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IG打卡限時美景！ 摩洛哥式「純白系建築」藏身士林 期間限定只到8月底

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@bubu413__授權
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士林基河路旁，有座神秘的純白建築，長長的迴廊與白色拱門相當吸睛，營造出濃厚的異國氛圍，一瞬間就成為IG熱門打卡景點！這棟建築並不是新開的餐廳，原來它是名為「士林地王–達麗陽明大苑」的接待中心，但即便沒有要看房，只要向警衛登記，都能夠免費入場。

圖／IG@/_lelering_/授權
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以白色為主體，隨便穿都很百搭、隨處都超好拍！其中又以雕花窗戶、長迴廊、小天井為3大必拍熱點，一片片大窗戶上佈滿著雕花圖騰，相當精緻且有質感，彷彿來到國外的教堂一般。 

圖／IG@huahuaya、@iciciclll授權
圖／IG@huahuaya@iciciclll授權

有座相當大片的水池，白色拱門的倒影映照在水面上，延伸了建築與人物的比例，超顯腿長！看著平靜的水面增添不少寧靜感，心彷彿都平靜了下來。

圖／IG@vveggggg.23授權
圖／IG@vveggggg.23授權

隨著建案的售出，這棟建築將於八月底拆除，快把握週末機會前往搶拍最後一波美照吧！

地址：台北市士林區基河路300巷

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