全新歐風「2D咖啡廳」新北旗艦店登場！走進漫畫世界賞KUSO版名畫、2D教堂

還記得5月份引爆朝聖潮的咖啡廳「2D Taiwan」嗎？隱身師大商圈的店面憑藉黑白繪製、如同置身漫畫世界的特色風格，未開幕就火速成為熱門打卡主角。如今絕美2D咖啡店宣佈插旗新莊，全新新北旗艦店即日起試營運，準備用歐式風情點燃大家網美魂。

圖／2D Taiwan提供

有別於以日本為主題的師大首店，「2D Cafe新北旗艦店」走歐風路線，營造另類2D版的出國體驗，限定的5大拍攝亮點絕對適合拍好拍滿。其中大家熟悉的歐洲名畫通通被黑白化，梵谷《星空》、達文西《最後的晚餐》等精美畫作融入了詼諧元素，讓人彷彿走進歐洲畫廊之餘，也能會心一笑。

圖／2D Taiwan提供 圖／2D Taiwan提供

現場所有設計皆由馬來西亞藝術團隊100%親自手繪而成，店內設有經典教室區，一樓處擺有一台偉士牌機車，更打造了一座2D教堂，3大區域勢必讓人拍到手軟。另外，2D Taiwan每間店都安排了機關小巧思，像是師大店的洗衣機通道、超難找的2D飲料機大門，而新北旗艦店也設有2個隱藏版場景，作為探索的小驚喜。

圖／2D Taiwan提供 圖／2D Taiwan提供

飲食方面除了提供咖啡、飲品、甜點等下午茶，還能在限定午晚餐時段獨家品嚐義大利拿坡里等級的限量手工PIZZA，讓人宛如置身歐洲街道享用餐點。

除了新北旗艦店，2D Taiwan也將陸續進駐台北101、宜蘭、台中、高雄，其中台中店也於即日起同步試營運中，團隊攜手米其林一星「台中紅點文旅」打造樂園主題的台中旗艦店，這款匯集旋轉木馬、泡泡球、馬戲團畫面的可愛景緻，相信更受小孩們喜愛，未來全台各大城市也將有專屬2D咖啡廳，可以一一踩點收藏啦！

2D 新北旗艦店

地址：新北市新莊區富國路160號（丹鳳站2號出口）

營業時間：每日08:30-22:00

PIZZA供應時段：11:30-13:30、18:00-19:30

2D 台中旗艦店

地址：台中市中區民族路208號

營業時間：每日12:00-21:00

延伸閱讀：

．嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景

．禪風長廊+夢幻倒影！台中庭園餐廳「又見一炊煙」如隱世桃花源