快訊

北京出招搶TikTok出售主導權 紐時：恐嚇跑可能的買家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食不厭美食＋神秘海岸！ 鑽進金山小鎮秘境 感受多樣人文風情

聯合新聞網 / 行遍天下
神秘海岸要稍花一番功夫才能抵達，但絕對能拍出神秘又美麗的好照片。
神秘海岸要稍花一番功夫才能抵達，但絕對能拍出神秘又美麗的好照片。

【圖／文：行遍天下】

舊稱金包里大陸的魚仔路古道，可以往返金山、台北。
舊稱金包里大陸的魚仔路古道，可以往返金山、台北。

有悠久年代故事的磺港，保有純樸的漁村風貌，更因礦藏豐沛的硫磺資源，創造珍貴的金山「蹦火仔」捕魚法，也同時在日治時期，為販售豐收的漁獲，而開闢出一條以磺港為起點的「魚路古道」，便於讓漁販能挑著魚，翻山翻嶺走到陽明山擎天崗、士林一帶販售，如今這條往返金山和台北，舊稱金包里大路的魚仔路古道，可在當地重要的信仰中心「承天宮」旁，沿著新規劃的繽紛瀝青押花步道，在繪設有磺火捕魚、鄭成功降荷、金山海濱等多幅陶板和磺港漁村的馬賽克牆相伴下，邊遊晃、邊感受多樣人文風情的昔日風華。

磺港漁村裡的新氣象，食不厭餐廳開幕後，許多年輕人也找上門來探險。
磺港漁村裡的新氣象，食不厭餐廳開幕後，許多年輕人也找上門來探險。

鑽進如同迷宮般的磚瓦民宅小山城裡，聞香來到金瓜石知名的餐廳食不厭，老闆寬哥與他在磺港20多年的老友所共同打造的「磺港食不厭」，大啖招牌的午魚一夜干、焗烤蕃茄麵包、貓飯之外，還能品嚐到曾在北投蓬萊台菜餐廳服務多年的主廚拿手菜，獨門調味的炸排骨，限定版薑片爆小卷、磺港鯊魚、與季節性旬味隱食，一品現流的新鮮好味。

知名的午魚一夜干料理當然也在磺港登場。
知名的午魚一夜干料理當然也在磺港登場。

再延著有壁畫裝飾的蜿蜒小徑上行，則為寬哥近期另一新作「貪心咖啡館」，中西融合工業風合院建築裡，最為特別的是由他常年熟客老饕掌廚坐鎮下，提供手工窯烤披薩，現點現做的義大利麵和BBQ、咖啡、甜點和Mojito酒吧，琳瑯滿目滿足所有人的貪心。

磺港小區裡唯一一間情調咖啡「貪心咖啡館」，料理功夫也十分了得。
磺港小區裡唯一一間情調咖啡「貪心咖啡館」，料理功夫也十分了得。

從山頂中正亭向下俯瞰的開闊感十足，清澈海水與可愛的燭台雙嶼一覽無遺。
從山頂中正亭向下俯瞰的開闊感十足，清澈海水與可愛的燭台雙嶼一覽無遺。

大快朵頤家常料理和精緻豪華饗宴後，可隨心所欲地漫步至10分鐘距離處的「獅頭山公園」，順著金山海岬的樹林山勢向上健行，沿途可見長期在軍事管制區保護下的多元林相和海岸植物，至海拔70公尺處的山頂中正亭，能登高瞭望金山八景之一的燭台雙嶼，矗立在海天一色上的驚艷之美。

再續行往下走，即可到達公園山腳與水尾漁港間的「神秘海岸」，能舒心地欣賞到好萊塢電影《沉默》的取景地，醉心於特殊海蝕岩礁地形鬼斧神工的廣闊之美。

要在夏天把腳放入燒燙燙的溫泉中真不是件簡單的事，但泡完後，神清氣爽！
要在夏天把腳放入燒燙燙的溫泉中真不是件簡單的事，但泡完後，神清氣爽！

最後愉悅逐浪地一感海水的沁涼後，絕對要再穿過絕美巨岩間的一線天，到24小時無料開放的「磺港社區公共浴池」，在傍晚陽光如丹的夢洲澄色裡，盡享黃金之湯的上乘泉水之樂趣，為磺港秘境小鎮之旅更添究極的美好回憶。

