食不厭美食＋神秘海岸！ 鑽進金山小鎮秘境 感受多樣人文風情

【圖／文：行遍天下】

舊稱金包里大陸的魚仔路古道，可以往返金山、台北。

有悠久年代故事的磺港，保有純樸的漁村風貌，更因礦藏豐沛的硫磺資源，創造珍貴的金山「蹦火仔」捕魚法，也同時在日治時期，為販售豐收的漁獲，而開闢出一條以磺港為起點的「魚路古道」，便於讓漁販能挑著魚，翻山翻嶺走到陽明山擎天崗、士林一帶販售，如今這條往返金山和台北，舊稱金包里大路的魚仔路古道，可在當地重要的信仰中心「承天宮」旁，沿著新規劃的繽紛瀝青押花步道，在繪設有磺火捕魚、鄭成功降荷、金山海濱等多幅陶板和磺港漁村的馬賽克牆相伴下，邊遊晃、邊感受多樣人文風情的昔日風華。

磺港漁村裡的新氣象，食不厭餐廳開幕後，許多年輕人也找上門來探險。

鑽進如同迷宮般的磚瓦民宅小山城裡，聞香來到金瓜石知名的餐廳食不厭，老闆寬哥與他在磺港20多年的老友所共同打造的「磺港食不厭」，大啖招牌的午魚一夜干、焗烤蕃茄麵包、貓飯之外，還能品嚐到曾在北投蓬萊台菜餐廳服務多年的主廚拿手菜，獨門調味的炸排骨，限定版薑片爆小卷、磺港鯊魚、與季節性旬味隱食，一品現流的新鮮好味。

知名的午魚一夜干料理當然也在磺港登場。

再延著有壁畫裝飾的蜿蜒小徑上行，則為寬哥近期另一新作「貪心咖啡館」，中西融合工業風合院建築裡，最為特別的是由他常年熟客老饕掌廚坐鎮下，提供手工窯烤披薩，現點現做的義大利麵和BBQ、咖啡、甜點和Mojito酒吧，琳瑯滿目滿足所有人的貪心。

磺港小區裡唯一一間情調咖啡「貪心咖啡館」，料理功夫也十分了得。

從山頂中正亭向下俯瞰的開闊感十足，清澈海水與可愛的燭台雙嶼一覽無遺。

大快朵頤家常料理和精緻豪華饗宴後，可隨心所欲地漫步至10分鐘距離處的「獅頭山公園」，順著金山海岬的樹林山勢向上健行，沿途可見長期在軍事管制區保護下的多元林相和海岸植物，至海拔70公尺處的山頂中正亭，能登高瞭望金山八景之一的燭台雙嶼，矗立在海天一色上的驚艷之美。

再續行往下走，即可到達公園山腳與水尾漁港間的「神秘海岸」，能舒心地欣賞到好萊塢電影《沉默》的取景地，醉心於特殊海蝕岩礁地形鬼斧神工的廣闊之美。

要在夏天把腳放入燒燙燙的溫泉中真不是件簡單的事，但泡完後，神清氣爽！

最後愉悅逐浪地一感海水的沁涼後，絕對要再穿過絕美巨岩間的一線天，到24小時無料開放的「磺港社區公共浴池」，在傍晚陽光如丹的夢洲澄色裡，盡享黃金之湯的上乘泉水之樂趣，為磺港秘境小鎮之旅更添究極的美好回憶。





景點介紹

魚路古道

地址：新北市金山區磺港里磺港路161號(承天宮)

電話：02-2498-3239

網址：魚路古道





磺港食不厭

地址：新北市金山區磺港里磺港路189號

電話：0965-282-535

網址：@HuanggangFishing

營時：11:30∼15:00、17:00∼21:00

價位：主廚炸排骨320元、午魚一夜干280元薑片爆小卷270元、





貪心咖啡館

地址：新北市金山區磺港路181號

電話：02-2498-9611

網址：@desirecafetaiwan

營時：11:30∼21:00

價位：碘港海鮮披薩500元、覆盆子藍莓香蕉披薩(大)450元、美式豬肋排390元、烤大透抽350元/420g、磺港限定小卷清炒380元、生火腿帕瑪森起司320元





獅頭山公園

地址：新北市金山區磺港路171-2號

電話：02-2498-8980

網址：獅頭山公園





神秘海岸

地址：新北市金山區獅頭山公園下方與水尾漁港間

網址：神秘海岸





磺港社區公共浴室

地址：新北市金山區磺港路208號

電話：02-2498-5965

網址：磺港社區公共浴室

價位：免費





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