索全台最北崁頂站

目前已取代掉淡水站成為全台最北捷運站的「崁頂站」近來許多週遭的祕密景點被大量挖掘，海天一色的美景更是大大吸引許多都市人的眼球，直喊想趕緊放假去好好放鬆，究竟崁頂站周邊有什麼隱藏版景點呢，趕緊來瞧瞧。

▲圖片來源：IG @3more_hi4

海天一線的絕美公路 / 淡水藍海大道

台東的太麻里車站、苗栗通霄落日大道兩者都為知名的「藍海大道」打卡熱點，但若你是生活在台北的朋友可能都稍嫌太遠，不過現在你想賞見這片一望無際的夢幻海景，再也不必特地跑得大老遠，位於淡水區內全新的「藍海大道」秘境可謂近期竄起的IG新秀，筆直的道路盡頭就是蔚藍的海洋，海天一色的美景讓人紛紛陶醉其中。

▲圖片來源：IG @3more_hi4

走在大道上，左邊整齊劃一的路燈加上右邊盛開的棕梠樹，搭配筆直道路的盡頭那海天一色的美景，不同色調還能自由切換成不同的特色美照，近期也順理成章成為許多攝影愛好者的取材場景。

▲圖片來源：IG @k_w_hsiao

整體療癒又絕美的風光真的相當適合休假時來踏青走走，體驗平時無法接觸的清爽海景，其中周邊還有「台2乙自行車道」海邊值得順遊，不妨選個適合的好天氣去感受當地的浪漫景致、散散心，若你本身就是海景控，那就趕緊出發吧。

▲圖片來源：IG @3more_hi4

淡水藍海大道

地址：新北市淡水區新市五路一段126號（鄰近萊爾富淡水後洲店）

絕美夕照搭配清爽海風 / 海尾仔沙灘

拍完了絕美公路仍讓你不滿足，想藉由這趟難忘的海景行程佔據你的手機記憶體嗎，那麼何不沿著周邊的濱海自行車道繼續一路探險下去？順著崁頂站旁的濱海自行車道，就可前往這處賞海達滿分的私藏景點「海尾仔沙灘」囉！

▲圖片來源：IG @penchi.7

這處療癒的沙灘與海景不僅是你放鬆身心的好去處，在接近黃昏時更能在這處海灘上看見淡水的夕陽，整體浪漫的景色也因此吸引了不少情侶前往朝聖。

▲圖片來源：IG @charlie_sonya14

若你本身對海景就有無可抗拒的愛好、喜歡享受戶外活動，那麼不妨搭乘淡海輕軌到崁頂站，在這邊租台Ubike，順著涼爽宜人的微微海風，一同將此處浪漫到不行的夢幻景觀成為你記憶裡的珍藏吧。

壯闊千手大佛絕對值得一訪 / 緣道觀音廟

除了絕美公路、浪漫海景外，淡水其實還有許多你不知道的祕密景點等著你朝聖，其中有一處是從陽明山往淡水方向下山能望見的一座巨大千手觀音，其千手持各種法器的莊嚴之容，更是獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證，就這樣屹立於北海岸，成為了搶眼的新地標，目前雖只有假日開放遊客入內觀賞，但這麼厲害又驚艷的場景，到北海岸旅遊你怎能輕易錯過呢？

▲圖片來源：IG @plant_hui

但來朝聖的朋友們也要注意一件事，其實廟宇最新參拜的地方是在地標上的「淡水緣道觀音廟」，但超驚人的「千手觀音像」其實是位於另一端的園區，想過去一探究竟的朋友們可別搞混囉。

▲圖片來源： 緣道觀音廟 粉絲專頁

「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」整體為高30.3公尺，寬35.9公尺的大佛，無論遠近距離觀察都能發現祂不同的美，除了獲得金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」認證外，更獲得了國際上154項藝術競賽的殊榮！

▲圖片來源： 緣道觀音廟 粉絲專頁

除此之外緣道觀音廟內更有個奇特的參拜香「十全十美香」，十香分別為供佛香、感情香、健康香、平安香、貴人香、孝親香、子孫香、功名香、財運香、事業香，但這獨特的香還不是人人都可拜，除了每日限量，還必須連續擲出「聖筊」才能獲得，若有機會一定要來參拜看看。

▲圖片來源：IG @plant_hui

撇除掉宗教信仰，園內除了能一睹金氏世界紀錄的大佛外，櫻花祭時園區內還有種植八重櫻、吉野櫻等，種種美到不行的綜合饗宴，精采絕倫絕對值得你來一賞！

緣道觀音廟

地址：新北市淡水區安子內3號

交通資訊：於淡海輕軌「新市一路站」出口附近成立「菩提精進站」，專門提供「菩提法座」免費接駁車往返緣道觀音廟之服務。但如遇本寺廟特殊慶典活動，感謝諸位大德結緣參與，惟可能造成久候，敬請見諒。詳細交通資訊： https://bit.ly/2QvwP8S

綜合百貨、飯店及藝文活動新型態淡水地標 / 滬尾休閒園區

去年由新北市政府、中央國產署及民間將捷集團共同開發的「淡水滬尾藝文休閒園區」，在經過一段時間的洗鍊後，如今也成了淡水當地知名的地標之一，不僅結合了飯店、百貨、電影商城、餐廳、展演場所和文化戲台等六大特色，更是新北市第一座新型態的休閒園區。

▲圖片來源： 滬尾藝文休閒園區 粉絲專頁

▲圖片來源： 滬尾藝文休閒園區 粉絲專頁

搭配淡水老街、漁人碼頭、紅毛城及雲門舞集等重要景點，讓此處的觀光價值發揮到最大程度，同時也因絕佳的地理位置，讓無論是遠道而來的遊客或是當地居民停車都相當便利，大大解決一般人對於觀光勝地停車的詬病與困擾。

▲圖片來源： 滬尾藝文休閒園區 粉絲專頁

整體偌大的建築光想好好全部逛完就得從早上逛到天黑，其中向晚時搭配夕陽輕輕灑落，遠處的觀音山、淡水河濱相互輝映，整體浪漫程度可說是相當濃厚，若喜好比較靜態、室內的購物行程，也可以考慮看看喔！

▲圖片來源： 滬尾藝文休閒園區 粉絲專頁

滬尾休閒園區

地址：新北市淡水區中正路一段2號

全台最北車站「崁頂站」/ 邀你一同與幾米暢遊淡水

自去年淡水輕軌開通後，淡海輕軌「崁頂站」正式取代捷運淡水站成為全台最北端的車站，淡海輕軌最大的特色就是與國際知名繪本作家「幾米」合作，為全線車站打造了經典作品《閉上眼睛一下下》裡的種種場景，以一個小女孩的視角帶領各路遊客認識在地的特色風光。

▲圖片來源：IG @mikuhsu0417

其中更不同以往藝術裝置，整體充滿溫度感的設計讓不少網友慕名前來打卡，與唯美特殊的車站留下合影，為此款獨特又有趣的搭車體驗留下最完美的紀念。

▲圖片來源：IG @mikuhsu0417

看完上述的總總行程，從絕美公路、浪漫海景到壯觀的廟宇等等，淡水當地的深度旅遊可不只有淡水老街吃阿給的公式行程，下回改沿著淡海輕軌的路線，來趟全新的淡水之旅吧！

▲圖片來源：IG @mikuhsu0417





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