　

景點介紹

魚路古道

地址：新北市金山區磺港里磺港路161號(承天宮)

電話：02-2498-3239

網址：魚路古道

　

磺港食不厭

地址：新北市金山區磺港里磺港路189號

電話：0965-282-535

網址：@HuanggangFishing

營時：11:30∼15:00、17:00∼21:00

價位：主廚炸排骨320元、午魚一夜干280元薑片爆小卷270元、

　

貪心咖啡館

地址：新北市金山區磺港路181號

電話：02-2498-9611

網址：@desirecafetaiwan

營時：11:30∼21:00

價位：碘港海鮮披薩500元、覆盆子藍莓香蕉披薩(大)450元、美式豬肋排390元、烤大透抽350元/420g、磺港限定小卷清炒380元、生火腿帕瑪森起司320元

　

獅頭山公園

地址：新北市金山區磺港路171-2號

電話：02-2498-8980

網址：獅頭山公園

　

神秘海岸

地址：新北市金山區獅頭山公園下方與水尾漁港間

網址：神秘海岸

　

磺港社區公共浴室

地址：新北市金山區磺港路208號

電話：02-2498-5965

網址：磺港社區公共浴室

價位：免費

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金山 公園 古道

延伸閱讀

2020金山甘藷季小農市集開跑了

第五屆金山甘藷王競賽成績出爐

吃貨預備 百貨秋季美食新櫃、快閃店登場名單

公眾人物的委屈 吳映潔找人代排熱門美食滿是遺憾

相關新聞

食不厭美食＋神秘海岸！ 鑽進金山小鎮秘境 感受多樣人文風情

有悠久年代故事的磺港，保有純樸的漁村風貌，更因礦藏豐沛的硫磺資源，創造珍貴的金山「蹦火仔」捕魚法，也同時在日治時期，為販售豐收的漁獲，而開闢出一條以磺港為起點的「魚路古道」，便於讓漁販能挑著魚，翻山翻嶺走到陽明山擎天崗、士林一帶販售，如今這條往返金山和台北，舊稱金包里大路的魚仔路古道

大稻埕半日約會提案！「玩手作、逛選品、品咖啡、小酒館。」感受老派約會的魅力

周末就跟另一半約在這邊，來場老派約會吧！ 大稻埕一直是台北地區充滿愛情氛圍的文藝天地，隱藏巷弄中文青咖啡館、異國風小酒館，吸引許多時髦的年輕男女造訪，加上香火鼎盛的月老信及周邊一系列以愛情為主題的商

全新歐風「2D咖啡廳」新北旗艦店登場！走進漫畫世界賞KUSO版名畫、2D教堂

還記得5月份引爆朝聖潮的咖啡廳「2D Taiwan」嗎？隱身師大商圈的店面憑藉黑白繪製、如同置身漫畫世界的特色風格，未開幕就火速成為熱門打卡主角。如今絕美2D咖啡店宣佈插旗新莊，全新新北旗艦店即日起試

全台最大「我家牛排」中和新開店！ 超狂「80種Buffet」無限吃只要290元

「我家牛排」在台已經成立超過30年，是台灣知名大型牛排店，主打許多肉排與Buffet自助吧，相信不少民眾都曾造訪過這家平價牛排店。這回在新北市中和區新展店，裝潢格局大提升，佔地超過200坪，擁有240個座位區，其中最大亮點是自助吧台提供超過80種的餐點無限享用，讓不少牛排饕客甫於八月新開幕，就狂衝一波了！

燦爛漁火場面！新北金山八景之一　全世界僅有百年傳統磺火捕魚法

隱身在熱鬧的金山老街背後，有一座約300多年歷史的老漁港「磺港」，相傳是16世紀西班牙占領時期，作為硫磺運輸港口而得名，並以自古流傳的巴賽族原住民「焚寄叉手網漁法」，俗稱「蹦火仔」來補撈魚。在每年夏季的數月裡，夜行出海的漁船會燃燒加水的磺石（電土）點亮海面，運用趨光性誘集吸引青鱗魚、苦蚵魚，隨著閃爍亮光躍起數萬隻魚，而擁有像銀河天星一樣的輝煌漁火場面，在2015年被登錄為新北市文化資產。

