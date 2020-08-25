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全台最大「我家牛排」中和新開店！ 超狂「80種Buffet」無限吃只要290元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
中和新開店，「80種Buffet」吃到飽最低只要290元！ 圖／我家牛排官網
中和新開店，「80種Buffet」吃到飽最低只要290元！ 圖／我家牛排官網

「我家牛排」在台已經成立超過30年，是台灣知名大型牛排店，主打許多肉排與Buffet自助吧，相信不少民眾都曾造訪過這家平價牛排店。這回在新北市中和區新展店，裝潢格局大提升，佔地超過200坪，擁有240個座位區，其中最大亮點是自助吧台提供超過80種的餐點無限享用，讓不少牛排饕客甫於八月新開幕，就狂衝一波了！

中和新開店，用餐環境也大堤稱。 圖／我家牛排官網
中和新開店，用餐環境也大堤稱。 圖／我家牛排官網

我家牛排因為自助吧台的菜色高達80種多到吃不完，被網友戲稱牛排店不是牛排，而是Buffet吃到飽。確實也如此，自助吧熟食區與炸物區就有18種，像是炸雞翅、新鮮熟蝦與雞塊等；又或是港點蒸籠區則有六種，像是小籠包、腸粉與燒賣；而包含豬血湯等補品燉鍋區也有4種，更不用說生菜水果高達29種；最後各式飲料冰品與甜點蛋糕也同樣無限吃到飽喔！諸多好康搭配排餐最低只要310元起，若只想吃Buffet僅要價290元，如此超殺的Buffet價格，只有在我家牛排吃得到。

炸物區高達8種可以選擇。 圖／我家牛排官網
炸物區高達8種可以選擇。 圖／我家牛排官網

除了熟食區外，也有港點蒸籠區（6種）與燉鍋區（4種）可供選擇。 圖／我家牛排官網
除了熟食區外，也有港點蒸籠區（6種）與燉鍋區（4種）可供選擇。 圖／我家牛排官網

最後，日前我家牛排中和因剛開幕，造成人潮排隊非常多，建議先撥打電話確認預約後，再前往消費喔，避免久候影響用餐品質，快撥打電話預約吧！！

滿滿的甜點蛋糕讓喜愛甜食的消費者非常享受。 圖／我家牛排官網
滿滿的甜點蛋糕讓喜愛甜食的消費者非常享受。 圖／我家牛排官網

我家牛排中和店 

電話:02-2240-5530 

地址:新北市中和區建一路92號

杜老爺等冰品無限吃。 圖／我家牛排官網
杜老爺等冰品無限吃。 圖／我家牛排官網

生菜蔬果區有28種可供選擇。 圖／我家牛排官網
生菜蔬果區有28種可供選擇。 圖／我家牛排官網

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