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燦爛漁火場面！新北金山八景之一　全世界僅有百年傳統磺火捕魚法

聯合新聞網 / 行遍天下
磺港的蹦火仔是現在全世界僅有傳統磺火捕魚技法，每年5到9月，海湧魚群撲火綴船，如星光點點閃耀的奇觀震撼人心。
磺港的蹦火仔是現在全世界僅有傳統磺火捕魚技法，每年5到9月，海湧魚群撲火綴船，如星光點點閃耀的奇觀震撼人心。

【圖／文：行遍天下】

隱身在熱鬧的金山老街背後，有一座約300多年歷史的老漁港「磺港」，相傳是16世紀西班牙占領時期，作為硫磺運輸港口而得名，並以自古流傳的巴賽族原住民「焚寄叉手網漁法」，俗稱「蹦火仔」來補撈魚。在每年夏季的數月裡，夜行出海的漁船會燃燒加水的磺石（電土）點亮海面，運用趨光性誘集吸引青鱗魚、苦蚵魚，隨著閃爍亮光躍起數萬隻魚，而擁有像銀河天星一樣的輝煌漁火場面，在2015年被登錄為新北市文化資產。

船會燃燒加水的磺石點亮海面，用光吸引具趨光性的魚群，仿若銀河般，2015更被登錄為新北市文化遺產。（圖片提供：新北市政府）
船會燃燒加水的磺石點亮海面，用光吸引具趨光性的魚群，仿若銀河般，2015更被登錄為新北市文化遺產。（圖片提供：新北市政府）

「蹦！」一聲瞬間的巨響火光噴出，站在船頭的火長簡士凱點燃了磺火，隨即眼觀四方偵測魚群蹤跡，然後宏亮吆喝著「欸落(放下去)！」的指令，3、4位漁工海腳立即默契十足地操弄三叉漁網下網，在短短數十秒間一網撈盡活跳跳的青鱗魚，卻沒有以往的榮景，接著一次次喧騰的蹦火聲，都像是低聲訴說這項百年漁獵技法即將消逝的隱憂。

年紀輕輕的簡士凱，在所有長輩前努力吸收著前輩的知識傳承。
年紀輕輕的簡士凱，在所有長輩前努力吸收著前輩的知識傳承。

在仲夏夜炙暑到訪的這一天，海相平靜的磺港漁港，漁民們一如既往地在日落夕照時分，準備出海的事先作業，待夜空銜接海面漆黑一片後，一艘艘漁船和海釣船亮起了燈，出發行駛到賴以為生的偉大航道上補魚去，當中也包含目前全台僅存的富吉268號、全勝貳號這兩艘蹦火船，而承接富吉268號火長的簡士凱，為現在最年輕的蹦火船火長。

他說蹦火仔他不做就完全消失了，至少還想繼續努力下去。
他說蹦火仔他不做就完全消失了，至少還想繼續努力下去。

大學就讀化學系，今年28歲的簡士凱，是土生土長的海ㄟ囝仔，從小看著爺爺和爸爸當漁販、經營蹦火船、出海抓魚，終其一生都致力地方傳統漁業永續發展，使得他心有所感:「不忍這份肩負起漁民們養家糊口生計的漁撈技藝，成為絢麗一瞬的絕響!」於是在退伍後，回鄉和哥哥一起投入磺港漁業，從基層船員作起，一路跟著叔叔伯伯們學習蹦火仔漁法，在無數個夜晚與凌晨間乘風破浪的歲月裡，有革命情感的憨直苦笑說:「在數十年前，蹦火仔很興盛時，從磺港、草里、野柳、石門到南方澳等地，有多達40多艘蹦火船，平均一個漁季可達3、40萬元的收入。但這1幾年，因為地形變化、氣候潮流影響，加上環境汙染和海洋食物鏈種種改變下，漁獲量大幅減少，到去年每個漁夫分不到4、5千元，甚至今年還曾有一整個晚上都捕不到任何青鱗魚的困境。」

海上男兒長年征戰的痕跡，逐年刻劃在他雙手與眉宇之間，面對現階段即將失傳、卻又耗費人力，但經濟價值低的補漁工法，對未來仍舊以正面態度迎擊，盡其使命努力延續蹦火仔漁法，透過新北市政府文化局與農業局輔導，以及與在地文史工作者導覽，藉由觀光的方式來傳承以及推廣下去。而這一切為的是希望低污染、低破壞海洋生態的蹦火仔傳統捕魚技法，能如金山之名，金光閃閃地在磺港持續燃著恆久不滅的火炬。

沿著古道到磺港，尋訪百年繃火漁法。
沿著古道到磺港，尋訪百年繃火漁法。

　

景點介紹

磺港漁港

地址：新北市金山區磺溪下游出海口

電話：(02)8952-6055

　

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