雙北3處恐龍出沒！ 擬真7尺恐龍、超萌馬卡龍寶寶現身都市叢林

拍恐龍景點只想到遊樂園嗎？以下特搜新北3處恐龍景點，從超擬真7尺恐龍，至萌萌可愛的粉嫩馬卡龍，讓你這個暑假拍的有趣又過癮！

最美的七夕橋、歡樂都會公園！ 探索「三重蘆洲」一日遊&情人節行程推薦

身為板橋人的我，對於隔著淡水河的三重蘆洲感到相當陌生，彷彿是另一個世界，但在實地探訪後，我發現其實是個適合居住的地方，在這裏有個大人小孩都愛的新北都會公園，假日總是圍繞著孩子們的笑聲，洋溢著幸福的氛圍，還有充滿眾多美食的三合夜市，滿足你味蕾的需求，不如就跟著ReadyGo的步伐，一同去探索三重蘆洲那些沒被看見的美吧！

瀑布美景、隱藏版景點全都有！「三峽景點美食」懶人包，週末去踏青

週末假期不知道去哪裡嗎？位於新北的三峽最初的雛形是早期來台灣開墾的移民，沿著淡水河至大漢溪畔的三峽地區開墾形成的村落，也是在台灣光復後才改為三峽鎮。三峽老街是目前台灣保存最完整的老街，隨處可見的拱形的紅磚走廊和巴洛克風格建築，是日本殖民時代殘存的記憶；本期小編就帶大家來看看三峽有哪些人氣景點和好吃的美食，一起看下去吧！

IG打卡限時美景！ 摩洛哥式「純白系建築」藏身士林 期間限定只到8月底

士林基河路旁，有座神秘的純白建築，長長的迴廊與白色拱門相當吸睛，營造出濃厚的異國氛圍，一瞬間就成為IG熱門打卡景點！

淡水又多一處新秘境！盤點淡海輕軌崁頂站必去4大景點，洗版IG海際線公路原來在這裡！

週末還不知道要去哪玩嗎？自從新北淡海輕軌通車後，不少愛玩的朋友沿著淡海輕軌的路線，接連開發周遭的遊玩行程，而除了洗版IG的幾米彩繪車站，近期位在淡海輕軌「崁頂站」周邊的隱藏秘境突然在網路上爆紅，讓網友們紛紛喊著：想趕快去拍照打卡～不過崁頂站不僅有人人口的隱藏版景點，周圍沿岸的遊玩景點也是不少人在IG熱議的卡點，聽到這裡還不快收拾準備出發！

大稻埕情人節一日遊！全天景點行程浪漫推薦+8處賞煙火地點，從早到晚免煩惱

對於煙火，人們總有著美麗的執著，儘管在那一瞬間絢麗過後就消失不見，卻能將剎那的美好化作永恆，或許這就是煙火的魔力。2020年大稻埕情人節煙火，今年將於8月22日幸福登場，不僅如此周邊的在地商家在7/15推出浪漫約會地圖，當天也會有歌手在接力演唱，想帶女朋友或是情人感受濃濃的情人節氣息，一定不能錯過這篇大稻埕一日遊，從早到晚幫你安排好，按下傳送鍵約她/他出門吧！

凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路　逛崁仔頂魚市場

還沒去魚市場前，黃重賢就先提醒：「週二、週三凌晨去人比較少，而且12點前就要到，不然沒車位停。」果不其然，週二晚上12點一到，整個魚市場已熱鬧非凡，因為現場濕滑，他還提醒最好能穿雨鞋。

熱門新聞

2.58倍大安森林公園！台中水湳「中央公園」11月開幕，絕美打卡點拍不完

大稻埕半日約會提案！「玩手作、逛選品、品咖啡、小酒館。」感受老派約會的魅力

「阿塱壹古道」10月1日台東南田 正式開放申請入山

食不厭美食＋神秘海岸！ 鑽進金山小鎮秘境 感受多樣人文風情

全台最美夢幻鐵道之旅！　眠月線X特富野X見晴懷古步道

夏日也能看雪！桃園大溪「九月雪」絕美報到，韭菜花田成純白花毯仙氣爆表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。